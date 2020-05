Ed un'altra settimana del mese di maggio sta per sopraggiungere, la terza per esattezza, con un oroscopo in grado di elargire speranza ad alcuni segni zodiacali e creare apprensione ad altri. Tra i segni più fortunati del periodo ci sono i Gemelli, che sembra essere il favorito, e l'Ariete, pronto ad immergersi in ben sette giorni di allegria e positività. La situazione sembra invece cambiare per la Bilancia che si ritroverà costretta ad affrontare le giornate di lunedì e martedì con la Luna in opposizione e qualche piccola turbolenza. I nati sotto al segno del Sagittario, invece, avvertiranno il sopraggiungere di qualche tensione sia a livello lavorativo che familiare.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Le predizioni settimanali, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato l'oroscopo della terza settimana di maggio prevede giornate a dir poco strepitose per i nati sotto al segno dell'Ariete. Nuove opportunità si immetteranno sul cammino e potranno, se colte e sfruttate al meglio, portare ad un netto miglioramento della vita.

Toro - qualche piccola nota di stress potrebbe subentrare sin da primi giorni, ma non vi è nulla di cui doversi preoccupare. Si tratta di un momento passeggero che potrà essere combattuto e superato con l'impiego di poche energie. La forza e la vitalità non mancheranno di certo.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli si prepara ad affrontare un periodo che può essere considerato super-fortunato.

Sia in ambito lavorativo che sul piano sentimentale non ci sarà nulla da temere. Chi ha in mente di fare il grande passo con il proprio partner potrebbe sfruttare la situazione.

Cancro - il periodo appena trascorso non è stato certo tra i migliori e, con i suoi alti e bassi, ha portato via non poche energie.

Fortunatamente anche il weekend sta per essere archiviato e l'intera settimana, almeno fino a venerdì 22, potrà essere sfruttata per recuperare quanto è stato perso ed affrontare gli ostacoli che la vita metterà sul vostro cammino.

Leone - attenzione alle nuove opportunità che gli astri hanno deciso di regalarvi.

Chi avrà fortuna e sarà in grado di salire sul treno che passerà nei prossimi giorni potrà godere del ricavato dei propri sacrifici. Mai nulla viene lasciato al caso e, soprattutto, mai nulla viene fatto senza ricevere in cambio qualcosa.

Vergine - anche per questo periodo, sfortunatamente, non sembrano esserci notizie positive per il segno della Vergine. Lo stress non mancherà di certo e potrebbe portare alla nascita di qualche discussione all'interno del nucleo familiare. Attenzione a non lasciare troppa libertà alla lingua. Qualche parola di troppo potrebbe rovinare i rapporti.

Oroscopo dal 18 al 24 maggio, da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'oroscopo della prossima settimana del mese di maggio prevede una luna in opposizione che potrebbe portare tensioni nella vita di coppia.

Respirare a fondo per almeno 10 secondi prima di rispondere a qualunque cosa potrebbe giovare non poco.

Scorpione - finalmente gli astri non saranno più in opposizione e doneranno qualche attimo di sollievo anche ai nati sotto al segno dello Scorpione. Si prevedono quindi giornate più rilassanti che permetteranno di riscoprire i rapporti con la propria famiglia e con il proprio partner senza tensioni.

Sagittario - purtroppo per il Sagittario il periodo che sta per sopraggiungere non sarà tra i migliori. Ci potrebbero essere tensioni all'interno della vita di coppia e, soprattutto, all'interno del luogo di lavoro. Meglio fare attenzione e calibrare bene le parole prima di pronunciarle.

Capricorno - le energie tornano finalmente ad aiutare questo segno zodiacale ad affrontare le proprie giornate.

Il sorriso non verrà mai meno e la nuova carica permetterà di riprendere alcuni dei lavori lasciati incompiuti durante il periodo di quarantena. Attenzione però a non strafare, le energie sono molte ma non infinite.

Acquario - quasi nessuno riuscirà a resistere al fascino dell'Acquario in questa fase. Alcuni potranno riuscire ad ottenere ciò che vogliono senza troppe pretese mentre altri dovranno sforzarsi un po' di più per guadagnarlo. Tutto sommato, però, la settimana in arrivo risulta essere tra le migliori del mese.

Pesci - qualche piccolo intoppo potrebbe allontanare di qualche passo il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma l'aiuto degli astri riuscirà a rendere il tutto più facilmente digeribile.

Affrontare con diligenza ciò che riserva il futuro dà una marcia in più al segno dei Pesci.