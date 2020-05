Il mese di maggio ha avuto inizio per tutti i segni zodiacali. Scopriamo in particolare come andrà il periodo per tutti i nati sotto il terzo segno. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, amore e salute per i Gemelli, con anche dei consigli per affrontare questo nuovo periodo in arrivo.

Negli ultimi tempi, molti hanno vissuto un recupero soprattutto a livello sentimentale. Con Venere nel segno, per diverse settimane, alcuni hanno avuto la possibilità di esprimere i propri sentimenti. In campo lavorativo, ci sono stati dei cambiamenti, dei rallentamenti, ma anche nuove collaborazioni.

Astrologia del mese di maggio per i Gemelli

Con l'inizio del mese di maggio, le stelle sono molto interessanti, in campo salutare vivrete un bel recupero. Ci sarà una ripresa anche a livello della forma fisica, in particolare nella parte centrale del mese. Con Mercurio in transito dalla seconda settimana di maggio ed il sole attivo nelle ultime giornate del periodo, riuscirete a trovare delle soluzioni per poter agire al meglio nei confronti voi stessi e per poter, così, vivere al meglio. Ci saranno anche delle situazioni di agitazione, ma solo con il concludersi del mese.

Giove a maggio non sarà più contrario, a livello sentimentale, alcune situazioni difficili potranno essere rivalutate. A livello lavorativo, ci saranno delle questioni da affrontare, cercate di gestire le cose con calma, senza troppa fretta. Approfondiamo di seguito le previsioni dettagliate che riguardano il campo lavorativo e quello sentimentale dei Gemelli per il mese di maggio.

Astri e stelle di maggio: lavoro e amore per i Gemelli

Nel lavoro, con Venere e Marte in transito nel segno, soprattutto nelle prime settimane potrete portare avanti le vostre idee e fare anche delle proposte. Se ci sono state delle crisi, sarà possibile pareggiare i conti. È probabile che qualcuno riceva anche una buona proposta, soprattutto nella terza settimana del mese. Giornate interessanti ci saranno anche nell'ultima parte del periodo.

Chi di recente ha vissuto un blocco lavorativo, può tentare un recupero in questo periodo. Con l'arrivo dell'estate, sarà importante gestire al meglio la propria attività lavorativa, ed anche i problemi irrisolti, potranno trovare delle soluzioni.

In campo amoroso, vi sentite particolarmente esuberanti, grazie anche al fatto che il Sole entrerà nel segno a partire dalla terza settimana del periodo. Chi finora ha vissuto le proprie emozioni sottotono, desidera esprimerle al meglio e sentirà una necessità di riscatto. Questa situazione positiva, durerà anche nei prossimi mesi, quando potranno anche nascere dei nuovi legami.