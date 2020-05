Mercoledì 20 maggio 2020 troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dai gradi del Toro, dove stazionano Urano e la Luna, al segno dei Gemelli, facendo compagnia a Mercurio e Venere. Nettuno assieme a Marte permarranno in Pesci come Saturno che continuerà la sua orbita nel segno dell'Acquario. Infine, Giove e Plutone rimarranno stabili in Capricorno ed il Nodo Lunare proseguirà il moto in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Pesci, meno roseo invece per Toro ed Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: lavoro top. Le faccende professionali dei nativi avranno, con ogni probabilità, una marcia in più quest'oggi e non dovrebbero mancare nemmeno gratifiche, sia morali che economiche, le quali daranno un'iniezione di entusiasmo.

2° posto Pesci: volenterosi. La voglia di mettersi in gioco avrà buone chance di essere la protagonista della giornata nativa, specialmente nel focolare domestico dove spazieranno tra un lavabo che gocciola e la grondaia da pulire.

3° posto Capricorno: shopping. Possibili acquisti in casa Capricorno che fungeranno presumibilmente da gratificazione più che da reale bisogno, quindi sarà probabile che alcuni questo martedì si concedano una sessione di shopping di beni voluttuari.

I mezzani

4° posto Bilancia: sereni. Lo spostamento del Sole nel loro Elemento potrebbe donare serenità all'ambiente domestico, dove il dialogo con partner e figli diverrà più scorrevole e le incomprensioni di ieri parranno dissolversi nel nulla.

5° posto Scorpione: riordini. Mercoledì ideale in casa Scorpione per riorganizzare le loro priorità, perlopiù amorose, ponendo l'attenzione su ciò che non funziona a dovere e prendendo, come conseguenza, l'iniziativa per discuterne con la dolce metà.

6° posto Leone: pensierosi. I Luminari si scontrano nel cielo e a pagarne le conseguenze potrebbero essere i nativi del segno, i quali saranno alle prese con vecchi 'fantasmi' che riemergeranno prepotentemente nelle loro menti rendendo questo mercoledì leggermente uggioso.

7° posto Toro: venali. Malgrado la situazione finanziaria odierna si assesterà su livelli stabili, i nati del segno porranno probabilmente un'eccessiva attenzione al denaro, venendo tacciati da amici e colleghi di essere venali.

8° posto Acquario: spossati. Il bottino energetico potrebbe essere scarno quest'oggi, tanto da far optare molti nati Acquario per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

9° posto Ariete: famiglia d'origine. Il focus odierno sarà orientato verso la famiglia originaria con la quale sarà doveroso tornare su vecchie questioni mai dimenticate, affrontandole una volta per tutte con coraggio e sincerità.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: umore flop. Il tono umorale quest'oggi potrebbe essere ai livelli minimi, con la spiacevole conseguenza che comunicare coi Sagittario sarà un'ardua impresa nella quale amici e colleghi, conoscendo il loro carattere, eviteranno di cimentarsi.

11° posto Gemelli: bizzosi. Nell'ambiente professionale si verificheranno, con tutta probabilità, diversi ostacoli ed imprevisti che faranno saltare la mosca al naso ai nati del segno. Il nervosismo che ne deriverà, però, non sarà il miglior biglietto da visita per i nuovi colleghi che si stanno apprestando a conoscerli.

12° posto Cancro: fuori giri. Giornata controversa quella che potrebbero vivere i nativi, in quanto le molteplici avversità planetarie renderanno queste 24 ore come una sfida continua, sopratutto in amore, dove la dolce metà non sarà poi così dolce.