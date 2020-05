Martedì 2 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Bilancia, mentre Mercurio e il Nodo Lunare stazioneranno nell'orbita del Cancro. Venere e il Sole permarranno in Gemelli, mentre Urano proseguirà il moto nel Toro. Nettuno insieme a Marte rimarranno stabili nel segno dei Pesci, Giove e Plutone continueranno l'orbita in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Bilancia: amore top. Venere, seppur retrograda, formerà una congiunzione col Sole in decima casa, favorendo le faccende di cuore dei nativi. Nel focolare domestico il clima sarà più scorrevole e anche la comunicazione con figli e partner ne trarrà giovamento.

2° posto Acquario: intuitivi. La congiunzione Saturno-Marte camminerà all'indietro, andando a stimolare l'acume nativo e provocando colpi di genio, specialmente per i lavoratori autonomi che avranno maggiore spazio di manovra. Il momento dell'attuazione di tali intuizioni, però, andrebbe concretizzato tra qualche settimana.

3° posto Gemelli: briosi. Frizzanti ed esuberanti, quest'oggi i nati del segno saranno l'anima della festa, tanto che gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia.

I mezzani

4° posto Leone: nemici segreti. I Luminari in posizione conciliante ai nati Leone formeranno tre imponenti quadrature, tra cui spiccherà quella con Giove in terza casa, la dimora dei nemici segreti.

Essendo il munifico Pianeta nel segno della concretezza per eccellenza, il Capricorno, e formando un quadrato con la chiacchierona Luna in Bilancia, ecco che i nativi potrebbero scoprire chi trama alle loro spalle da tempo.

5° posto Sagittario: attendisti. Sul versante professionale la situazione potrebbe apparire controversa e insoddisfacente e a fronte di ciò molti nativi opteranno per un mood attendista, senza esporsi più di tanto.

Le carte saranno rimescolate diverse volte e anche la loro opinione a riguardo, gioco forza, potrebbe mutare, quindi meglio aspettare prima di lanciarsi in giudizi affrettati.

6° posto Toro: famiglia d'origine. Urano nel loro domicilio, in doppio sestile con Marte-Mercurio, andrà a toccare il settore famigliare dei nativi, dove sarà richiesto il loro aiuto per venire a capo di una spinosa faccenda.

Il loro supporto, probabilmente di natura economica, sarà ben apprezzato e il denaro rientrerà ben presto nelle loro tasche.

7° posto Vergine: mondani. La voglia di divertimento che i nati del segno avranno questo martedì sarà soddisfatta nelle ore serali, dove avranno la possibilità di visitare quel locale esclusivo assieme all'amato bene. Il conto avrà buone chance di essere salato, ma al nativo, nel vedere di aver soddisfatto la richiesta della dolce metà, non gli peserà più di tanto.

8° posto Cancro: sfiduciati. Il parterre planetario non si curerà specificatamente dei nati Cancro e ciò potrebbe tradursi in una sfiducia degli stessi verso il prossimo futuro. Sarà bene, però, sfruttare questo periodo per seminare in settori professionali nuovi, in modo da raccogliere quando sarà il momento opportuno, senza però far prevalere lo scoramento.

9° posto Capricorno: finanze flop. Martedì in cui i nati del segno dovrebbero far prevalere il loro istinto da "formica", evitando spese pazze e al contempo conservando qualche soldo per eventuali periodi di magra. Amore in secondo piano.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: lavoro flop. La Luna opposta, perlopiù quadrata a Giove e Plutone, potrebbe andare a toccare il settore lavorativo, instillando alcuni fastidiosi imprevisti che non faranno altro che mettere a dura prova la resistenza fisica ed emotiva dei nativi. Cedere alle provocazioni di capi e colleghi o farsi abbattere dalle circostanze avverse, però, sarebbe controproducente.

11° posto Scorpione: amore flop. Riuscire a comunicare con gli affetti più cari, partner in primis, potrebbe essere un'ardua impresa quest'oggi in casa Scorpione.

In giornate astrologicamente avverse come queste, sarebbe bene non calcare la mano nelle faccende di cuore, aspettando che il clima si rassereni naturalmente.

12° posto Pesci: relax. La voglia di mettersi in gioco sarà pari allo zero e anche le mansioni più semplici sembreranno insormontabili. Meglio concedersi del sano relax, in modo da riorganizzare le idee e al contempo ricaricare le pile.