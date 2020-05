L'Oroscopo dell'amore di coppia dall'1 al 7 giugno regalerà belle sensazioni in due grazie al transito favorevole di Luna dapprima in Bilancia, poi in Scorpione, Sagittario e Capricorno. Il passaggio dell'astro d'argento acuirà la sensibilità e lo charme, renderà poi le sensazioni più avventurose e a volte molto razionali, come a creare una barriera nei confronti delle emozioni. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Ricerca di sicurezza nell'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: la Luna in opposizione a inizio settimana causerà noie in ambito sentimentale. Alquanto chiusi ad avviare una comunicazione costruttiva per la relazione a due, tenderete ad assumere un atteggiamento schivo e riflessivo.

Venere e Sole in compenso cercheranno di illuminare la vostra storia e la Luna dal Sagittario introdurrà un modo di amare più avventuroso nel weekend.

Toro: attenzione a una metà settimana un po' nervosa per i sentimenti poiché la Luna risulterà in opposizione e scombussolerà un po' le sensazioni. Potreste essere insoddisfatti del rapporto amoroso e desiderare di introdurre novità capaci di rivoluzionare il tutto in maniera più eccitante. Domenica la Luna sarà a vostro favore e sarete più rigorosi e riflessivi.

Gemelli: lunedì e martedì l'amore diventerà più armonioso, ma dovrete essere più fiduciosi nei confronti del partner. Sole e Venere aiuteranno ad approfondire le sensazioni in maniera più paziente e briosa, arginando la quadratura di Marte e Nettuno capace di produrre nervosismo e introdurre inutili gelosie.

Cancro: la Luna potrebbe creare attriti in coppia lunedì e martedì, ma sarà benefica già mercoledì e giovedì, rendendovi molto sensuali e al tempo stesso introspettivi. La vicinanza degli astri dai Gemelli risulterà promettente per stabilizzare le coppie in maniera più solida. Attenzione all'opposizione dell'astro d'argento domenica che sprigionerà una certa rigidità nei confronti dei sentimenti.

Leone: attenzione a non trascurare il rapporto amoroso privilegiando solo ed esclusivamente il lavoro. Gli astri dai Gemelli saranno favorevoli ma Saturno introdurrà qualche tensione che dovrà essere approfondita e chiarita attraverso il dialogo. Solo così riuscirete a colmare un vuoto interiore che si farà sentire.

Vergine: mercoledì e giovedì l'astro d'argento diventerà vostro complice e potenzierà il fascino e il magnetismo. Tenderete a scavare in profondità nell'animo vostro e in quello del partner, facendo salire a galla sensazioni mai provate prima d'ora. Dovrete cercare di non essere indolenti nel weekend e ricordare che da domenica tenderete ad arginare le emozioni distaccandovi da esse in maniera più riflessiva.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: benvenuta la Luna nel segno lunedì che rafforzerà i legami amorosi e punterà un riflettore sul vostro desiderio di stare al centro dell'attenzione e di ricevere premure dal partner. Venere e Sole splenderanno per voi per tutta la settimana e garantiranno emozioni piacevoli.

Attenzione solo a qualche nervosismo nella giornata di domenica.

Scorpione: Mercurio dal Cancro avvierà un dialogo sensibile e affettuoso con la persona amata. La Luna poi entrerà nel segno nel weekend, così verrete a contatto con emozioni e sensazioni davvero intense. Sarete passionali e molto magnetici, indagatori e misteriosi. Attenzione a una domenica un po' rigida per i sentimenti.

Sagittario: i pianeti regaleranno maggiore armonia in coppia a inizio settimana. Così potrete contrastare un'opposizione di Venere e Sole pesante per i sentimenti. Poi il satellite notturno entrerà nel segno nel weekend e regalerà intuizioni profetiche per migliorare la relazione a due con un nuovo impegno.

Capricorno: se a inizio settimana la Luna agirà in quadratura e sprigionerà malinconia, già a metà settimana la situazione migliorerà.

Giove e Plutone nel segno elargiranno fortuna e avvieranno un'introspezione preziosa per apportare le giuste modifiche in coppia. Domenica riceverete la Luna nel segno che vi renderà razionali e più analitici nei confronti dell'amore.

Acquario: la settimana inizierà in maniera entusiasmante con la Luna favorevole dalla Bilancia che renderà i sentimenti più spontanei e profondi. Se la metà settimana risulterà un po' indolente, non dovrete temere oltre poiché nel weekend tutto andrà per il meglio.

Pesci: a inizio settimana sarete chiamati ad avviare dei chiarimenti e Mercurio vi favorirà. Attenzione a non lasciarvi prendere dai ricordi passati che potrebbero procurare stress, piuttosto approfondite un relax personale che risulterà benefico sia per voi che per la relazione a due.

Si prospetterà un weekend nervoso per i sentimenti ma domenica potrete analizzare il tutto in maniera più dettagliata e realistica.