L'oroscopo del weekend che va dal 30 al 31 maggio, prevede per i nativi Gemelli tanto romanticismo da sfruttare soprattutto per fare audaci conquiste, mentre lo Scorpione sarà piuttosto razionale per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Il Toro sarà in buona forma grazie al Sole favorevole, mentre l'Acquario sarà pieno di energie da spendere sotto vari fronti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana, dal 30 al 31 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo del fine settimana 30-31 maggio segno per segno

Ariete: in arrivo un fine settimana abbastanza discreto per i nativi del segno, da dedicare soprattutto verso le relazioni di coppia.

Avrete l'occasione di concedervi un weekend particolarmente romantico, dunque giocate bene le vostre carte. Voto - 8,5

Toro: sarete in ottima forma fisica secondo l'oroscopo del fine settimana. Meritate veramente tanto e in questo weekend con l'impegno che ci metterete saprete come ottenere piacevoli soddisfazioni. Voto - 8,5

Gemelli: oroscopo del fine settimana fortemente centralizzato verso il romanticismo grazie anche al Sole e a Venere in ottima posizione. Sarà facile per voi esprimere al meglio i sentimenti nei confronti del partner, vivendo momenti molto romantici. Se siete single sarete in grado di fare romantiche conquiste. Voto - 9

Cancro: i tempi saranno abbastanza maturi per mettere in atto progetti lavorativi più complessi.

Avete acquisito abbastanza esperienza e confidenza con il vostro lavoro e in questo weekend tenterete di fare qualcosa di più particolare. Voto - 8

Leone: weekend tutto sommato tranquillo per i nativi del segno. Cercate solamente di non assumere un atteggiamento troppo geloso nei confronti del partner, soprattutto se non avete alcun sospetto.

Voto - 7

Vergine: sarete più accondiscendenti nei confronti del partner e dei familiari secondo l'oroscopo del weekend. In questo modo, sarete decisamente più apprezzati ma attenzione a non esagerare. Voto - 7,5

Bilancia: sarete abbastanza carichi durante il fine settimana per vivere due giornate alla grande, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale, disposti a far divertire il partner, magari facendo una piacevole e movimentata passeggiata.

Voto - 7,5

Scorpione: sarete particolarmente razionali per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo del weekend. Con questo atteggiamento riuscirete ad evitare affari che in realtà potrebbero rivelarsi dei clamorosi flop. Voto - 7,5

Sagittario: periodo solamente sufficiente per voi nativi del segno, considerato che avrete una configurazione astrale poco soddisfacente. In amore sarà difficile prendersi momenti romantici con il partner, ma potreste farlo cogliendo il giusto atteggiamento e affondando in seguito il colpo. Tutto dipenderà da voi. Voto - 6,5

Capricorno: sarete molto più sicuri delle vostre capacità in questo fine settimana, soprattutto nel lavoro, per cercare di portare a termine alcune mansioni che potrebbero rivelarsi più ardue del previsto, e che richiederanno dunque più impegno da parte vostra.

Voto - 7,5

Acquario: sarete pieni di energie da spendere sotto svariati fronti secondo l'oroscopo del weekend. Avrete inoltre più voglia di impegnarvi e mettervi in gioco non solo al lavoro, dove già avrete dei buoni risultati, ma anche in amore per rendere felice la vostra anima gemella. Voto - 8

Pesci: potreste lavorare con un po’ di controvoglia in questo fine settimana, probabilmente perché avrete qualcosa di meglio da fare che lavorare proprio nel weekend. Cercate di resistere per qualche ora senza ovviamente lavorare malamente per poi dover rifare tutto dall'inizio. Voto - 6