Venerdì 8 maggio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Sagittario, mentre Venere sarà nel segno dei Gemelli. Marte e Saturno permarranno nell'orbita dell'Acquario come Giove assieme a Plutone che proseguiranno il domicilio in Capricorno. In ultimo, Nettuno rimarrà stabile sui gradi dei Pesci e Mercurio, il Sole ed Urano continueranno a stazionare in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine ed Ariete, meno roseo per Cancro e Pesci.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali. Grazie alla spinta propulsiva della Luna di Fuoco in sestile a Saturno in Acquario la passionalità potrebbe tornare a regnare sovrana, con grande soddisfazione del partner che ultimamente aveva avuto a che fare con il loro umore altalenante.

2° posto Vergine: affettuosi. Nel focolare domestico i nativi avranno buone chance di sfoderare un'affettuosità verso le persone care insolitamente accentuata. Qualche grana, invece, potrebbe palesarsi sul versante professionale dove bisognerà tenere la bocca cucita.

3° posto Gemelli: chiarimenti. Venere formerà un trigono a Marte, e da tale 'spinta' astrale i nati del segno saranno, con ogni probabilità, propensi ad intavolare eventuali discussioni chiarificatrici, sia sul fronte lavorativo che professionale, con esiti positivi e rassicuranti.

I mezzani

4° posto Acquario: ostinati. Marte nel segno in sestile e in trigono a Luna e Venere renderà presumibilmente i nativi oltremodo ostinati nel perseguire i propri obiettivi lavorativi mettendo, di conseguenza, in secondo piano gli affetti più cari.

5° posto Bilancia: cambi comportamentali. Venerdì in cui i nati Bilancia potrebbero accorgersi che alcuni comportamenti attuati sinora non danno i frutti d'un tempo, ed a fronte di ciò cambieranno il loro modus operandi tra lo stupore delle persone con cui avranno a che fare.

6° posto Scorpione: famiglia originaria. Il focus odierno sarà probabilmente rappresentato da un'annosa vicenda legata alla famiglia d'origine dove sarà richiesto il loro supporto, che arriverà tempestivo e sarà ben apprezzato. Probabili contrarietà professionali in mattinata.

7° posto Sagittario: perplessi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene farà, c'è da scommetterci, saltare la mosca al naso ai nati del segno che, superata l'impasse iniziale, si accorgeranno di aver preso lucciole per lanterne.

8° posto Leone: riordini. 24 ore che potrebbero risultare utili ai nati Leone per fermarsi un attimo in modo da riorganizzare idee e ponderare nuove mosse, in questo modo eviteranno di compiere passi azzardati come vorrebbe il battagliero Marte in Acquario.

9° posto Capricorno: irascibili. Plutone nel segno in sestile a Nettuno in Pesci coinvolgerà nelle questioni pratiche della quotidianità, che per i nativi sarà come l'esser toccati sul nervo scoperto divenendo irascibili col prossimo.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: lavoro flop. Le faccende professionali potrebbero segnare il passo nel giorno che precede il weekend, ma ciò non dovrà significare assumere un atteggiamento pessimistico per i nativi che, proprio in questo momento, avranno bisogno di sfoderare una tenacia supplementare per annientare le ostilità.

11° posto Pesci: egoisti. Le prime due decadi del segno assumeranno, con ogni probabilità, un atteggiamento egoista in qualsiasi contesto si trovino, suscitando diversi malumori dalle persone con cui avranno a che fare.

12° posto Toro: relax. C'è bisogno di ricaricare le batterie in casa Toro e questa giornata sarebbe ideale per farlo, magari spegnendo il cellulare e bandendo i social network per ritrovare il proprio equilibrio ed, al contempo, discostarsi momentaneamente dalle amarezze quotidiane.