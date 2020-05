L'oroscopo della giornata di giovedì 7 maggio preparerà momenti d'oro per i nativi sotto il segno dell'Ariete, sia in amore che al lavoro, mentre il pianeta Saturno in opposizione rispetto al segno del Leone, potrebbe portare qualche ostacolo in ambito lavorativo. Marte in quadratura al segno del Toro potrebbe portare via un po’ di energie, mentre l'umore dei nativi Vergine sarà ottimo, permettendo di essere simpatici con chiunque. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 7 maggio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 7 maggio 2020 segno per segno

Ariete: giornata piuttosto fortunata sul versante lavorativo secondo l'Oroscopo di giovedì. Mercurio nel segno vicino del Toro inoltre amplificherà i vostri risultati al lavoro, rendendovi molto attivi e partecipi alla vita lavorativa non solo vostra, ma anche altrui. Sul fronte sentimentale fate tutto ciò che potete per rimanere sempre affascinanti e pieni di allegria agli occhi del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se invece siete single essere un'ancora di salvezza nei confronti di un amico vi renderà ancora più intimi. Voto - 9

Toro: oroscopo di giovedì che vedrà il Sole in congiunzione, che vi permetterà di vivere momenti più intensi in famiglia. Ciò nonostante Marte in quadratura dal segno dell'Acquario potrebbe prosciugare tutte le vostre energie, e faticherete un po’ ad arrivare a fine giornata. In amore voi single siete nel bel mezzo di un vortice di emozioni, probabilmente perché c'è qualche evento che continua a tormentarvi.

Se avete una relazione fissa mostrare amore verso il partner sarà quasi d'obbligo. Nel lavoro forse vi servirà qualche scusa per coprire ciò che non siete riusciti a terminare. Voto - 7,5

Gemelli: cielo di giovedì 7 maggio piuttosto convincente per voi nativi del segno. La parte migliore della giornata sarà nel lavoro, poiché Marte in trigono dal segno dell'Acquario vi aiuterà a raggiungere i risultati tanto sperati, riuscendo a terminare un lungo progetto che ha richiesto molto tempo.

Sul fronte sentimentale Venere in congiunzione regalerà un ottimo affiatamento di coppia. Sarete seducenti più che mai e in grado di mettere a frutto nel migliore dei modi il vostro fascino. I single potrebbero sfruttare questo momento per svagarsi. Voto - 8,5

Cancro: oroscopo di giovedì che non sarà molto entusiasmante per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale un po’ di sfrontatezza potrebbe incrinare il rapporto tra voi e la vostra anima gemella, tanto che saranno necessarie le vostre scuse per farvi perdonare. Se siete single l'oroscopo vi consiglia di avere più fiducia in voi stessi e sicuramente ritroverete l'amore.

Nel lavoro la situazione sarà abbastanza tranquilla, ma cercare di non strafare per non avere problemi di ogni tipo. Voto - 6,5

Leone: configurazione astrale che vedrà Marte e Saturno in opposizione al vostro cielo secondo l'oroscopo di giovedì. Ciò potrebbe crearvi diversi problemi sul fronte lavorativo, impedendovi di raggiungere i guadagni o i risultati che tanto speravate. Situazione leggermente migliore per quanto riguarda la sfera sentimentale, considerato che il partner sarà di buon umore e disposto a perdonare i vostri errori praticamente sempre. Se siete single dovete riconsiderare la vostra posizione prima che mini la vostra felicità o quella altrui.

Voto - 6

Vergine: in amore state dedicando molto tempo alla vostra anima gemella, regalando non solo a voi, ma anche al partner stesso, tante piccole e grandi gioie. Per quanto riguarda i cuori solitari i vostri problemi personali non vanno mescolati con il vostro rapporto con una persona conosciuta da poco, altrimenti non riuscirete mai a fare breccia nel suo cuore. Nel lavoro riuscirete a sfruttare appieno le vostre capacità organizzative, sapendo cogliere ottimi risultati soprattutto grazie alla vostra volontà. Voto - 8

Bilancia: giornata di giovedì poco convincente per voi nativi del segno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo non sarà così favorevole, al punto che potrebbe sembrarvi spontaneo prendere le distanze dalla vostra anima gemella. Se siete single vivrete una giornata di routine, senza particolari eventi degni di nota. Nel lavoro tenete sotto controllo le vostre finanze, altrimenti potreste ritrovarvi senza soldi per poter investire. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di giovedì tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il romanticismo fiorirà nella vostra relazione di coppia, e voi ne saprete cogliere al meglio l'essenza.

Se siete single i giri di parole non faranno al caso vostro e preferirete e essere diretti. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo accetterete la vostra posizione un po’ meno agiata, ma non per questo non vuol dire che non la sfrutterete al meglio. Voto - 7

Sagittario: oroscopo di giovedì 7 maggio abbastanza positivo. Sul fronte sentimentale i vostri sentimenti saranno molto forti in questo periodo e sarete così emotivi da riuscire ad esprime in maniera eccellente i vostri sentimenti. Per quanto riguarda i cuori solitari potreste essere piuttosto fortunati e otterrete grandi soddisfazioni. In ambito lavorativo alcuni vostri obiettivi potrebbero essere raggiunti grazie al vostro notevole impegno.

Voto - 8

Capricorno: configurazione astrale tra alti e bassi per voi nativi del segno nonostante Giove sia in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro rapporto con il partner sarà abbastanza tranquillo, ma non aspettatevi dolci effusioni o qualcosa di simile. Se siete single pensare a voi stessi ogni tanto potrebbe farvi più che bene. Nel lavoro fareste meglio ad evitare di lavorare con gli altri e pensare maggiormente ai vostri incarichi personali. Voto - 6,5

Acquario: oroscopo di giovedì splendido per voi nativi del segno considerato che a Marte favorevole si aggiungerà anche il pianeta Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale arriveranno momenti molto romantici durante la giornata, che vi permetteranno di aumentare notevolmente l'affiatamento di coppia. Se siete single potrete ottenere piacevoli soddisfazioni durante la giornata. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo In questo momento lavorerete meglio, scoprirete nuovi campi di interesse, darete più slancio e qualità al lavoro intellettuale. Voto - 8,5

Pesci: secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli,In amore il periodo sarà solamente sufficiente, con poche soddisfazioni ma almeno pochi litigi.

Se siete single sarà un ottimo periodo per stringere nuove amicizie anche a distanza. In ambito lavorativo se non riuscite a lavorare bene, potreste provare a chiedere aiuto ad un vostro collega. Voto - 7