L'Oroscopo lascia presagire una giornata piccante e sensuale per l'Ariete, che risente positivamente degli influssi della Luna, la quale al contrario rende il Toro nervoso e polemico, Leone sottotono.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 7 maggio 2020, da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 7 maggio da Ariete a Pesci

Ariete: gli influssi sensuali della Luna rendono questa giornata estremamente interessante per quanto riguarda l’amore e la vita di coppia.

In ambito lavorativo ci sono ottimi progetti in cantiere.

Toro: è una giornata faticosa per il segno che potrebbe risentire degli influssi contrari della Luna Piena e vedersi costretto a prendersi un momento di stop. In amore come nel lavoro, meglio evitare le polemiche.

Gemelli: l’oroscopo del 7 maggio lascia presagire una giornata energica, la voglia di fare non manca così come la giusta ispirazione. Si può ottenere molto in ambito lavorativo e negli affari. Bene l’amore.

Cancro: questa giornata è scandita da pensieri sensuali e trasgressivi, c’è desiderio e passione.

È un buon momento per chi vive in coppia, anche per chi durante i mesi precedenti ha vissuto delle incertezze. Bene la sfera lavorativa.

Leone: la giornata di giovedì 7 maggio è scandita da momenti di stress e nervosismo. Gli influssi della Luna Piena vi rendono un po’ agitati e particolarmente polemici, cercate di evitare gli scontri.

Vergine: l’oroscopo di domani lascia presagire una giornata vantaggiosa per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Potrebbe smuoversi qualcosa di importante, qualcuno potrebbe firmare un nuovo progetto o avviare delle nuove collaborazioni. Serenità in amore.

Bilancia: questa giornata potrebbe portare delle preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda l’ambito finanziario e la sfera legale. Meglio evitare le polemiche ed ingegnarsi per trovare una mediazione efficace.

Scorpione: durante questa giornata potrebbero esserci delle tensioni, la settimana è iniziata leggermente sottotono per il segno e questa giornata potrebbe essere più faticosa del previsto.

C’è voglia di sfida, di cambiamento, invece tutto sembra restare fermo ed immutato. Siate pazienti, occorre solo un po' di tempo!

Sagittario: l’oroscopo di giovedì 7 maggio lascia presagire una giornata faticosa per il segno, che potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare qualche malessere fisico. Meglio agire con cautela ed evitare gli sforzi.

Capricorno: sono 24 ore di soluzioni, soprattutto per chi durante le giornate precedenti si è trovato a fare i conti con imprevisti o guasti. Le stelle vi proteggono e vi danno una marcia in più. Armonia in amore.

Acquario: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno per quanto riguarda la sfera lavorativa, è un momento di recupero e potrebbero presentarsi sbocchi interessanti.

Qualcuno potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa o un aumento. Serenità in amore.

Pesci: c’è voglia di libertà, desiderio di evadere, di cambiamento, di novità. Durante questa giornata tutto potrebbe starvi stretto, il vostro cattivo umore potrebbe favorire la nascita di contrasti in amore e in famiglia. Meglio concedersi un momento per se, le giornate "no" capitano.