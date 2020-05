L'oroscopo del fine settimana lascia presagire 48 ore ricche di passione e sensualità per l'Acquario, ma anche per l'Ariete, che può finalmente abbandonarsi alle emozioni. Al contrario potrebbero essere due giornate sottotono per la Vergine e il Sagittario, che potrebbero risentire di malesseri fisici. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 16 e domenica 17 maggio 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 16 e 17 maggio 2020, da Ariete a Pesci

Ariete: le stelle lasciano presagire 48 ore ricche di romanticismo e passione.

È un buon momento per chi vive un rapporto stabile, che va avanti da tempo. Potrebbero infatti nascere dei progetti importanti. Stress nel lavoro.

Toro: le prossime due giornate sono da dedicare all'amore e alla cura delle persone care. All'interno dei rapporti di coppia è possibile trovare dei chiarimenti, se necessario, e ritrovare la serenità. Bene il fisico.

Gemelli: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate leggermente sottotono per il segno, che soprattutto dal punto di vista fisico potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri. Serenità in amore. Bene gli affari.

Cancro: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno e lo favorisce per quanto riguarda i rapporti interpersonali, è il momento ideale per farsi avanti in amore o avviare nuove trattative lavorative.

Grinta e voglia di fare non mancano, bene il fisico.

Leone: mentre la giornata di sabato 16 maggio può portare alla conquista di importanti successi e soddisfazioni per quanto riguarda la sfera professionale, la giornata di domenica 17 è da dedicare all'amore e alla cura delle persone care. Alti e bassi per il fisico.

Vergine: durante le prossime 48 ore qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e vedersi costretto a rallentare i ritmi. Il consiglio delle stelle è quello di evitare gli stress e le situazioni stancanti. Meglio concedersi un po’ di riposo ed evitare le polemiche.

Bilancia: la giornata di sabato 16 maggio potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativa per il segno, completamente assorbito da questioni professionali o economiche di cui occuparsi.

Al contrario domenica ci si può concedere un po’ di riposo e dedicarsi alle cure del partner e della famiglia.

Scorpione: il fine settimana potrebbe veder la nascita di contrasti e discussioni in ambito familiare e soprattutto in amore, dove la vostra gelosia potrebbe rappresentare un grande ostacolo. Alti e bassi per il fisico.

Sagittario: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate faticose dal punto di vista fisico. Le stelle consigliando di effettuare un controllo medico e migliorare alcune abitudini, mangiare sano e praticare attività fisica. Bene l’amore.

Capricorno: sono due giornate di grande energia e positività per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo può fare affidamento sul favore delle stelle.

È il momento ideale per avanzare una proposta o presentare un progetto. C’è armonia in amore e la passione si riaccende.

Acquario: la giornata di sabato 16 maggio si preannuncia ricca di passione e sensualità. È un buon momento per chi vive in coppia, anche per coloro i quali hanno iniziato da poco una relazione. Domenica invece ci sono delle questioni pratiche di cui occuparsi, riguardanti la casa o la gestione delle finanze.

Pesci: il consiglio delle stelle per le prossime giornate è quello di stare alla larga da litigi e discussioni. Non rispondete alle provocazioni ed evitate di dar vita a nuove polemiche. Serenità in amore, contrasti in famiglia.