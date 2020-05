L’Oroscopo lascia presagire un maggio faticoso per il Sagittario. Venere, affiancata a partire dal giorno 11 da Mercurio e dal 20 dal Sole, rende le giornate movimentate. Il passaggio di Marte in Pesci il giorno 13 può innescare la nascita di tensioni e nervosismo, favorendo la nascita di contrasti e malumori in amore e in famiglia. Ci pensa Saturno a dare ottimi consigli, spingendovi a rivolgersi a persone di fiducia che possono aiutare a ritrovare la pace interiore e forse le soluzioni che alcuni stavano cercando.

Anche il fisico vive un momento di alti e bassi, durante il mese precedente alcuni potrebbero essersi lasciati un po’ andare, esagerando con il fumo, il bere e cibo spazzatura. E' tempo di migliorare le proprie abitudini.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di maggio 2020 per i nati sotto il segno del Sagittario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di maggio 2020 per il Sagittario

Amore: durante il mese di maggio Venere, affiancata degli influssi di Mercurio e del Sole, potrebbe favorire la nascita di momenti di divertimento e spensieratezza, ma anche di tensioni e momenti di disagio.

A costituire il problema più grande è Marte che a partire dal giorno 13 si sposta in Pesci dove trova Nettuno illusionista, in aperto scontro con i pianeti posizionati in Gemelli. Dunque soprattutto laddove non mancano già le problematiche e le contraddizioni, potrebbero accendersi pesanti scontri, qualcuno potrebbe decidere di interrompere la propria relazione o prendersi un momento di pausa. Coloro che riusciranno a domare il proprio nervosismo e la propria irascibilità, trovando nel partner la valida spalla per superare questo periodo, potranno invece vivere forti emozioni e magari anche rivalutare la propria relazione.

Anche in ambito familiare è bene essere cauti, cercando di evitare le polemiche e le critiche, soprattutto nei confronti di persone anziane o con cui non avete avuto rapporti per lungo tempo.

Lavoro: l’oroscopo di maggio 2020 ci fa sapere che il vostro cielo presenta degli elementi poco chiari anche per quanto riguarda la sfera professionale e pratica. Il consiglio delle stelle è quello di tenere i piedi ben saldi a terra, Mercurio è velocissimo nel suo moto contrario che dura non più di due settimanale.

Bisogna dunque essere pazienti e stringere i denti, è bene portare avanti gli impegni presi, gli appuntamenti e le scadenze da rispettare.

Salute: gli astri e le stelle lasciano presagire un maggio faticoso per il fisico. È essenziale che il Sagittario si occupi meglio della propria forma, cambiando alcune delle sue scorrette abitudini. Durante il mese precedente potreste aver esagerato con il fumo o con il bere, ripiegando poi in un’alimentazione scorretta e dunque notando un faticoso calo di energie. Per recuperare è necessario rivedere le proprie abitudini e iniziare un percorso più sano e salutare.

Dal 22 al 30 maggio i cambi di Luna potrebbero portare delle problematiche, siate prudenti alla guida e nel maneggiare oggetti taglienti e affilati.