Le predizioni zodiacali del mese di giugno 2020 prevedono una situazione astrale particolarmente positiva e propizia in amore per i nati sotto i Gemelli e il Sagittario: entrambi i segni zodiacali, infatti, in questi 30 giorni vivranno grandi emozioni dal punto di vista dei sentimenti. Piccoli problemi di cuore attanaglieranno, invece, l'Ariete, che dovrà attendere il prossimo mese per vedere qualche miglioramento sentimentale.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): Chi cercherà di farvi cambiare idea, perderà soltanto tempo. Siete molto determinati e sicuri delle vostre scelte e decisioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): non sarà un periodo particolarmente roseo, soprattutto in amore. Cercate di distrarvi e di non pensare troppo alle delusioni del recente passato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): giugno sarà per voi il trampolino di lancio per una nuova avventura amorosa estremamente seria e importante. Non lasciatevi sfuggire questa occasione speciale.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): saranno 30 giorni da dedicare in maniera capillare al vostro partner che avrà bisogno del vostro affetto e della vostra vicinanza in un momento particolare della sua vita. L'amore vince sempre su tutto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): dedicate maggior tempo alla cura del corpo e del vostro benessere psicofisico.

Attenzione anche all'alimentazione se non volete correre il rischio di mettere qualche chiletto di troppo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): vi fate troppi film mentali. Spesso le cose sono molto più semplici di come ci appaiono e fantasticare troppo potrà servire soltanto a complicarci la vita.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): nella prima decade di giugno, a causa della negativa congiunzione astrale della Luna con Venere, tutto sembrerà andare per il verso storto. Il segreto è non scoraggiarsi mai.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): la vostra unica certezza è che in questo momento non avete alcuna certezza.

Dovete trovare un motivo o una persona che vi spinge a dare un senso alla vostra esistenza.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): mai sottovalutarsi troppo. Siete dotati di grandi capacità, basta solo saperle sfruttare al momento giusto e trovare una persona che sappia apprezzarle e meritarle.

Le predizioni astrologiche per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): in amore la sensibilità eccessiva non è mai stata un'arma vincente. Attenzione, perché in questo periodo il vostro cuore è particolarmente debole.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): non permettete a nessuno di approfittare della vostra bontà d'animo per raggiungere i suoi obiettivi.

Toro (21 aprile – 21 maggio): se vi accorgete che una persona non merita più la vostra fiducia, pensateci due volta prima di allontanarla definitivamente dalla vostra vita.