L'oroscopo del 28 maggio avrà in serbo entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, troveremo: Sole, Mercurio e Venere in Gemelli, Luna in Leone, Marte e Nettuno in Pesci, Saturno in Acquario, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Urano in Toro.

Nella giornata di domani, l'Ariete proverà a trascorrere la maggior parte del tempo a sua disposizione con gli altri, mentre il segno dei Pesci deciderà di riprendere del sano esercizio fisico.

Scopriamo, nel dettaglio, quali saranno le caratteristiche dell'Oroscopo di giovedì 28 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 28 maggio: Ariete spaventato dalla solitudine e bisogno d'amore per Cancro

Ariete: non accetterete l'idea di rimanere soli. Avvertirete il bisogno di trascorrere ore serene assieme agli affetti più cari. Dalle vostre parole trapelerà il timore nei confronti nella solitudine. Qualcuno accanto a voi se ne renderà conto e cercherà di esservi di conforto. L'oroscopo di domani consiglia di rimanere fedeli alla vostra personalità: mostratevi per ciò che siete, non alterate elementi del carattere che ritenete poco interessanti e tutto andrà per il verso giusto.

Toro: cercherete di dimostrare a tutti quanto le delusioni non vi tocchino. Avrete un'aria spavalda e distaccata, ma saranno perfettamente visibili agli altri le vostre vere sensazioni.

Sarà importante parlare con persone degne della vostra fiducia, potrebbero, infatti, darvi dei consigli che si riveleranno molto preziosi. Inoltre, non sottovalutate l'importanza della distrazione: dedicarvi ad attività divertenti e spensierate vi consentirà di distogliere la mente dai pensieri più cupi.

Gemelli: avrete molto da ridire contro il fato. Vi sentirete perennemente sfortunati e cercherete di migliorare la situazione con piccoli rituali superstiziosi. Vi guarderete attorno provando il desiderio di avere ciò che gli altri riescono ad ottenere, ma il consiglio dell'oroscopo è quello di non fossilizzarvi troppo su questa cosa.

Vivete serenamente, cercate di essere positivi ed attivi e la buona sorte sarà dalla vostra parte. La relazione con il partner rimarrà stabile.

Cancro: sarà una giornata complessa dal punto di vista sentimentale. Desidererete essere stimati e apprezzati in tutto ciò che farete, ma troverete un muro nel vostro partner. Proverete a stimolarlo e a spronarlo per ottenere una reazione. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di lasciargli il suo tempo: se non vi sembrerà pronto a parlare dei suoi pensieri, non forzatelo, prima o poi si sbloccherà. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare la dieta: ricordatevi solo di procedere gradualmente.

Oroscopo del 28 maggio: immaginazione per Leone e Scorpione combattivo

Leone: dovrete affrontare un profondo senso di tristezza. Desidererete fare cose che, al momento, non vi saranno possibili. Userete l'immaginazione per trasportarvi in luoghi e situazioni diverse, però la realtà rimarrà sempre la stessa. L'oroscopo suggerisce di immergervi in qualche libro piacevole o di lasciarvi trasportare da un entusiasmante film d'avventura. Non perdere la speranza: arriverà il momento giusto per dare luce a tutti i vostri desideri.

Vergine: sentirete di avere un grande senso di responsabilità nei confronti delle altre persone. Vorrete farvi carico di tutto, ma sarete costretti a rinunciare a qualcosa per non smarrire voi stessi.

Forse, avvertirete dei piccoli sensi di colpa, ma sarà importante per voi imparare a delegare. Concentrarvi sull'affetto della persona amata vi permetterà di svagare la mente e di trascorrere dolcissimi momenti romantici. Se si creerà la giusta atmosfera, potrebbero emergere questioni importanti da affrontare.

Bilancia: avrete una causa importante da vincere. Vi metterete in gioco e cercherete di portare avanti i vostri principi. Non sarà facile stringere i denti e far valere le vostre idee, ma se lo farete con onestà, tutto andrà per il verso giusto. Sarà importante allontanare chi non riesce a dare alcun contributo alla vostra vita. Vi aiuterà circondarvi di persone positive e che sappiano donarvi sempre un sorriso.

Avrete grande fiducia nel partner e spererete di essere ricambiati.

Scorpione: sentirete il bisogno di cimentarvi in qualche sfida. Amerete il confronto con gli altri e proverete a dare il massimo in ogni cosa che farete. Il vostro atteggiamento combattivo, forse, potrà non piacere a chi ritiene che la vita vada vissuta con più calma. L'oroscopo consiglia di agire secondo il vostro pensiero, senza farvi influenzare dagli altri, ma anche senza esagerare. Un buon riposo notturno vi aiuterà a mantenere alto il livello di energia!

Astrologia del 28 maggio: impegno per Sagittario e attività per Pesci

Sagittario: cercherete di rimettervi in sesto dal punto di vista lavorativo. Lotterete per riconfermare il vostro ruolo e vi impegnerete al massimo.

Ansia e stress vi accompagneranno durante questa giornata, ciò potrebbe causarvi un po' di confusione. L'oroscopo vi consiglia di rimanere concentrati sull'obiettivo senza cadere in distrazioni negative. Dal punto di vista sentimentale, ci sarà un piccolo momento di stallo nella relazione di coppia. Sarà causato da questioni superficiali e facilmente risolvibili.

Capricorno: avrete voglia solo di rilassarvi e di non pensare a nulla. Cercherete di concludere la giornata lavorativa il prima possibile per poter tornare a casa e dedicarvi alle cose che amate. Un bagno caldo, una cenetta gustosa e un dessert prima di andare a letto vi faranno sentire dei re. Per quanto riguarda i rapporti sociali, non avrete voglia di instaurare delle conversazioni profonde con gli altri, vi limiterete a parlare del più e del meno.

Acquario: cercherete di instaurare un rapporto con una persona speciale. Vi impegnerete al massimo per mostrare i vostri veri sentimenti e, forse, verrete ricambiati. Se così non fosse, non demordete, ci saranno tante altre occasioni per conoscere persone nuove. Dal punto di vista lavorativo, la situazione rimarrà stabile, per ora non ci saranno dei grandi cambiamenti, ma starà a voi rendere il terreno fertile per far si che possano avvenire.

Pesci: sarà giunto il momento di superare la vostra pigrizia. Tenderete a muovervi di più e a vivere maggiormente fuori casa. Vi metterete alla prova con lunghe camminate e con esercizi mai provati prima. Oltre a sentirvi meglio dal punto di vista fisico, avrete delle ripercussioni positive anche sulla mente.

Vi sentirete maggiormente pazienti, più inclini all'ascolto ed eviterete di perdere la calma con facilità. Le persone vi troveranno più affabili e piacevoli da ascoltare.