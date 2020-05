L'oroscopo di lunedì 25 maggio ha in serbo entusiasmanti colpi di scena per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo il Sole, Mercurio e Venere in Gemelli, la Luna in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, inoltre Giove e Plutone si troveranno in Capricorno, Saturno sarà in Acquario e, infine, Urano sosterà in Toro.

Nella giornata di domani, l'Ariete sarà forte e determinato, mentre i Pesci godranno di una meravigliosa atmosfera romantica.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 25 maggio di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 25 maggio: Ariete fiducioso, Cancro impegnato

Ariete: inizierete la giornata con il desiderio di stupire voi stessi. Avrete la capacità di credere nelle vostre azioni e non permetterete a nessuno di sminuirmi. Ferrea determinazione e razionalità vi consentiranno di lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi. Dovrete lottare con le unghie e con i denti, ma alla fine ne varrà la pena. Per quanto riguarda i rapporti sociali, forse, ci saranno delle piccole incomprensioni a causa di punti di vista differenti su questioni importanti.

Toro: vi sentirete travolti da un entusiasmo irrefrenabile. Il desiderio di mettervi in gioco e di rimanere concentrati sul lavoro si scontrerà con la vostra contagiosa allegria.

Gli amici, infatti, non vedranno l'ora di trascorrere del tempo assieme a voi. Sarete un punto di riferimento essenziale perché riuscirete a entrare in empatia con loro e a donargli consigli preziosissimi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non pensare solo agli altri, ma dedicare tempo anche ai vostri obiettivi.

Gemelli: ingaggerete una lotta con voi stessi. Verrete travolti da sentimenti contrastanti: il desiderio di rispettare la vostra libertà e il bisogno di compiacere gli altri. In genere, la scelta migliore ricade sempre sul compromesso, ma starà a voi valutare le singole situazioni. Il partner vi dedicherà dei dolcissimi momenti romantici: vi farà sentire al centro dell'attenzione a avrà occhi solo per voi.

Ricambierete con gioia e sarete pronti ad aprire completamente il vostro cuore.

Cancro: sarà una giornata molto intensa: vi sveglierete con tantissime energie, ma nel corso delle ore vi renderete conto di avere poco tempo per portare a termine i vostri impegni. Dovrete portare a un livello superiore la vostra capacità di organizzazione, altrimenti, a fine serata, resterete delusi dal vostro rendimento. L'oroscopo suggerisce di non demordere: anche se non riuscirete a eliminare tutte le voci dalla lista delle cose da fare, se avrete dato il massimo, potrete essere soddisfatti di voi stessi!

Oroscopo del 25 maggio: amicizia per Leone, Scorpione sospettoso

Leone: metterete al primo posto i rapporti d'amicizia.

Avrete voglia di circondarvi di persone sincere e allegre. Non tollererete chi tenderà a giudicarvi troppo velocemente e starete alla larga da chi avrà sempre un'osservazione negativa da fare. Si dice che la positività chiama positività e, nella giornata di domani, avrete modo di sperimentare questo detto. Il vostro cuore sarà pieno d'amore nei confronti della persona amata: cercate solo di dimostrarlo e di non tenerlo per voi stessi.

Vergine: avvertirete il desiderio di controllare tutto ciò che vi circonda. Odierete gli imprevisti e cercherete di spingere gli altri ad agire secondo il vostro rigore. Le previsioni zodiacali consigliano di non pensare troppo agli atteggiamenti altrui, pensate a voi stessi e a come migliorarvi.

Se proverete a vedere il mondo nelle sue innumerevoli sfaccettature, vi renderete conto che le cose sono ben diverse da quelle che credevate. Forse, dovrete affrontare qualche piccola discussione di coppia, ma nulla di irrisolvibile!

Bilancia: le novità non mancheranno in questa giornata. Sarete propensi a sperimentare nuove situazioni, ma eviterete di allontanarvi troppo dalla vostra zona di comfort. Desidererete entrare in contatto con caratteri diversa dal vostro, che possano darvi degli stimoli utili per crescere come persone. Il partner, forse, non starà dalla vostra parte. Sarà molto indeciso su come valutare il vostro nuovo atteggiamento, ma se avrete pazienza, le cose potrebbero cambiare.

Scorpione: avrete un insidioso sospetto: quello di non potervi fidare delle persone che avrete attorno. Non è possibile dire se sarà un timore fondato oppure no, ma sicuramente la razionalità vi verrà incontro in questa selezione. Vi sarà molto utile analizzare gli atteggiamenti degli altri, trovare possibili incongruenze e cercare di sciogliere la matassa. Forse, rimarrete un po' delusi da quello che scoprirete, ma vi sentirete anche soddisfatti per aver eliminato le mele marce.

Previsioni astrologiche di lunedì 25 maggio: Sagittario perso nei ricordi, Pesci innamorati

Sagittario: vi sentirete tristi e nostalgici. Ripenserete al vostro passato e, forse, la vostra mente si soffermerà su vecchi rapporti d'amicizia.

Non pensate di essere troppo in ritardo, è impossibile annullare del tutto l'ipotesi di un recupero. L'oroscopo consiglia di rimanere fedeli alla vostra personalità, non fatevi influenzare da chi non crede realmente in voi e da chi non ha a cuore i vostri desideri. A fine giornata vi renderete conto di non aver brillato, ma date tempo al tempo!

Capricorno: proverete a confrontarvi con le persone della vostra famiglia, ma troverete un muro. Farete fatica a comprendere e ad entrare in empatia con loro. Le vostre diversità vi appariranno insuperabili, ma in realtà, è proprio lì che risiederà la vostra forza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di sfruttare tutte le vostre risorse per permettere agli altri di percepire la vostra vera anima.

Non temete di esporvi troppo, le persone amano chi si mostra in tutto il suo splendore.

Acquario: sarete desiderosi di tornare in forma. Una dieta equilibrata e un sano allenamento fisico vi consentiranno di bruciare il grasso in eccesso. Però, oltre a ciò, avrete bisogno di una volontà di ferro. Il partner vi tenterà con la cottura di golosi manicaretti. Concedetevi il giusto per non esagerare. Forse, una persona a voi vicina vi confiderà qualcosa di molto importante che potrà influire anche sulla vostra percezione delle cose. La cosa migliore sarà rilegare l'ansia in un angolo e usare la razionalità.

Pesci: dedicherete tutti voi stessi al rapporto di coppia. Il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner e non ci sarà niente che potrà mettervi i bastoni tra le ruote.

Organizzerete delle tenere attività insieme che rafforzeranno la vostra relazione. Vi sembrerà di vivere in una bolla rosa, ma ricordate di non perdere mai di vista la realtà. Nessuno è perfetto e potreste scoprire delle caratteristiche del partner che non apprezzerete particolarmente.