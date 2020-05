L'oroscopo del 10 maggio avrà in serbo moltissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste troveremo: Sole, Mercurio e Urano in Toro, Luna in Sagittario, Venere in Gemelli, Marte e Saturno in Acquario, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Nettuno in Pesci.

Nella giornata di domenica 10 maggio Cancro e Bilancia non avranno alcun problema nel relazionarsi con le persone a loro più care, mentre Vergine e Capricorno dovranno fare il punto della situazione con il loro partner.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'oroscopo del 10 maggio per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci

Previsioni zodiacali di domenica 10 maggio: novità per Toro e determinazione per Gemelli

Ariete: dovrete cercare di far pace con il vostro carattere esuberante.

Tenderete a concentrarvi solo su voi stessi e sui vostri obiettivi, tralasciando le persone che vi circonderanno. L'amore avrà un peso importante in questa giornata, ma forse non riuscirete a esprimere nel modo giusto i vostri sentimenti. Il partner, infatti, potrebbe non rendersi conto di quanto teniate davvero al vostro rapporto di coppia. Inutile forzarvi a eseguire attività che non desiderate realmente, l'unica alternativa è aspettare momenti migliori.

Toro: sarà il momento giusto per iniziare a fare dei nuovi progetti. Avrete bisogno di tanta calma e pazienza per riuscire a elaborare un buon piano d'azione, ma alla fine non ve ne pentirete. L'aiuto degli amici sarà preziosissimo perché vi consentirà di osservare le cose da un nuovo punto di vista e di trovare soluzioni alternative.

Se siete single sarà il momento giusto per iniziare a guardarvi attorno, ma procedete senza fretta. Un cambiamento, anche piccolo, nella vostra routine quotidiana vi permetterà di sentirvi più energici ed entusiasti.

Gemelli: vi impegnerete al massimo per affrontare la giornata con una buona dose di ottimismo.

Non sarà semplice lasciarvi alle spalle tutte le difficoltà di questo periodo, ma con impegno e determinazione riuscirete nel vostro intento. Dal punto di vista sentimentale, potrebbero esserci delle piccole incomprensioni, che vi spingeranno a rimanere per conto vostro. L'Oroscopo consiglia di instaurare con gli altri rapporti socievoli e basati sul rispetto reciproco.

Attenzione a non esagerare con i cibi ricchi di grassi e calorie.

Cancro: avrete voglia di stare accanto al partner e agli amici. Vi verrà naturale conversare e confidare le vostre emozioni agli altri. Questo permetterà ai vostri affetti più cari di vedere in voi un punto di riferimento essenziale e insostituibile. Le tenerezze della vostra dolce metà vi riempiranno il cuore di gioia e vi consentiranno di affrontare la giornata con grinta ed energia. Potrebbe essere il momento giusto per scoprire nuove attività, soprattutto se artistiche. L'oroscopo consiglia di non aver paura di sperimentare: potreste dare vita a qualcosa di bello e di utile!

Oroscopo del 10 maggio: grinta per Leone e Scorpione scontroso

Leone: grinta e determinazione vi consentiranno di affrontare la vostra giornata. Vi sentirete pronti a confrontarvi con situazioni impreviste, ma tenderete a non dare tanta importanza ai rapporti sentimentali. Cercherete di far comprendere al vostro partner che non vi piace sentirvi intrappolati e legati a condizioni che non desiderate davvero. L'oroscopo consiglia di esprimere le vostre emozioni, ma soppesando bene le parole da pronunciare, in modo da non ottenere l'effetto contrario. Vi sarà molto utile avvicinarvi ad attività artistiche.

Vergine: dovrete affrontare delle questioni importanti con il vostro partner. Non sarà facilissimo confrontarvi con i vostri dubbi e con quelli della persona amata, ma sarà necessario.

L'oroscopo consiglia di provare a mantenere alto l'umore, anche davanti a possibili discussioni. Curare il vostro benessere personale vi consentirà di sentirvi più in armonia con voi stessi e di acquistare autostima. L'oroscopo consiglia di non trascurare gli amici perché il loro aiuto sarà preziosissimo per affrontare questa complessa giornata.

Bilancia: darete la priorità al rapporto con gli amici. Avrete bisogno di esprimere tutto il vostro affetto e di sapere di avere accanto persone che tengono, realmente, a voi. Sarete particolarmente empatici e questo vi consentirà di comprendere le emozioni altrui senza troppe difficoltà. Con il partner condividerete dolcissimi momenti romantici, forse non saranno molto ricchi di passione, ma avrete modo di correre ai ripari.

Sarà il momento giusto per recuperare le energie in vista di una nuova ed entusiasmante settimana.

Scorpione: il vostro desiderio di libertà si scontrerà con il bisogno degli altri di avervi accanto. Ciò potrebbe causare malcontento e spingervi a reagire bruscamente. L'oroscopo consiglia di rimanere fedeli alle vostre esigenze, senza, però, offendere le persone che vi amano. La situazione con il partner sarà tesa e potreste avere qualche difficoltà nell'affrontare determinati argomenti. Anche se il dialogo vi apparirà inutile e scontato, sarà l'unica arma vincente che potrà riportare la pace nella relazione di coppia.

Previsioni astrologiche di domenica 10 maggio: incomprensioni per Capricorno e Pesci sognatore

Sagittario: affronterete le sfide quotidiane con coraggio e determinazione.

Forse, vi sembrerà di non riuscire a superare tutti gli ostacoli, ma le vostre risorse personali vi consentiranno di realizzare i vostri sogni. La relazione con il partner procederà serenamente: non ci saranno impennate negative in vista, ma potreste desiderare un'evoluzione del vostro rapporto di coppia. Per fare ciò, sarà necessario sondare il terreno e capire se è anche un desiderio del partner. L'oroscopo consiglia di fare attenzione ai piccoli dolori ossei.

Capricorno: ultimamente vi siete dedicati troppo all'aspetto lavorativo e questo ha creato una piccola frattura di coppia. Il partner potrebbe chiedervi spiegazioni e cercare di attirare la vostra attenzione. Questo atteggiamento, forse, darà vita a incomprensioni che porteranno tensione all'interno della relazione.

L'oroscopo consiglia di prestare massima attenzione alle parole della persona amata, in modo da riuscire a rispondere alle sue esigenze più profonde. Sarà fondamentale riuscire a trovare il giusto equilibrio tra gli impegni e lo svago.

Acquario: il vostro senso del dovere vi metterà davanti a situazioni che potrebbero causarvi uno stress eccessivo. Non vi tirerete indietro, ma sarà importante cercare, anche, di staccare la spina. Il vostro partner sarà un'importante figura di riferimento, ma attenzione a non usarlo come valvola di sfogo. Durante le ore serali potrà esservi d'aiuto trascorrere qualche momento dinnanzi a un film emozionante o a una buona lettura. Attenzione a non trascurare il benessere psicologico: a volte più sembrare meno importante, ma è da lì che trarrete le energie per cominciare la giornata con entusiasmo.

Pesci: sarete dei grandissimi sognatori. Inizierete a guardare al futuro in modo positivo e darete poco adito agli ostacoli che vi sembravano insormontabili. Una persona importante, forse, deciderà di confidarsi con voi e di aprirvi il suo cuore. L'oroscopo consiglia di ascoltarla con molta attenzione: ditele ciò che realmente pensate, ma senza essere inopportuni o esageramente rudi. Saranno importanti tutte quelle attività che vi permetteranno di stimolare la vostra fantasia perché costituiranno un modo ottimale per evadere dalla realtà.