Martedì 19 maggio 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare in Ariete, nel frattempo Saturno sarà nel domicilio dell'Acquario. Giove e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno, come Venere che assieme a Mercurio continuerà la sua sosta in Gemelli. Infine Nettuno e Marte proseguiranno il transito in Pesci, mentre Urano e il Sole rimarranno stabili in Toro. Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Scorpione e Ariete.

Gemelli focosi

Ariete: impazienti. La Luna sosta nella loro orbita formando una pesante quadratura con Venere in Gemelli e ciò potrebbe tradursi in una marcata impazienza per i nati del segno che, fortunatamente, troveranno maggiore serenità quando la giornata si starà avviando a conclusione.

Toro: relax. Le energie avranno buone chance di essere ridotte al lumicino questo martedì, facendo staccare la spina dalla quotidianità ad alcuni nativi, che si dedicheranno esclusivamente al loro benessere e ad ampi spazi di rilassamento.

Gemelli: focosi. La scintilla della passionalità si riaccenderà, con ogni probabilità, durante queste 24 ore in casa Gemelli, con grande soddisfazione della dolce metà. Faccende professionali in secondo piano.

Cancro: nervosi. Basterà una minuzia per scatenare l'ira nativa quest'oggi, soprattutto nel focolare domestico dove vecchie ruggini potrebbero fare da pretesto per innescare furenti litigi col partner. Meglio, invece, soprassedere in onore del quieto vivere.

Lavoro top per Leone

Leone: lavoro top. Da un lato vi saranno le vicende affettive che presumibilmente desteranno qualche perplessità, ma dall'altro i nativi potranno contare su quelle professionali che, specialmente per i lavoratori autonomi, avanzeranno celermente verso le mete prefissate,

Vergine: finanze sottotono.

Ogni spesa extra andrebbe evitata questo martedì per i nati del segno, in quanto le varie retrogradazioni in atto nel cielo, Saturno e Venere in primis, bandiranno voluttuari movimenti di denaro.

Bilancia: faccende pratiche. Un martedì in cui sarà bene, per i nati Bilancia, dedicarsi a tutte le faccende burocratiche e pratiche rinviate nei giorni precedenti, in modo da togliersi un peso e, al contempo, alleggerire il carico di lavoro in vista delle prossime settimane.

Scorpione: testardi. L'opinione che i nativi quest'oggi porteranno avanti rimarrà la medesima sino a sera, malgrado amici e colleghi proveranno a indirizzarli verso prospettive di ragionamento ben differenti.

Acquario affettuoso

Sagittario: briosi. L'allegria e il buonumore che i nativi porteranno con sé quest'oggi saranno probabilmente contagiosi, tanto che gli amici faranno a gara per stare in loro compagnia. Meno entusiasmanti le effemeridi per il settore professionale, dove bisognerà dosare le parole col contagocce.

Capricorno: shopping. Similmente all'amico di Elemento della Vergine, questo martedì i nativi saranno spinti a gratificarsi verso uno o più acquisti non necessari, con la grande differenza che i Capricorno si concederanno ugualmente una sessione di shopping grazie alle loro finanze ben più floride.

Acquario: affettuosi. Dopo settimane di alti e bassi emotivi, ecco che in queste ore i nati del segno saranno presumibilmente più propensi a esternare il loro affetto verso partner e figli che, con piacere, ricambieranno con le medesime dimostrazioni di benevolenza.

Pesci: golosi. Martedì di strappo alla regola dal solito regime alimentare, dove molti nati del segno potrebbero concedersi il gelato o la pizza del loro gusto preferito, sebbene l'amato bene proverà invano a richiamarli all'ordine.