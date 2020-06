Nell'oroscopo della giornata di venerdì 12 giugno si prevede un periodo monotono, ma non per questo pessimo per i nativi sotto il segno dell'Ariete, mentre per la Bilancia sarà il momento adatto per darsi da fare e approfondire meglio il proprio rapporto con gli altri. La Luna favorevole per i nativi Pesci regalerà momenti vincenti in amore o al lavoro, mentre Toro potrebbe riuscire a rinsaldare alcuni legami grazie alla propria maturità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 12 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 12 giugno 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che renderà la vostra giornata monotona secondo l'oroscopo, ma non per questo pessima.

Sul fronte sentimentale apprezzerete la compagnia e il supporto del partner, ma sapete benissimo che dovrete fare qualcosa per riportare un po’ di fascino nella vostra relazione. Se siete single, probabilmente avrete bisogno di capire in che direzione muovervi. Nel lavoro Mercurio in quadratura porta ancora degli ostacoli, e dovrete saperli evitare per non incorrere in ulteriori complicazioni. Voto - 7

Toro: la sfera sentimentale sarà la protagonista della vostra giornata secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La passione tra voi e il partner potrebbe riuscire a rinsaldare il vostro legame e un atteggiamento convincente e romantico potrebbe esaltare il momento. Se siete single probabilmente cercherete un po’ di sicurezza in più, e il consiglio di un vostro amico potrebbe rivelarsi utile.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo ispirazione e creatività vi daranno lo spunto per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8-

Gemelli: in ambito lavorativo, se state pensando di lavorare con un nuovo collega, potreste sembrare più aperti nei confronti degli altri, ciononostante non è detto che potreste andarci d'accordo.

Studiate bene la situazione prima di prendere una decisione. In amore voi single avrete un'ottima occasione per guardarvi intorno. Se invece avete una relazione fissa, siate voi stessi, mostrandovi al partner la persona di cui si è innamorata. Voto - 7,5

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci porterà buone notizie per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

A farvi compagnia in questa giornata ci saranno anche Marte e Mercurio, che amplificheranno la vostra giornata lavorativa. Se ci sono delle novità al lavoro, cercate di sfruttarle al meglio per elevare ulteriormente la vostra posizione. In amore sarete convinti dei vostri sentimenti e non smetterete di mostrarli al partner per nulla al mondo. Se siete single, frequentare nuovi ambienti potrebbe aiutarvi a trovare l'amore. Voto - 8,5

Leone: periodo un po’ instabile per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di venerdì. Alcuni desideri che non si realizzano potrebbero mettere in crisi il vostro rapporto e non sarà facile riuscire a stabilire un dialogo costruttivo. Cercate di mantenere la calma.

Se siete single evitate coloro che vogliono solo farvi arrabbiare. Nel lavoro se riuscite ad organizzarvi bene potreste ottenere risultati interessanti. Voto - 6,5

Vergine: cielo astrologico non semplice da sopportate secondo l'oroscopo, con il Sole e Venere dissonanti, assieme alla Luna in opposizione. Sul fronte sentimentale dovrete cercare di chiarire le vostre intenzioni fin da subito per evitare guai con il partner, soprattutto coloro che sono nati nella terza decade. Se siete single, potreste anche preferire di stare soli per un po’ in questa giornata. Nel lavoro se soffrite la competizione in questo periodo, tentate di prendere più sul serio i consigli dei colleghi più fidati. Voto - 6+

Bilancia: vi darete tanto da fare in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo, merito anche di una configurazione astrale positiva.

Soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove qualora siete single, vi piacerà molto approfondire i contatti con le persone che avete, conoscendole meglio, e instaurando un legame più profondo. Se invece avete una relazione fissa, prenderete in considerazione l'idea di fare qualcosa per la vostra anima gemella, soprattutto se in questo periodo siete stati assenti. Nel lavoro vi toccherà svolgere tante mansioni, che con un po’ di tenacia riuscirete a svolgere. Voto - 8+

Scorpione: ottima configurazione astrale per voi nativi del segno, con tanti pianeti positivi nel vostro, come Marte e Mercurio, fino alla Luna, tutti in trigono nel vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete in perfetta sintonia con la vostra anima gemella, e otterrete momenti dolcissimi.

Se siete single e siete in una fase di corteggiamento, sarà per voi un periodo romantico, ma dovrete fare prima o poi un passo avanti. Nel lavoro avrete voglia di interagire con le persone intorno a voi, e potreste rendervi disponibili per future collaborazioni. Voto - 8

Sagittario: oroscopo di venerdì dove cercherete di portare dei cambiamenti nella vostra quotidianità, nonostante una configurazione astrale poco convincente. In amore infatti guarderete in faccia la realtà e proverete a dare una svolta alla vostra situazione attuale, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non siate gelosi dei vostri amici, in fondo che amicizia sarebbe se non siete contenti dei successi che raggiunge?

Per quanto riguarda il lavoro provate a cambiare punto di vista e potrete notare dettagli che non avevate notato. Voto - 6,5

Capricorno: periodo molto buono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale adorerete mettere al centro la vostra relazione di coppia in questa giornata, perché per voi sarà la sola cosa più importante in questa giornata. Se siete dei cuori solitari un po’ di sfrontatezza potrebbe aiutarvi ad ottenere ciò che volete. Nel lavoro vi sentirete molto potenti grazie a Giove in congiunzione, ciononostante Mercurio in opposizione potrebbe cercare di mettervi in difficoltà. Dunque, qualora lo foste, non entrate in panico, e continuate a mostrare tutto il vostro impegno.

Voto - 7,5

Acquario: configurazione astrale che prevede un'ottima Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, pronta ad amplificare la vostra relazione sentimentale. Proverete sentimenti del tutto nuovi nei confronti della vostra anima gemella, ma non solo, anche nei confronti dei vostri familiari, stabilendo un'atmosfera formidabile. I cuori solitari avranno bisogno di vivere nuove emozioni e fare nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro se avete bisogno di qualcosa, non esitate a chiedere, perché i vostri colleghi saranno abbastanza disponibili. Voto - 8+

Pesci: giornata sensazionale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di venerdì, con la Luna in congiunzione al vostro segno, e Marte già presente da tempo.

In amore se siete single sarà il momento di rilassarsi e vivere bei momenti in compagnia dei vostri amici. Se avete una relazione fissa sarà una giornata particolare, e nulla al mondo potrà renderla unica per voi se non la presenza della persona che più amate al mondo. In ambito lavorativo riuscirete a portare un po’ di leggerezza nella vostra cerchia di colleghi, lavorando con serenità e un po’ più di efficacia. Voto - 9