Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 17 giugno, i nativi Scorpione potranno ricavare molta forza e soddisfazione dalla loro relazione di coppia, mentre le emozioni per i nativi sotto il segno del Toro saranno piuttosto particolari, grazie all'arrivo della Luna. Vergine sarà piuttosto impegnata al lavoro, ma con la Luna favorevole farà buoni affari, mentre Pesci verrà lodato per il suo duro lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di mercoledì 17 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 giugno 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere e il Sole in sestile dal segno dei Gemelli, ma Mercurio in quadratura dal segno del Cancro.

In amore sarete molto premurosi nei confronti del partner, prendendovi cura della vostra relazione di coppia con una forte dose di romanticismo. Se siete single e magari lavorate, non mischiate il lavoro con la vostra potenziale relazione di coppia. Nel settore professionale concentrarsi sugli affari potrebbe rivelarsi difficile. Cercate di sforzarvi per ottenere qualcosa di concreto. Voto - 7+

Toro: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, grazie soprattutto alla Luna in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete così bravi a organizzare una magnifica serata solamente con la vostra anima gemella. Impegnandovi bene, riuscirete a coglierla senza fiato.

Se siete single le emozioni che proverete in questa giornata saranno molto particolari. In ambito lavorativo avrete un atteggiamento positivo e sarete in gran forma, pronti a dare il meglio di voi. Voto - 8,5

Gemelli: oroscopo di mercoledì lievemente sottotono per voi nativi del segno. Intendiamoci, avrete ancora il Sole e Venere favorevoli che vi aiuteranno nella vostra storia d'amore, ma questa potrebbe assumere un tono un po’ più freddo, e per cambiare le carte in tavola provate a mostrare con più efficacia i vostri sentimenti.

Se siete single potrebbe arrivare una notizia o un oggetto che stavate aspettando da tempo. Nel lavoro sarà sempre una cosa positiva cercare di migliorarsi, soprattutto prendendo per esempio qualcuno che ha un effetto positivo su di voi. Voto - 7,5

Cancro: in ambito sentimentale potreste rendervi conto di aver commesso degli errori in precedenza, magari con il partner o con un familiare, e in questa giornata potreste decidere di assumervi le vostre responsabilità.

Per quanto riguarda i cuori solitari se state vivendo una potenziale storia d'amore, impegnatevi al massimo per far sì che questa opportunità si realizzi. Nel lavoro Mercurio in congiunzione al vostro cielo porterà buone notizie e l'arrivo di una stagione lavorativa che si preannuncia molto buona vi metterà di buonumore. Voto - 7,5

Leone: secondo l'oroscopo di mercoledì, assumerete un atteggiamento piuttosto equilibrato che vi permetterà di ottenere buoni risultati al lavoro, e sentimenti positivi in amore. Dunque per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete tanta voglia di vivere bei momenti insieme alla vostra dolce metà, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single spezzerete una lancia a favore di un vostro amico aiutandolo a risolvere alcuni suoi problemi.

Nel lavoro alcune decisioni che prenderete potrebbero avere conseguenze durature, dunque prendete queste scelte con cautela. Per il resto, le vostre mansioni andranno avanti molto bene in questa giornata. Voto - 8

Vergine: configurazione astrale che prevede la Luna in trigono dal segno del Toro, che vi darà una mano a vivere una giornata molto buona. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single e avete bisogno di chiedere un aiuto ad un amico, sarà entusiasta di darvi una mano. Se avete una relazione fissa vi sentirete vivi e interessati al vostro mondo, partecipando attivamente alla vita di coppia o familiare. In ambito lavorativo riuscirete a portare a termine le vostre mansioni senza troppi sforzi, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 7,5

Bilancia: oroscopo di mercoledì ottimale per voi nativi del segno, con il Sole e Venere ottima posizione nel vostro cielo. La vostra premurosità in amore vi permetterà di guadagnarvi la fiducia del partner, con tante emozioni durante la giornata da vivere appieno. Se siete single meglio evitare i contatti sociali in questo momento, soprattutto da parte di chi non vi ha mostrato il rispetto che meritate. In ambito lavorativo se c'è stato qualche evento negativo, i vostri colleghi sapranno come incoraggiarvi con la loro allegria ma soprattutto con i loro consigli. Voto - 7,5

Scorpione: oroscopo di mercoledì fortemente incentrato sui sentimenti. Riuscirete a ricavare molta forza dalla vostra relazione di coppia, vivendo momenti appaganti e pieni di soddisfazioni in compagnia della persona che avete scelto di avere al vostro fianco.

Se siete single e siete impegnati in una potenziale storia d'amore, fate una sorpresa speciale. In ambito lavorativo se vi sentite un pochino sotto tono in questa giornata, ricordatevi che il modo giusto per riprendersi è sempre pensare positivamente ai successi già ottenuti e quelli ottenibili a breve. Oltretutto, ricordatevi che avete Marte e Mercurio favorevoli. Voto - 8-

Sagittario: periodo non particolarmente convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale alcune situazioni di coppia potrebbero mettervi ansia e disagio, rischiando di causare alcune problematiche tra voi e il partner. Se siete single cogliete alcune opportunità per fare chiarezza nella vostra mente.

In ambito lavorativo se sono in corso dei cambiamenti dove lavorate, dovreste cercare la via più adatta per portare qualcuno dalla vostra parte. Voto - 6,5

Capricorno: la Luna favorevole in trigono dal segno del Toro, assieme a Giove in congiunzione al vostro cielo, completano un oroscopo ottimo. Sul fronte sentimentale i vostri sentimenti nei confronti del partner verranno amplificati e proverete forti sensazioni ed emozioni, quasi come se fosse la prima volta che avete conosciuto la persona che amate. Se siete single date retta al vostro intuito e vedrete che potreste vivere una bella giornata, proprio con la persona che amate. In ambito lavorativo con un approccio più professionale riuscirete a soddisfare al meglio i vostri clienti o colleghi.

Voto - 9-

Acquario: l'oroscopo della giornata di mercoledì si rivelerà piuttosto discreto per voi nativi del segno. In amore con il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli, avrete molta passione in voi e reagirete istintivamente nei confronti del partner, senza ovviamente causare problemi. Se siete single disporrete di una buona energia vitale, che vi renderà irrefrenabili e con un'incredibile voglia di stare con i vostri amici, o perché no, di trovare il vero amore. Nel lavoro per raggiungere i vostri obiettivi cercherete di mettere in piedi una formula originale, ma soprattutto, efficace. Voto - 8+

Pesci: ottima giornata per voi nativi del segno grazie a Marte in congiunzione al vostro cielo e Mercurio in trigono dal segno dei Pesci.

Nel lavoro arriveranno tante soddisfazioni, e verrete lodati per il vostro impegno senza precedenti. Potrebbe essere arrivato dunque il momento di fare un bel passo in avanti. In amore gli astri vi assisteranno e diffonderete tutto il vostro amore al partner con molta efficacia. Se siete single vivrete momenti che vi permetteranno di dimostrare appieno ciò che provate nei confronti della persona che amate. Voto - 8,5