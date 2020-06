L'Oroscopo di domani, giovedì 18 giugno 2020 è pronto a consegnare alle cronache astrali la classifica stelline corredata con le predizioni zodiacali del giorno. Ovviamente come da titolo, ad essere messi sotto analisi quest'oggi i soli simboli astrali relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ad avere il massimo supporto da parte dell'astrologia quotidiana saranno in pochi, gli altri dovranno accontentarsi delle briciole in attesa di tempi migliori. Volendo iniziare a mettere in chiaro a chi porterà fortuna la giornata di giovedì, diciamo subito che a poter contare su buone notizie in arrivo saranno coloro appartenenti ai simboli astrali relativi a Scorpione e Acquario.

Invece, spulciando tra i segni preventivati in giornata "no", ovviamente sempre secondo quanto esposto nell'oroscopo di giovedì 18 giugno, si annunciano probabili difficoltà a coloro nativi del Capricorno e dei Pesci, nel frangente valutati in periodo "sottotono". Ansiosi di scoprire nei minimi dettagli il resto delle predizioni giornaliere?

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 18 giugno

L'astrologia relativa al quarto giorno della settimana ha stilato la scaletta relativa ai segni migliori e peggiori di giovedì. Il responso pertanto è già pronto per essere dato in pasto alle cronache astrali.

In questo momento attenzione e curiosità tutte puntate sulla nuova classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata di domani, 18 giugno. A conferma di quanto emerso in apertura, il primo posto in classifica spetta per merito a Scorpione e Acquario. La seconda posizione, anch'essa prestigiosa in quanto sottolinea la presenza di astri positivi, tutta a vantaggio di Bilancia e Capricorno.

In coda alla classifica troviamo al penultimo posto Capricorno e Bilancia mentre l'ultima posizione, per questa volta, risulta vacante.

Previsioni zodiacali del 18 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, giovedì 18 giugno, presume possa essere una giornata discreta. In alcuni casi, a sprazzi, anche molto buona ma non esente da lievi rischi nascosti. Il giovedì di metà settimana, dunque, valutato nelle previsioni di oggi con le quattro stelline della normalità, diciamo che difficilmente intaccherà il vostro umore in quanto tutto evolverà nella solita routine.

Amore: lentamente riacquisterete la vostra serenità. Verso metà/fine giornata potrebbe tornare il sorriso sulle vostre labbra e su quelle del vostro partner. Se single invece, passerete da una bella notizia a una meno confortante. Calma, sarà solo un momento di transizione, tutto qui. Anzi, per dirla tutta, alla fine questo episodio renderà più interessante alcune situazioni: siate fiduciosi. Sappiate che il caos non sempre viene per nuocere, anzi, spesso risulta necessario per rimettersi in gioco.

Lavoro: in questa metà settimana sembra che gli impegni si moltiplichino. Tranquilli, già da adesso sarete abili nel mantenere stabile l'equilibrio e ad impostare le attività.

Salute: in vista dell'estate aumentate il consumo di frutta e verdura. Potete optare anche per i centrifugati, che rivitalizzano disintossicando dai radicali liberi.

Frase del giorno: "Un consiglio è ciò che chiediamo quando già conosciamo la risposta ma vorremmo non conoscerla." (Erica Jong).

Voto: 7+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★.

Giornata buona in quasi tutti i campi. In amore e nel lavoro tutto andrà a gonfie vele per voi Scorpione. Dunque ottimo periodo questo valutato nelle predizioni di giovedì, perfetto soprattutto per chi avesse situazioni critiche in ballo. Sappiamo di certo che, durante i giorni scorsi, avete accumulato tanto stress, quindi avete bisogno solamente di tanta pace e serenità.

Amore: tanta positività da investire dove e quando lo riterrete più opportuno: avete campo libero! Inoltre sarete iperattivi e pieni di idee. Infatti, i pianeti nel vostro cielo sapranno trasmettervi moltissima energia. Voi single intanto siate pronti a tutto: target, non rimanere ancora soli. Parlando in generale, aspettatevi molte soddisfazioni personali, anche se in molti casi potrebbero essere non facili da raggiungere. In coppia non demordete ma andate convinti alla meta.

Lavoro: sarete più rapidi ed efficienti, più curiosi e anche un pizzico fortunati. Soprattutto i nati nella seconda e terza decade potrebbero andare incontro ad una notizia davvero speciale.

Salute: per mantenervi in forma, scegliete un'attività fisica leggera ma che vi permetta anche di incontrare gente nuova. Potreste magari iscrivervi ad un corso di yoga o di ballo.

Frase del giorno: "Tutti gli uomini sanno dare consigli e conforto al dolore che non provano." (William Shakespeare).

Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★.

L'oroscopo di domani 18 giugno al Sagittario indica una giornata decisamente più sopportabile nella prima parte. Senz'altro molto positiva poi a partire da metà pomeriggio fino alla fine: impuntamenti o situazioni poco positive troveranno efficace soluzione. Il frangente valutato quest'oggi dall'Astrologia, ovviamente applicata al segno dello Sagittario, prevede altresì il dover porre rimedio a leggere incomprensioni a livello familiare (poca cosa).

Amore: si consiglia di agire con prudenza, soprattutto usando la testa. Parlando di coppie, sul piatto della bilancia dovete delicatamente poggiare, oltre allo scontato sentimento, soprattutto la pazienza infinita fatta in modo consapevole e soprattutto amorevole. Single, cercate di tenere a bada la testardaggine e il nervosismo. A soffrire potrebbe essere prima di tutto l'intesa con le persone che interessano, pronte a "scappare" di fronte ad eventuali inequivocabili segnali di stress.

Lavoro: ottima l'intraprendenza, discreta la concentrazione ma abbastanza vaghe le buone idee. Penalizzate appaiono quelle attività che puntano sulla creatività e la fantasia: rimediate chiedendo consiglio.

Salute: in arrivo buone energie, a patto che non le consumiate troppo in fretta con attività frenetiche. Bene allo sport che scarica lo stress e aumenta la voglia di fare.

Frase del giorno: "Che peccato che gli esseri umani non possano scambiarsi i problemi. Tutti sembrano sapere esattamente come risolvere quelli degli altri." (Olin Miller).

Voto: 8-.

Oroscopo del giorno 18 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani, giovedì 18 giugno, prevede un periodo messo in conto dalle stelle come senz'altro "sottotono". Con solo le tre stelle della svogliatezza e della noia, diciamo che la giornata si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. Senza dubbio, questo giovedì lascerà un'impronta negativa a determinati momenti della giornata: state sereni, presto tutto tornerà alla normalità.

Amore: non è il caso di tenersi ancora dentro quel dubbio (che sapete) che ultimamente vi assale con costanza. Affrontate direttamente il partner o la persona interessata senza timore. Non arrabbiatevi se da parte di quest'ultimo dovessero eventualmente arrivare critiche o rimbrotti vari nei vostri confronti. Se single invece, con l'attuale voglia di innamorarvi che avete è consigliabile non affrettare eventuali giudizi verso la persona che interessa. Prima approfondite la conoscenza e poi, senza fretta, tirate le conclusioni: se son rose fioriranno!

Lavoro: periodo di stallo. State calmi, molto presto saprete escogitare una soluzione abbastanza vantaggiosa. Infatti a breve si prospetta una positiva combinazione di razionalità e fortuna che vi terrà lontani da inghippi e problemi.

Salute: evitate tutti gli sforzi inutili e sorvegliate l'alimentazione, evitando cibi grassi e conservati o preparazioni troppo elaborate.

Frase del giorno: "Il modo migliore per avere successo nella vita è quello di agire in base ai consigli che diamo agli altri." (Anonimo).

Voto: 6+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★.

Belle notizie! Partirà proprio benissimo questo vostro giovedì di metà settimana, prolungandosi positivamente anche nel resto del periodo. In molti casi sarete circondati dall'affetto e dall'ammirazione più sinceri. D'altronde, il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che favorirvi in eventuali situazioni traballanti. Target della giornata: (ri)conquistare la fiducia incondizionata di amici, familiari e persone stimate.

Amore: campo libero alla buona positività. Questa giornata sarà per voi densa di momenti magici, soprattutto se proverete a condividerli con un partner accondiscendente (ma di questo ne siamo più che certi!). In molte situazioni, intanto, finalmente vi sentirete completi. Specialmente in coppia sarà un giorno nuovo, in tutto e per tutto. Single, se avete (ancora) voglia di trovare l'anima gemella, questo potrebbe essere proprio un periodo fortunato. Avventure e flirt non mancheranno perché, in fondo, la seduzione è nella vostra natura.

Lavoro: l'oroscopo di domani a chi è in attesa di risposte annuncia che potrebbero arrivare delle conferme. Forse riguardo un rinnovo di un contratto a tempo determinato o un'assunzione a tempo pieno. Periodo efficace per chi avesse esami da superare.

Salute: il ritorno dell'estate impone la presenza di un fisico accettabile. Tassativo rivedere la dieta e fare attività fisica all'aperto. Intanto cominciando a rinunciare ad eventuali "dolci consolazioni".

Frase del giorno: "Quando gli sciocchi chiedono un consiglio è soltanto perché sperano di sentirsi approvare la decisione che essi hanno già preso." (Ambrose Bierce).

Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★.

L'oroscopo di domani, giovedì 18 giugno, prevede una giornata negativa, su questo non ci piove. Purtroppo, gli astri hanno messo in luce il frangente come "sottotono" e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti per questo giovedì? Diciamo che, se osserverete una certa calma non dando peso eccessivo ad eventuali problemi, a fine sera potreste anche avere un lieve senso d'appagamento.