L'oroscopo del 22 giugno è pronto a soddisfare la curiosità degli appassionati di astrologia. Per i nativi del Sagittario si prospetta una giornata fatta di alti e bassi. Qualche ritardo potrebbe creare complicazioni alle persone del Capricorno.

Nel dettaglio, approfondiamo l'astrologia applicata alla giornata di lunedì e le previsioni stellari su amore e lavoro per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata scorrevole. Anche se in famiglia e in amore state vivendo momenti un po’ difficili, qualche notizia potrebbe portare un po’ di luce nella vostra quotidianità.

Con la chiarezza si risolve qualsiasi cosa, quindi, evitate gli equivoci e i pettegolezzi. In campo professionale è la giornata ideale per concludere un contratto o rifinire un progetto che vi sta a cuore.

Toro – Questa giornata d’inizio settimana non andrà benissimo per il vostro cuore, non c’è ombra di novità per i cuori solitari che sognano una storia d'amore come quella dei film. Per le coppie in crisi, questa è una giornata di riflessione, di confronto. Qualcosa è cambiato e avete bisogno di tempo per metabolizzare quanto è accaduto in precedenza. In serate potreste essere meno lucidi e concentrati, quindi, attenzione agli errori e alle condizioni economiche.

Gemelli – Se le prime tre settimane del mese di giugno sono state abbastanza avare con il vostro cuore, quest’ultima parte della settimana si farà perdonare.

Preparatevi già da questo lunedì a vivere ore memorabili. Approfittate di questa settimana per realizzare alcuni dei vostri sogni del cassetto. Periodo favorevole per lavoro e denaro, per tale motivo l'oroscopo raccomanda di rimboccarvi le maniche e di essere tempestivi nel cogliere le opportunità in arrivo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Cancro – Giornata adatta per risolvere i vostri grattacapi. Sfruttate la potenza del dialogo e della comunicazione per mettere in chiaro tutto ciò che disturba la vostra vita di coppia. Romanticismo e tenerezza sono utili per rafforzare le unioni incerte. Se poi vi accorgete che tra voi e il partner non è rimasta nemmeno una briciola d’amore, allora vuol dire che dovete voltare pagina.

In campo lavorativo avete un grande dono, quello della comunicazione. Le vostre capacità comunicative vi sostengono nel marketing, nelle relazioni di qualunque tipo. Affari e investimenti vanno bene.

Previsioni di lunedì 22 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Le stelle presenti nel vostro cielo astrale parlano chiaro: l’amore è pronto a travolgere i single del segno. Le coppie che sbocciano in questo periodo sono elettrizzanti e piene di passione. Non mancano i classici colpi di fulmine che trapassano il cuore. In campo lavorativo, collaborare in squadra potrebbe essere la carta vincente per la vostra carriera. Date sempre il meglio di voi stessi.

Vergine – Questa giornata non è vostra alleata.

Insoddisfazioni, tensione nervosa, instabilità emotiva e incertezza vi faranno compagnia in tutta la settimana. Ecco perché dovete affrontare con prudenza questa giornata di lunedì ed evitare di prendere decisioni dettate dall'impulso del momento. Qualunque sia la condizione, state in guardia e rimanete obiettivi. Solo nel weekend avrete le idee più chiare. Il lavoro richiede massima concentrazione, tanta pazienza e calma.

Bilancia – Se tra voi e il partner ci sono ancora incomprensioni, evitate lo scontro diretto, tranne se dovete rompere. Se amate la vostra metà, dovete avere pazienza, essere più comprensivi e guardare avanti. Presto la vostra situazione migliorerà. Purtroppo, anche il lavoro vive delle situazioni poco piacevoli, tra superiori che fanno troppe richieste e clienti incontentabili e confusi.

Non rispondete male a nessuno, presto ogni cosa tornerà al proprio posto.

Scorpione – In questa giornata di lunedì lasciatevi cullare da emozioni profonde e da una passione dolce e travolgente. Smettetela di cercare sempre il pelo nell'uovo, godete questa giornata per come si presenta. Potete iniziare a realizzare tutti i vostri sogni d'amore. Nel lavoro le vostre iniziative hanno ottime probabilità di concretizzarsi.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Pur se tra alti e bassi, in questo inizio di settimana avete modo di chiarire con un familiare o il partner romantico. Cercate di capire che cosa sta cambiando nei vostri rapporti. Scavate fino in fondo al vostro cuore, non restate passivi.

Prendete le redini della vostra vita nelle vostre mani e fate vedere a tutti di che pasta siete fatti. Nel lavoro iniziate questa giornata con il piede giusto. Fate tesoro delle idee e delle proposte che vi arrivano.

Capricorno – Desiderate conoscere persone nuove e divertirvi, questa è la giornata giusta. Siete un po' titubanti nell'esprimervi, forse state ancora metabolizzando un’esperienza passata che vi ha lasciato il segno. Siate fiduciosi e apritevi alla vita, spesso si chiude una porta e si apre un portone. Qualche tensione nelle attività a conduzione familiare. Rimanete concentrati, qualche ritardo potrebbe creare complicazioni.

Acquario – Si prospetta un inizio settimana importante, nel bene e nel male.

Potrebbero venire a galla le cose positive della vostra vita di coppia ma anche quelle negative, che se non le affronterete in maniera corretta, potrebbero mettere in pericolo il vostro rapporto. Fate bene a trovare una soluzione condivisa. Periodo eccellente sia per il lavoro che per la professione.

Pesci – La vostra vita sentimentale potrebbe non andare bene, ma anche diventare davvero piccante. Un ex partner potrebbe piombare di nuovo nella vostra vita e da una conversazione innocente potreste scoprire che questa persona vorrebbe un’altra possibilità. Non pensate di dover dare subito una risposta, prendete tempo. Le attività piacevoli tirano fuori il meglio da voi stessi. Mentre gli altri stanno glorificando le loro battaglie, mettetevi in contatto con la natura, create arte e correte dei rischi.

Concedetevi un’esperienza e datevi qualche soddisfazione.