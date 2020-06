Marte risulta il quarto pianeta del sistema solare e dopo Venere è il più luminoso. È di colore rossoarancione ma si tratta di un pianeta piuttosto freddo, con temperature che non superano i 20° C. In astrologia questo astro rappresenta il coraggio, la forza di volontà, il dinamismo e la sensualità, la forza di andare avanti superando gli ostacoli con determinazione. Dominando sia il segno dell’Ariete che quello dello Scorpione, questo pianeta sprigiona l’impulso alla combattività. Di seguito le caratteristiche e curiosità su Marte.

Marte: ecco il suo significato in astrologia

In Oroscopo, Marte rappresenta la vitalità, il dinamismo mentale e fisico che fa concretizzare i progetti ambiti con grande forza di volontà.

In astrologia rappresenta l’energia maschile istintiva e quasi selvaggia poiché guerriera e bellicosa. L’astro mercuriano infatti sprigiona un’energia dinamica che precede il movimento, l’azione o una reazione a non soccombere alle avversità. Le passioni sono molto marcate nei segni zodiacali che lo ricevono in transito, non solo però quelle sentimentali ma anche la collera e il nervosismo se questo astro risulta in dissonanza o opposizione. In alcuni segni zodiacali l’attitudine al comando è spiccata e l’astro mercuriano produce tanta ambizione. Istinto bellicoso e sensualità si fanno strada in maniera anche impulsiva, facendo vedere tutto come una sfida da fronteggiare già partendo dalla convinzione di avere successo.

Marte nei primi sei segni dello zodiaco

Marte incide in maniera rilevante sui segni zodiacali che lo ricevono in transito o in aspetto astrale favorevole. In Ariete, l’astro esprime in pieno le sue potenzialità e fa diventare questo segno impulsivo ed eccentrico. La sensualità risulta dirompente e l’affettività possessiva.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In ambito lavorativo si riscontra una spiccata ambizione che fa affermare le idee con attitudine al comando. Se leso, l’astro mercuriano squilibra la passionalità e sprigiona mancanza di diplomazia. Per quanto riguarda il secondo segno dello zodiaco, il Toro, Marte in transito astrologico garantisce vitalità, perseveranza nel portare avanti i progetti con tenacia.

In ambito lavorativo si evince una certa avidità nei confronti del denaro e l’astro in dissonanza, causa un temperamento troppo passionale nei confronti dell’amore e testardaggine sul lavoro. In Gemelli, questo pianeta regala un’intelligenza vivace e grande spirito d’iniziativa da attuare in tutte le sfere vitali. In dissonanza può capitare che si cerchi di seguire molteplici interessi contemporaneamente, rischiando di divenire inconcludenti. Nel simbolo zodiacale del Cancro, l’astro del coraggio garantisce tanta ambizione da affermare sul lavoro e fortuna in amore, anche se si nota la tendenza a “lasciar andare” le situazioni mancando poi di perseveranza. In quadratura o in opposizione, possono sorgere delle difficoltà in famiglia.

Per il Leone invece viene sprigionata una vitalità eccezionale da investire nella sfera professionale e tanta attrazione in amore, quasi mancando il senso della misura. Con aspetti negativi, il pianeta rosso nel segno produce la tendenza a sopraffare gli altri e fa mancare di pazienza in amore. Infine per la Vergine, Marte equilibra al meglio pensiero e azione, regalando soluzioni pratiche ad alcuni problemi intricati. Se leso, porta con sé insofferenza nei confronti dei colleghi o dei superiori e dissensi in amore.

Marte in domicilio nella seconda sestina dei segni zodiacali

Nel segno della Bilancia, settimo simbolo in oroscopo, Marte garantisce una buona attività cerebrale e perseveranza nell'affermare i progetti in campo lavorativo.

In amore vi è la determinazione di non scoraggiarsi di fronte alle avversità. In disarmonia, si evince una propensione alla gelosia e una tendenza a non perdonare le offese. Per quanto riguarda lo Scorpione, la vitalità e la passionalità sono eccezionali. Non ci sono mezze misure e anche le sfide professionali sono accettate con un’istintività rivoluzionaria. In aspetto disarmonico, Marte produce un’aggressività incontrollabile e vita sentimentale problematica. In Sagittario, Marte produce un carattere impulsivo e sincero in amore. Sul lavoro vi è tanto spirito d'iniziativa da investire al meglio. Se leso, l'astro causa un comportamento arrogante. Nel decimo simbolo zodiacale, il Capricorno, il pianeta rosso in aspetto armonico garantisce buona resistenza agli sforzi e ambizione per realizzare le sue iniziative.

In amore si diventa audaci e istintivi, anche se in dissonanza queste sensazioni diventano brutali e l’influenza sfavorevole dell’astro potrebbe causare irritabilità e difficoltà varie. In Acquario l’astro conferisce originalità e grande inventiva, intelligenza vivace e ambizione. In dissonanza invece gli influssi astrali portano all'autodistruzione, a seguire una scia pericolosa perché troppo impaziente di affermare i desideri. Infine nell'ultimo segno dello zodiaco, i Pesci, Marte può sdoppiare la personalità e alternare inerzia a dinamismo. In amore viene accentuata la sensualità, mentre in aspetto dissonante si riscontrano pigrizia e menefreghismo.