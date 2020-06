Nell'oroscopo della giornata di sabato 6 giugno, i nativi Gemelli saranno in fermento per qualcosa che riguarda la propria relazione di coppia, mentre Vergine sarà più sensibile nei confronti degli altri. Per Capricorno questo potrebbe essere il momento adatto per capire cosa desidera dalla propria vita, in amore o magari al lavoro, mentre Bilancia avrà tanti sogni da realizzare, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di sabato 6 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 6 giugno segno per segno

Ariete: secondo l'oroscopo, potreste decidere di mettervi sulla difensiva in questa giornata.

Sul fronte sentimentale potreste avere la sensazione che il partner sia arrabbiato con voi. Evitate di litigare con il vostro compagno/a qualora effettivamente non ci sia nessun motivo di farlo. Se siete single prestate attenzione ai particolari, qualcosa potrebbe muoversi a vostro vantaggio. Per quanto riguarda il lavoro vincerà la voglia di mettersi sempre in gioco e se necessario rimanere qualche ora in più pur di riuscire a svolgere lavori eccellenti. Voto - 7+

Toro: oroscopo di sabato positivo per voi nativi del segno, grazie anche a Mercurio e Marte in posizione favorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete particolarmente dinamici ed effervescenti, regalando al partner piacevoli momenti romantici.

Se siete single imparate più cose su di voi, e approfittate dei vostri mille contatti per provare a conoscere una persona che possa fare breccia nel vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro le energie non mancheranno e farete passi da gigante con i vostri compiti. Voto - 8+

Gemelli: sarete in continuo fermento secondo l'oroscopo della giornata di sabato, con Venere e il Sole in congiunzione al vostro cielo.

Con questo atteggiamento avrete modo di godervi ogni momento della giornata, ma il culmine verrà quando ciò che state aspettando finalmente arriverà. Se avete una relazione fissa dunque cercate di coinvolgere il partner nella vostra felicità, mentre se siete single date sfogo alle vostre emozioni. Nel lavoro un pizzico di fortuna in più vi accompagnerà durante la giornata a raggiungere il successo che meritate.

Voto - 9

Cancro: Mercurio in congiunzione e Marte in trigono dal segno dei Pesci completano un oroscopo niente male per voi nativi del segno. Fate solo attenzione a Giove in opposizione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo infatti riuscirete a raggiungere buoni risultati, ciò nonostante potreste anche ritardare un po’. Sul fronte sentimentale proverete amore per una persona molto importante per voi, che non sia necessariamente il partner o la vostra potenziale anima gemella. Voto - 7,5

Leone: il vostro oroscopo sarà caratterizzato da una piacevole Luna in trigono dal segno del Sagittario, che prometterà momenti molto interessanti su ogni fronte. In amore infatti sarete in grado di dimostrare i vostri sentimenti al partner con molta efficacia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

I single dovranno essere sicuri delle scelte che andranno a compiere. Sul fronte professionale la vostra creatività non avrà confini, e con i risultati che sembrano migliorare sarete spinti a impegnarvi ancora di più. Voto - 8

Vergine: in questa giornata cercherete di esprimervi in maniera più sensibile secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ancora ci sarà qualche probleminocon il partner, ma con il giusto atteggiamento forse potreste fare qualcosa in più. Se siete single solo perché desiderate qualcosa in maniera particolare non significa che gli altri siano obbligati ad aiutarvi. Sul fronte lavorativo le vostre esperienze saranno nel complesso positive, ma non aspettatevi risultati da fuoriclasse.

Voto - 7-

Bilancia: giornata di sabato buona per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Avrete molti obiettivi da realizzare nell'arco della giornata e per riuscirci non perderete nemmeno un attimo, impegnandovi al meglio. Sul fronte amoroso invece il supporto del Sole e di Venere in trigono dal segno dei Gemelli promettono per i single nuove conoscenze che allargheranno i loro orizzonti oppure offrire nuovi e interessanti punti di vista. Se avete una relazione fissa verranno nuove abitudini che porteranno piacevoli novità tra voi e il partner. Voto - 8,5

Scorpione: oroscopo della giornata di sabato che prevede Marte e Mercurio in trigono dal segno dei Pesci e del Cancro. Sul posto di lavoro mantenere il controllo delle vostre emozioni non sarà facile, al punto che forse potreste non riuscire ad andare d'accordo con i colleghi.

Fortunatamente però, le mansioni individuali andranno avanti in maniera convincente. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se il vostro partner avrà bisogno di voi, fatevi avanti e fornite tutto il supporto necessario. Se siete single con un po’ di fantasia potreste attirare l'attenzione di una persona in particolare. Voto - 7+

Sagittario: periodo tutto sommato sufficiente per voi nativi del segno, considerato che la Luna in congiunzione vi darà una mano durante la giornata. Ciò nonostante dovrete sempre fare attenzione al Sole e a Venere in opposizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà piuttosto discreto, dove sentirete che qualche piccolo cambiamento potrebbe rendervi la vita più interessante.

Se siete single potreste sentire la necessità di stare più vicini alle persone che amate. Nel lavoro non aspettatevi risultati grandiosi, ma nemmeno così pessimi. Voto - 7+

Capricorno: potrebbe essere la giornata adatta per fermarsi un momento a riflettere se c'è qualcosa della vostra vita che volete cambiare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale infatti l'affiatamento tra voi e il partner non sarà particolarmente alto. Se siete single e volete trovare l'amore dovrete essere un po’ più determinati. Sul fronte professionale potreste essere distratti da qualcosa che non va per il verso giusto nella vostra vita privata. In ogni caso, dovrete comunque mantenere la concentrazione se volete ancora ottenere dei buoni risultati.

Voto - 6,5

Acquario: configurazione astrale soddisfacente per voi nativi del segno, con il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte sentimentale vedrete solamente la parte migliore della vostra relazione di coppia, e sarete in grado di stupire il partner con il vostro romanticismo. Se siete single la voglia di impegnarsi e mostrare amore da tutti i pori sarà molto alta. Per quanto riguarda il lavoro con Saturno in congiunzione sarà una giornata abbastanza movimentata e senza intoppi, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo di sabato che prevede una configurazione astrale tra alti e bassi per voi nativi del segno, con Marte e Mercurio in posizione favorevole che si contrappongono a Venere e al Sole sfavorevoli.

Sul fronte sentimentale dovrete cercare di dare maggiore attenzione nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single dovrete pensare bene a quali sono le vostre priorità. Per quanto riguarda il lavoro i vostri sforzi verranno presto ripagati, dovrete solamente continuare su questa strada. Voto - 7+