L'Oroscopo del giorno, di lunedì 15 giugno, è pronto a fare la differenza tra i sei segni in analisi in questo contesto. Nel frangente andremo a evidenziare le nuove predizioni astrali in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati a inizio settimana? D'obbligo in questo caso sottolineare la bella posizione in classifica per tre segni: meritevoli senz'altro di avere a corredo le cinque stelle della fortuna Ariete, Toro e Vergine, trio considerato alla pari. Invece sottoposti a dura prova dalle stelle, come riportato nelle previsioni zodiacali di lunedì, coloro nativi sotto al simbolo astrale del Leone, quest'oggi valutati in giornata "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare all'oroscopo di domani 15 giugno su amore, lavoro e salute.

Classifica stelline 15 giugno

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati previsti dalla nuova classifica stelline quotidiana, nel frangente generata dall'oroscopo del 15 giugno. Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale. Ago della bilancia in fatto di positività o negatività risulta essere la qualità degli astri rilevati nel periodo in analisi. Confermiamo che ad avere la meglio, astrologicamente parlando, sono coloro appartenenti ad Ariete, Toro e Vergine, meritatamente classificati al primo posto.

A poca distanza da questi ultimi troviamo altri due segni perfettamente allineati e alla pari con quattro stelle: ansiosi di sapere quali sono? Presto detto: Gemelli e Cancro, ambedue posizionati al secondo posto in classifica. In ultima posizione invece il Leone, nel contesto indicato in giornata sfavorevole.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Nessuno.

Le previsioni zodiacali del giorno 15 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. La giornata di lunedì potrebbe essere molto sentita sentimentalmente, diciamo pure ottima da vivere.

In generale il periodo sarà ben sostenuto da stelle magnanime, sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo, come anche in quello puramente lavorativo. Le condizioni saranno perfette per rilassarvi in tutta tranquillità: preparatevi a valorizzare appieno i doni che sicuramente il periodo elargirà. Amore: l'oroscopo di lunedì indica la buona predisposizione del partner nei vostri confronti. Questo sarà più dolce, affettuoso e sensibile rispetto ad altri giorni. Il tutto darà al rapporto un rinnovato vigore. Quasi tutto andrà a gonfie vele, specialmente coloro di seconda decade (gli altri un pelino meno) potranno tirare un bel sospiro di sollievo in alcune situazioni. Single, le stelle saranno quasi completamente dalla vostra parte.

Un sorriso (non di circostanza) in questa giornata potrebbe valere molto di più di mille parole. Non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia o sul fascino. Lavoro: la vostra rilassatezza vi porterà a essere più veloci nell'eseguire quelle che saranno le attività quotidiane. Potreste prendervi una bella rivincita, ma siate disponibili anche al confronto. Salute: raggiungerete la pace dei sensi e niente turberà la vostra serenità, che pare essere radicata proprio nell'animo. Frase del giorno: "In ogni istante della nostra vita siamo ciò che saremo non meno di ciò che siamo stati" (Oscar Wilde). Voto: 9+.

Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Questa ripartenza settimanale potrebbe essere davvero molto sentita, decisamente ottima da vivere.

Ben sostenuta da stelle magnanime, quasi tutto il periodo sarà predisposto a dare prezioso supporto in campo affettivo, come in quello lavorativo. La serenità in famiglia è molto importante per voi del Toro, dunque da mettere al primo posto se presenti eventuali priorità. Amore: il cielo intensificherà i vostri slanci creativi. Sarà il momento favorevole per mettere in luce (se mai dovesse servire) tutto il vostro sentimento nei riguardi della persona che amate. Periodo perfetto per valutare o dare inizio a una nuova vita: concepire, per chi ne avesse desiderio, sarebbe una scelta d'amore impagabile. Single, sarete animati da una grande voglia di scoprire nuove sensazioni o provare nuove esperienze.

Diciamo che questo sarà senz'altro il momento più efficace per farlo, perciò datevi da fare. Lavoro: l'oroscopo giornaliero prevede un lunedì molto interessante. In questa giornata nel vostro cielo brilla Urano, sotto prezioso sestile con Mercurio in Cancro. Pronti ad accendere il vostro entusiasmo? Saranno agevolati quei progetti che da tempo attraversano in lungo e in largo la vostra mente. Sarà facile come bere un bicchiere d'acqua portare a termine una trattativa per voi vantaggiosa. Salute: sarete rilassati e pieni di energia e questo renderà la giornata piacevole e serena. Siete in ottima forma, ma questo non vuol dire che potete concedervi ogni stravizio. Frase del giorno: "Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori" (Fabrizio De André).

Voto: 9.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. Il prossimo lunedì si annuncia discreto e alquanto positivo per voi Gemelli. In generale si profila per molti nativi una buona giornata e la posizione degli astri lo confermano. Le nubi che tenevano in ansia, soprattutto in alcune questioni di carattere economico, sembrano essere passate e staranno lontano per un bel po' di tempo. Organizzatevi bene nelle cose da fare in casa, faccende quotidiane, spese e quant'altro. Amore: la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie a un clima di completa distensione. Intanto un maggiore impegno nelle questioni riguardanti il ménage sentimentale potrebbe risultare una mossa vincente: cercate di essere più presenti nella vita della persona a cui tenete, dedicando più tempo al rapporto, ok?

Single, la vostra giornata non sarà negativa sotto il profilo della vita sentimentale, anzi, potrebbe giungere l'occasione che aspettavate da tempo, starà a voi afferrarla al volo. Lavoro: potrete osare un po' di più esponendovi o esprimendo sia le vostre esigenze, che i suggerimenti dettati dall'intuito. Grazie ad appoggi inaspettati riuscirete a organizzare l'attività, portando a termine quasi tutti gli impegni. Salute: dovete bilanciare adeguatamente la vostra carica energetica, così da averla per tutta la giornata. Non serve "partire in quarta" e poi restare senza forze con cose ancora da finire. Frase del giorno: "La pazienza è amara, ma il suo frutto è dolce" (Jean-Jacques Rousseau). Voto: 8.

L'oroscopo di lunedì 15 giugno: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Giornata d'inizio settimana valutata nei limiti della buona sufficienza. In generale non commettete l’errore d'irrigidirvi su certe vostre idee, soprattutto nella parte centrale o finale della giornata. A volte modificare opinioni o atteggiamenti non è sempre indice di debolezza, ma di sopraffina intelligenza. Amore: l'oroscopo sulla giornata di lunedì invita a essere molto affettuosi, solo in questo modo riuscirete a dare una svolta positiva al rapporto di coppia. Una persona al di fuori della vostra famiglia tenterà (per gelosia) di destabilizzare il buon ménage, occhio! Single, sprizzerete tanta simpatia e le persone che vi stanno intorno faranno a gara per trascorrere più tempo possibile con voi.

In generale l'atmosfera sarà più leggera e vi sentirete liberi di godere la vita fino in fondo. Lavoro: Nettuno e Marte in trigono al vostro buon Mercurio vi offriranno la loro protezione. Farà la sua parte anche la Luna, speculare positiva al 55%, il che vi sarà di aiuto per dare uno scossone alle faccende impantanate nell'attuale crisi. Siate positivi nell'individuare nuove strade, o ambienti, per impostare la vostra vita lavorativa in modo diverso e migliore di prima. Salute: il prossimo lunedì il corpo risulterà essere particolarmente vigoroso e la mente più elastica. Mantenete il più possibile questo stato. Frase del giorno: "È certo che al mondo nulla è necessario agli uomini quanto l’amore" (Johann Wolfgang von Goethe).

Voto: 8.

Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. Il primo giorno della settimana sarà abbastanza pesante da sopportare, anche perché avrete astri poco affabili e decisamente scontrosi nei riguardi del vostro segno. In questo periodo state certamente osservando una fase di trasformazione generale. Potrebbero arrivare buone opportunità, ma anche notizie poco rassicuranti: verità soprattutto entro metà/fine mese. Amore: l'oroscopo di lunedì invita alla prudenza a chi è in coppia. Su alcune questioni piuttosto importanti avete già deciso tutto ma, come si suol dire, avete fatto i conti senza l'oste. L'oste in questione sarà sicuramente il vostro partner, che non apprezzerà una vostra scelta arbitraria senza essere interpellato.

Se così fosse rimediate o saranno guai seri. Single, cielo piuttosto avaro di doni con le buone occasioni al momento scarse. Vi converrà farvi un po' da parte facendo rimbalzare sugli altri eventuali cose da fare o decisioni da prendere. Lavoro: lunedì potrebbe esserci un po' di burrasca a causa della Luna dissonante. Imponetevi prudenza e autodisciplina. Sarà anche necessario organizzare bene le risorse e pianificare al meglio la vita futura. Salute: sarà possibile che si manifesti qualche acciacco. Invece di alimentare preoccupazioni o fantasie morbose, prendetevi cura del vostro corpo. Optate per rimedi naturali. Frase del giorno: "Qualche volta il coraggio si presenta soltanto nel momento in cui non si vede altra via d’uscita" (William Faulkner). Voto: 6.

Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. Giornata al massimo della positività, valutata nelle predizioni di lunedì con le cinque stelle della buona fortuna. Se desiderate qualche novità capace di ravvivare la giornata, cercate di mettervi in relazione con persone che sappiano apprezzare il buon dialogo. Nel complesso il cielo astrale stimolerà la fantasia. Amore: l'oroscopo per questo lunedì 15 giugno predice fortuna e serenità. Sentirete di avere davvero una marcia in più. Intuito e carisma non mancheranno e questo vi aiuterà a rendere perfetto il rapporto col partner. Nel gioco dei sentimenti lasciatevi condurre dal partner, che certamente avrà desiderio di apportare intelligenti cambiamenti alla vita a due. Single, farete nuove e intriganti conoscenze, scommettiamo? Cupido è già in agguato, pronto a regalare un incontro speciale atteso da una vita: sarà la volta buona? Lavoro: sarete pieni di entusiasmo e tanta voglia di fare. Gli astri sono pronti ad alzare i calici e a brindare insieme a voi, destinatari di una bella novità. Qualcosa o qualcuno, prossimamente, potrebbe rialzare le sorti rimpinguando persino le vostre tasche. Salute: il morale sarà molto alto, sarete vivaci ed esuberanti. In molti vi sentirete finalmente in pace con voi stessi e con il mondo intero, soprattutto perché riuscirete a raggiungere un perfetto equilibrio interiore. Frase del giorno: "Se non avessimo difetti, non proveremmo tanto piacere a notare quelli degli altri" (François de La Rochefoucauld).

Voto: 9.

