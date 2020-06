L'Oroscopo di domani, martedì 2 giugno, è pronto a chiarire, almeno sulla carta, come sarà la seconda giornata della corrente settimana. In primissimo piano i sentimenti, il lavoro e la salute messi a confronto con i sei segni della seconda sestina, ossia quelli compresi da Bilancia a Pesci. Prima di iniziare a dare qualche piccola anteprima c'è da sottolineare un importante transito a livello astrologico, certamente in grado di rendere ''appassionate'' tantissime storie d'amore. Curiosi di sapere di cosa stiamo parlando? Nulla di segreto ovviamente ma tutto in bella mostra, decisamente pronto a risplendere.

Nella fattispecie, l'Astrologia del giorno annuncia l'arrivo della Luna in Scorpione. La "musa dei poeti" prenderà possesso del preannunciato segno di Acqua questo martedì alle ore 18:06 del tardo pomeriggio. Pochi ma buoni i segni favoriti da tale transito. Diciamo subito che il migliore in assoluto sarà ovviamente lo Scorpione che, come anticipato, sarà sostenuto dalla presenza della Luna nel segno. Ottimo altrettanto il prossimo martedì, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, anche per l'Acquario e per Pesci, entrambi sottoscritti nel periodo da cinque ottime stelline. Di diverso parere l'oroscopo di domani per coloro nativi in Bilancia, destinati a soffrire un po' più del normale in quanto avranno turbolenze in arrivo da Urano in opposizione.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 2 giugno

Una nuova giornata sta per prendere piede: ansiosi di sapere come è stato valutato questo martedì il vostro segno? Certo che sì, per questo è già pronta la classifica stelline interessante l'oroscopo per la giornata di domani.

Come da titolo iniziale, ricordiamo ai più che ad essere valutati dall'oroscopo del giorno 2 sui settori della vita relativi ad amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni rientranti nella sestina compresa nella seconda metà dello zodiaco.

Visto che abbiamo già anticipato qualcosa in apertura articolo, converrà passare direttamente all'analisi sul prospetto in esposizione.

A voi il piacere di svelare il responso completo dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Bilancia

★★: NESSUNO

L'oroscopo del 2 giugno: la giornata di martedì

L'oroscopo di domani, martedì 2 giugno, svela una situazione astrale in continua evoluzione, come sempre del resto. In alto del firmamento, a fare la sua splendida figura, l'ingresso della Luna nel comparto dello Scorpione, senz'altro ben disposta a dare una mano nelle situazioni sentimentali in difficoltà. Tra le altre formazioni astrali, da confermare ancora una volta la presenza stabile del Sole in Gemelli, in questa giornata in congiunzione a Venere.

In Cancro ritroviamo Mercurio, in questa fase risultante in ottimo trigono alla Luna. In Toro prosegue il dominio incontrastato del pianeta Urano mentre, in Pesci, restano ancora per un bel po' sia Marte che Nettuno. Quasi statici i pianeti a passo lento: Plutone e Giove risultano fissati in Capricorno con Saturno a fare compagnia al Sagittario.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 2 giugno da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★. In base all'oroscopo di domani, la seconda giornata di questa settimana appena iniziata è stata valutata per voi Bilancia con le tre stelle relative al sottotono.

Cercate di non essere troppo impulsivi e di non lasciarvi prendere dalla vostra eccentricità, perché potreste riscontrare alcune difficoltà nel portare avanti dei progetti. Amore: malgrado il periodo "no", sarete in pieno delirio amoroso. Fra sogni romantici e aspettative passionali: farete di tutto affinché il partner non vi possa deludere. Sarebbe meglio per qualche nativo rimandare alcune discussioni, altrimenti potrebbero esserci guai seri. A più di qualcuno di voi del segno in questo periodo proprio non va bene niente! Allora, lasciate stare tutto e riposatevi senza cercare di capire il perché di questa giornata storta. Single, ci sono situazioni in sospeso, parole non dette, emozioni non raccontate: afferratele e iniziate a meditarle; presto riuscirete a comunicarle.

Lavoro: questioni scottanti che vi toccano da vicino potrebbero trovare corretta via d'uscita solo attuando un escamotage ad hoc: varrà la pena? Siamo quasi certi di si, poi ci farete sapere. Salute: se nei ritagli di tempo o fuori dal lavoro avete più tempo libero, passatene un po’ nella lettura. Consigliata un po' di saggezza popolare, per tenere bene allenata la mente. Massima del giorno: "Ciò che stai per fare non dirlo". Voto: 6-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Giornata di martedì valutata al massimo della positività. Come messo in preventivo dalle stelle, a dare quel tocco di magia a sentimenti, amicizie, famiglia e rapporti interpersonali in genere sarà l'arrivo della Luna in Scorpione, per voi nativi positiva al 100% (ascendente permettendo, ovviamente!).

Se le vostre certezze saranno ben programmate troverete il filo conduttore ai vostri più intimi desideri. Amore: entusiasti ed euforici, vi preparerete a vivere nuove emozioni insieme alla vostra dolce metà. Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì indicano che la Luna vi seguirà in ogni vostro passo: avrete sicuramente dei momenti davvero indimenticabili in campo sentimentale. Lavoro: nuovi progetti sicuramente inizieranno a muoversi, anche perché le stelle del periodo di certo garantiranno cambiamenti in positivo. Ottima sarà la complicità con i colleghi, il che vi sarà di aiuto per il vostro futuro operativo. Salute: se ultimamente l’attività fisica è stata trascurata, non ricominciate con una corsa lunga chilometri.

Dieci minuti possono bastare. Massima del giorno: "Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso". Voto: 10+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di martedì 2 giugno al Sagittario indica un periodo abbastanza discreto da vivere. Prendere le cose così come verranno, senza troppe pretese ma nella consapevolezza di sapere di essere parzialmente sostenuti dagli astri. Amore: con le stelle che finalmente cancelleranno le inquietudini ed i nervosismi dei giorni indietro, la passione tornerà ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. Quindi ricreate un'ambiente sereno, dove trascorrere una giornata in completo relax, solamente voi e le persone amate.

Single, l'oroscopo per la serata vi invita a stare attenti a non farvi sfuggire una buona occasione per attaccar bottone. Se non darete ascolto alle stelle, alla fine potreste davvero rimpiangere questa nuova opportunità. Vi consigliamo intanto di mettere l'ansia da parte. Lavoro: in base all'oroscopo del momento, il prossimo martedì si preannuncia non particolarmente complicato, anche se potrebbe presentare momenti abbastanza impegnativi ai quali porre rimedio. Regolativi di conseguenza. Salute: le faccende domestiche sono di sicuro un buon allenamento per chi, come molti di voi, le deve sbrigare tutti i giorni. Ma per gli altri occorre lo sport. Massima del giorno: "Un uomo che osa sprecare anche solo un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita".

Voto: 8-.

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, martedì 2 giugno, annuncia le classiche quattro stelle significanti la normalità più assoluta. Contenti di tale prospettiva? Prima di rispondere, pensate a chi sta peggio di voi. Amore: in base a quanto indicato dalle previsioni sul segno zodiacale del Capricorno, se attualmente state vivendo il rapporto di coppia in modo tranquillo e sereno allora non avrete difficoltà di sorta. Cercate di mantenere il giusto equilibrio nel ménage e il vostro legame sarà sempre più duraturo e solido. Single, ogni problema vi apparirà più semplice. La vita di tutti i giorni sarà sempre più ricca di stimoli: apportate quei cambiamenti utili a renderla ancora più serena e interessante.

Se vivete soli, potreste anche decidere di dire addio alla vostra condizione, perché il desiderio di realizzare i sogni più intimi sarà incontenibile. Lavoro: nelle faccende pratiche esaminate con attenzione gli obiettivi, eliminando quanto non ha funzionato. Altresì, accettate le difficoltà come un trampolino di lancio verso un futuro migliore, vedrete che così facendo tutto si sistemerà. Salute: prendete in considerazione ogni aspetto della vita, senza tralasciarne alcuno, se volete raggiungere presto una maggiore armonia. Massima del giorno: "Amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita". Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Partirà e chiuderà più che bene la vostra giornata di ripartenza settimanale.

Infatti, si presume possa presentarsi a molti di voi dell'Acquario altamente positiva: il merito? Certamente degli astri, al momento quasi totalmente a vostro pieno servizio. Amore: la giornata di martedì vedrà un periodo sicuramente pregno di soddisfazioni. Sarete presi da questioni familiari che risolverete grazie al vostro indiscusso cipiglio e alla vostra inesauribile disponibilità, con grande ammirazione da parte del vostro partner. Single, l'oroscopo di domani indica che Venere porterà un turbinio di emozioni e sensazioni, qualunque sia la vostro credo sentimentale. Nottate esaltanti si prevedono per chi è alla ricerca di avventure o batticuori. Lavoro: a questo giro percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera. Sarete diretti ed incisivi e ciò vi porterà ad esporre le idee in maniera chiara più chiara e lineare possibile. Novità interessanti per chi è in proprio. Salute: non fidatevi delle diete lampo proposte da amici o conoscenti: sappiate che occorre un bilanciamento personalizzato delle calorie da introdurre. Massima del giorno: "Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l’entusiasmo". Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. Secondo l'oroscopo di domani martedì 2 giugno si prevede che il periodo partirà e terminerà in modo molto positivo per tanti di voi nativi. Approfittate del momento "sì" per aggiustare il tiro in ambito sentimentale: mettete sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, senz'altro andranno a buon fine. Amore: si invita alla calma ragionata. La giornata sarà molto stabile, lo sappiamo: grazie soprattutto all'aiuto di Mercurio e Urano in sestile, l’intesa di coppia potrebbe andare davvero a gonfie vele. Diciamo che nonostante tutto, sarete sufficientemente appagati dal partner. Il buon dialogo, se veramente sincero, potrebbe essere la chiave di svolta in alcune relazioni attualmente in crisi. Single, questo è proprio il tempo giusto per cambiare qualcosa in merito ai sentimenti: se volete veramente essere felici non rifiutate eventuali inviti, perché sarà soprattutto in certi contesti che potreste iniziare al meglio una eventuale nuova vita. Lavoro: l'oroscopo vi esorta a riflettere in quanto spira aria abbastanza pesante a causa di dissonanze astrali. Potrebbe emergere una scarsa disponibilità da parte di qualche collega, e questo vi creerà senz'altro problemi. Salute: la pigrizia non è mai una buona alleata, quando si tratta di mantenere tonico ed in forma il vostro organismo con degli esercizi. Massima del giorno: "La mente è come un iceberg, galleggia sull'acqua con un settimo della sua mole". Voto: 9.