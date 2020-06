L'Oroscopo del giorno, di sabato 6 giugno, è pronto a dare conto sulla probabile positività o negatività relativa al sesto giorno dell'attuale settimana. In primo piano, nel frangente indicato, la classifica stelline e le previsioni astrali del giorno, in esclusiva per i segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. Iniziamo con calma a dare qualche anticipazione sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: l'amore, il lavoro e la salute. Domani a godere appieno dell'apporto positivo delle effemeridi saranno in primis Cancro e Leone. L'intraprendente segno d'Acqua avrà dalla sua l'ottimo Marte in trigono a Mercurio (nel segno), mentre il Leone potrà contare sulla positiva specularità per un buon 90% di Nettuno e dello stesso Marte, entrambi presenti in Pesci.

Abbastanza buone le notizie in arrivo anche per coloro dell'Ariete e della Vergine, super favoriti soprattutto in campo sentimentale. Entrambi i segni sono stati meritatamente valutati in giornata a cinque stelle. Invece abbastanza deludenti le previsioni zodiacali di sabato per Toro e Gemelli, rispettivamente considerati "sottotono" e da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute rilasciate dall'oroscopo di domani 6 giugno.

Classifica stelline 6 giugno

La giornata di prossimo arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia quotidiana ai singoli segni. In questo caso a decretare chi tra i sei segni in oggetto potrà contare su una giornata fortunata è la nuova classifica stelline quotidiana.

A essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche dello zodiaco. Curiosi di sapere con quante stelline è stato valutato il vostro segno? Bene, passiamo direttamente alla scaletta complessiva.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo riguardante i simboli compresi dall'Ariete sino alla Vergine:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Gemelli.

L'oroscopo del 6 giugno: la giornata

L'oroscopo del giorno per questo sabato 6 giugno svela un cielo astrale altamente performante, purtroppo non per tutti i segni.

In primo piano svetta la splendida Luna in Sagittario, in ingresso nel segno del Capricorno sabato a inizio sera. Continua a splendere in tutta la sua bellezza il Sole in Gemelli, nel frangente in compagnia di Venere. Nel Toro, invece, è pronto a dare aiuto ai nativi un ottimo Urano, in prezioso sestile con Mercurio in Cancro. In Pesci troviamo stabili Nettuno e Marte, mentre in Acquario continua il transito lento di Saturno. Passo lento anche per Plutone e Giove, entrambi posizionati nel settore del Capricorno.

Vediamo nel dettaglio cosa è stato pronosticato per il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 6 giugno da Ariete a Vergine

Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

Giornata di fine settimana valutata con le solite quattro stelline relative ai frangenti di routine. Calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha è una gran virtù. Amore: l'oroscopo di domani per il segno dell'Ariete indica che grazie a un atteggiamento più conciliante e comprensivo, la sfera affettiva riprenderà a essere la fonte primaria del buon equilibrio interiore. Questo nuovo stato renderà più compatibile e sereno il rapporto di coppia, generando reciproca stima e interesse. Single, nulla vi impedirà di dare fuoco alle polveri e di godervi una situazione astrale decisamente stuzzicante, incontrando gente nuova e interessante.

Lavoro: un'opportunità potrebbe essere in arrivo, prendetevi del tempo prima di giungere a una decisione affrettata ed esaminate con attenzione questa nuova occasione. Salute: ritagliatevi del tempo da dedicare agli hobby preferiti. Divertendovi a fare qualcosa che vi piace ne guadagnerà senz'altro il buon umore. Frase del giorno: "Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo". Voto: 8.

Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. In arrivo un inizio di weekend che potrebbe essere sorprendentemente negativo, almeno per chi non ha avuto modo nei giorni scorsi di consultare il nostro oroscopo settimanale. In alcuni casi il sottotono attribuito a questo vostro sabato potrebbe farsi sentire in modo pesante: non fatevi prendere dall'eccessivo nervosismo, ma cercate di stare tranquilli.

Soprattutto non alzate il tono di voce con le persone che avete attorno, come spesso fate. Amore: il vostro partner avrà bisogno di voi, quindi prendetevi sul serio ed evitate di sembrare troppo superficiali. Anche se vi sembrerà che la situazione non sia tanto facile da risolvere provate con la comprensione, perché con essa potreste fare miracoli. Single, giornata non molto esaltante per via di alcuni aspetti planetari non positivi. Gli astri annunciano una sottile rivalità tra gli amici e l'amore. I sentimenti in questa giornata non saranno visti di buon occhio nei vostri confronti: pazientate. Lavoro: l'oroscopo del giorno indica che avrete la tendenza a fare troppo, il che non vi permetterà di perfezionare dettagli importanti.

Salute: attenti a non esagerare con i dolci, altrimenti l'intestino potrebbe risentirne, portando così i primi malesseri. Frase del giorno: "La vita è nostra per essere vissuta, non per essere risparmiata". Voto: 7.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. In arrivo una giornata in linea di massima negativa, valutata a priori con la spunta relativa ai periodi da "ko". Cosa fare? Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, l'oroscopo di domani invita a tenere un profilo abbastanza abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione, soprattutto se di una certa importanza. Amore: durante la giornata dovrete dar prova di pazienza per superare eventuali momenti di tensione ed evitare di aggravare le cose nei confronti del partner.

Single, avvertite una sensazione di malessere generale. Per chi ha subito di recente una delusione sentimentale, l'aria sarà malinconica e le spalle saranno chiuse, in segno di difesa. Lavoro: la Luna avrà il lato buono rivolto da un'alta parte e un imprevisto potrebbe mettervi in difficoltà. Talvolta bisogna fare delle scelte e decidere che cosa è prioritario e cosa poter lasciare correre. Rilassatevi e non preoccupatevi più di tanto, vedrete che tutto si sistemerà. Salute: vi sveglierete con il piede sbagliato e avrete voglia solamente di restare da soli. Meditare ogni tanto fa bene. Frase del giorno: "Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri".

Voto: 5.

Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Il prossimo giorno dedicato in calendario all'avvio del nuovo weekend sarà certamente a cinque stelle per molti di voi Cancro. Per alcuni, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, magari nuovi hobby o piacevoli svaghi. Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi. Amore: l'oroscopo della giornata di sabato invita a fare una buona meditazione su vecchi ricordi affettivi. Vi stupirete di quanto tempo sia passato dal primo incontro con la persona amata e di quante cose siano cambiate positivamente nelle vite di entrambi. Single, si annuncia movimentata e appagante la vita sociale e le amicizie.

Avrete così il piacere di condividere sia momenti di spensieratezza, sia momenti di grande significato affettivo con chi vi piace. Lavoro sarete costruttivi e lucidi nelle questioni pratiche, risolvendo così brillantemente alcune situazioni problematiche che avevate in sospeso. Salute: il vostro fisico e la mente saranno protetti dalle buone posizioni planetarie, quindi nessun acciacco dovrebbe giungere a turbare questo giorno. Frase del giorno: "Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato". Voto: 9.

Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. In preventivo un sabato di fine settimana molto gradevole. Inizialmente la giornata darà una bella sferzata all'apertura del nuovo weekend, facendo passare in secondo piano già da subito eventuali situazioni negative vissute in questi ultimi giorni.

In tanti finalmente vi sentirete completi e la vita risulterà in risalita. Amore: l'oroscopo del 6 giugno prevede a chi è in coppia una splendida giornata: gli astri saranno dalla vostra parte e trascorrerete la prima parte del weekend in maniera appagante e senza turbamenti. Cosa che vi aiuterà ad acquisire nuovamente fiducia nella vita e a ritrovare un po' di sano ottimismo. Single, fascino e disponibilità vi permetteranno di fare sicuramente incontri da batticuore. Lavoro: Marte vi proteggerà e vi infonderà energia. Non disperdetela in inutili confronti, ma applicatevi nelle cose pratiche in modo da ottenere buoni risultati. Salute: vi sveglierete in perfetta forma fisica e mentale e questo vi consentirà di essere estremamente aperti verso le novità.

Provare piaceri insoliti potrebbe essere una di queste. Frase del giorno: "Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare". Voto: 9.

Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. Una giornata informale, ma abbastanza bella da vivere, anche se a tratti un pochino impegnativa. In alcune situazioni a carattere interpersonale, o in determinate situazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra lealtà. L'Astrologia quotidiana invita alla calma e alla piena sincerità. Amore: l'oroscopo del giorno indica che avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi in piena sintonia con il vostro grande amore. Single, giorno piacevole soprattutto per i rapporti familiari e per le amicizie. Se siete in viaggio o in procinto di partire, preparatevi a nuovi incontri che potrebbero rivelarsi interessanti o divertenti. Lavoro: chi ben comincia è a metà dell'opera, sentenzia il proverbio. Rimboccatevi le maniche e cercate di estrarre il meglio da questa giornata, perché i vostri progetti potrebbero risultare vincenti. Salute: sarete in splendida forma come sempre, anche più. Vi basterà cambiare aria e contesto, evadere dall'ambiente quotidiano e le forze vi raddoppieranno. Frase del giorno: "Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici". Voto: 8.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.