Vitalità e attivismo saranno garantite nell'Oroscopo del weekend dal 26 al 28 giugno che darà il via a splendide sensazioni amorose. Luna dalla Vergine e Giove dal Capricorno alleggeriranno eventuali tensioni impartite da Venere in Gemelli un po' severa nei confronti dell'Acquario, Sagittario, Vergine e Pesci. Ma le previsioni astrali seguenti proporranno una via d'uscita per superare al meglio eventuali avversità.

Astri e oroscopo del weekend di giugno

Ariete: buono l'inizio weekend con Venere, Nettuno e Marte dalla vostra parte. Attenzione solo a domenica, quando Luna dalla Bilancia risulterà in opposizione e potrebbe provocare noie, facendo sentire un peso emotivo difficile da sostenere.

Voi in coppia così come voi single, dovrete aprirvi di più al dialogo.

Toro: buona l'influenza di Luna venerdì e sabato dalla Vergine, che garantirà tanto senso pratico e spirito d'iniziativa per concretizzare i sogni amorosi. Saturno in quadratura a Urano faranno commettere azioni radicali capaci di ribaltare le situazioni sentimentali in maniera imprevedibile.

Gemelli: un po' nostalgico questo weekend dove potrebbero tornare dal passato alcuni ricordi dolorosi. Ma bando all'apatia e alla malinconia, magari potreste prendere voi l'iniziativa in amore dando il via a splendide emozioni da vivere in due.

Cancro: un problema sarà in via di risoluzione proprio in questo weekend. Dovrete essere coraggiosi e obiettivi, solo così potrete "demolire" vecchi schemi prestabiliti e aprirvi al nuovo con maggiore innovazione ed entusiasmo.

Leone: la vicinanza di Luna si farà sentire e sprigionerà sensazioni avvolgenti e concrete. Acuendo il senso pratico, l'amore diventerà molto concreto e farete di tutto per realizzare i sogni tenuti nel cassetto. Domenica saranno previste splendide sensazioni inebrianti e romantiche.

Vergine: sarete più riservati e pignoli a inizio weekend con Luna nel segno che irrigidirà un po' le emozioni.

Il senso di osservazione sarà acuito dall'astro d'argento, allora che ne dite se in questo fine settimana vi guarderete intorno a caccia di novità entusiasmanti per l'amore?

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro d'argento domenica sprigionerà sensazioni romantiche e sarete a caccia di maggiore stabilità sentimentale.

Più affettuosi in coppia, voi single utilizzerete una carica affascinante e sensuale che non avrà eguali, con la quale conquisterete la vostra "preda amorosa".

Scorpione: l'influenza del satellite notturno dalla Vergine si farà sentire e potenzierà l'intuizione in amore. Così saprete dove indirizzare al meglio le energie, individuando la strada che condurrà all'amore. Attenzione solo a Urano in opposizione che potrebbe farvi fare delle "inversioni di rotta" improvvise e pericolose per i sentimenti.

Sagittario: alti e bassi in amore sono provocati da alcuni pianeti che vi metteranno il broncio. Anche Luna a inizio weekend potrebbe creare qualche tensione, ma domenica l'amore riprenderà quota e le sensazioni diverranno più profonde ed empatiche.

Capricorno: Luna e Giove in trigono astrale venerdì e sabato regaleranno tanto buonumore e sarete molto simpatici. Dovrete drizzare le "antenne dell'amore" poiché ci saranno delle belle novità garantite da questi astri che alleggeriranno le tensioni e faranno approfondire l'amore in modo più empatico e divertente.

Acquario: l'astro saturniano nel segno cercherà di irrigidire un po' le sensazioni amorose e produrrà frustrazione. Forse al momento non vi rendete conto che avete bisogno di avviare cambiamenti radicali, quindi se capiteranno attenzione a non rimanerne sconvolti. Urano dal Toro avvierà evoluzioni impetuose e decisive.

Pesci: attenzione a non lasciarvi prendere da un senso di insicurezza che non farà progredire in amore.

Magari potreste apparire stressati e messi sotto pressione da Marte opposto a Luna e quadrato a Venere, che farà essere nervosi per un nonnulla. La situazione migliorerà un po' domenica.