L'Oroscopo del giorno 26 giugno, è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. In bella mostra le valutazioni effettuate secondo la qualità delle effemeridi quotidiane nei confronti dell'amore, del lavoro e della salute. In questo contesto l'Astrologia mette sotto analisi i simboli astrali compresi nella sestina dall'Ariete fino alla Vergine.

In ottima posizione saranno Capricorno e Scorpione, entrambi contrassegnati da cinque stelline super positive. Invece, secondo l'oroscopo di domani 26 giugno ad avere poche opportunità saranno gli amici nativi sotto il simbolo del Cancro e dell'Ariete, rispettivamente considerati in giornata "sottotono" e da "ko".

Approfondiamo qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni giornaliere segno per segno.

Classifica stelline 26 giugno

Gli astri hanno già detto la loro in merito al probabile andamento del prossimo venerdì, adesso rimane solo da svelare il grado di positività assegnato ai sei segni dello zodiaco in analisi in questo contesto.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina. A dare modo di organizzare al meglio questa parte della settimana, ovviamente tenendo conto del grado di positività attribuito dall'Astrologia al proprio simbolo astrale, sarà come sempre la nuova classifica stelline quotidiana, in questo frangente generata dall'oroscopo del 26 giugno 2020.

In apertura abbiamo svelato i simboli astrali più fortunati tra i sei sotto analisi, adesso non resta che seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Cancro;

★★: Ariete.

Previsioni del giorno 26 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

Il prossimo venerdì non si preannuncia affatto agevole per tanti di voi nativi dell'Ariete. Il periodo infatti avrà i toni spenti dei frangenti segnati con il "ko", quindi da usare massima attenzione in ciò che andrete a fare nonché eventualmente a disfare. All'orizzonte si profilano anche lievi cali fisici dovuti soprattutto alle recenti fatiche subite giorni addietro.

Per qualcuno potrebbero nascere anche problemi economici che, di riflesso, andranno a scapito dei rapporti famigliari. In amore, l'oroscopo del giorno al segno dell'Ariete indica che il partner vi sembrerà irraggiungibile. Calma, si tratterà soltanto di una paura momentanea: se il sentimento è reciproco non avete nulla da temere, perciò rilassatevi e cercate di essere felici insieme a chi amate. Single, la Luna sarà in quadratura a Nettuno e gli effetti dovuti alla specularità negativa in arrivo dalla stessa saranno inaspettati e difficili da correggere. Vi sentirete tesi e (forse) troppo pieni di pretese verso chi amate. Evitate lo shopping forzato, fatto tanto per, perché non sarete neanche in vena di fare acquisti interessanti o che vi piacciono, né tanto meno a buon prezzo.

Nel lavoro non sarà certo colpa vostra se dovessero presentarsi imprevisti. Purtroppo, il solo fatto che alcuni vostri piani possano essere scombinati dalla cattiva sorte non vi garberà per niente. Meglio rassegnarsi e fare buon viso a cattivo gioco, anche perché diversamente peggiorereste la situazione. In merito allo stato di salute, il vostro umore sarà altalenante: a tratti vi butterete giù e un istante dopo vi auto-rincuorerete per farvi forza.

Frase del giorno : "Vista dai giovani, la vita è un avvenire infinitamente lungo. Vista dai vecchi, un passato molto breve." (Arthur Schopenhauer).

Voto: 6-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Giornata indicata nelle nostre previsioni come normalmente buona con probabili riscontri positivi in diversi ambiti.

In primo piano, riguardo le effemeridi di fine settimana, Sole, Mercurio e Luna, i primi due in sestile con l'Astro d'Argento in trigono a Urano, dunque bilanciati su positività e negatività. A fare la differenza, in negativo, purtroppo, l'opposizione di Nettuno alla stessa Luna. In amore non ci saranno grossi dubbi, specie la vita di coppia; se ce ne fossero, tranquilli, perché tutto potrebbe rientrare nei ranghi grazie ad una salutare spiegazione o ad un pizzico d'umiltà da parte vostra. Single, gli astri favoriranno i contatti con altre persone e vi renderanno popolari e ricercati. Dotati di un forte magnetismo personale, tanti di voi Toro sarete corredati anche di una notevole immaginazione, il che tuttavia non vi farà mai perdere mai di vista l'aspetto pratico delle cose.

Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarete in perfetta sintonia col mondo che vi circonda e questo non potrà che influire positivamente sul vostro buon umore. Ottime le chance di trovare il vostro posto nella società, grazie anche al probabile interessamento di una persona da voi molto stimata. Per la salute, ritroverete qualcosa che forse qualcuno di voi aveva perso strada facendo: la voglia di guardarsi allo specchio e tornare a volersi bene! Prendetevi cura di voi stessi a partire dal corpo: regalatevi qualche trattamento di benessere o fitness.

Frase del giorno : "Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie." (Albert Einstein).

Voto: 8-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

Il prossimo venerdì sarà una giornata probabilmente "spiritosa" con punte d'effervescenza davvero fantastiche, pronte a regalare buon umore e tanta gioia di vivere. In evidenza la presenza di Venere in trigono a Saturno in Acquario, dunque sentimenti e relazioni di ogni ordine e grado ai massimi livelli. Si annuncia una giornata di grande vivacità soprattutto in amore, senz'altro pervasa da una spensierata gioia di vivere e scoprire nuove emozioni. Le stelle illumineranno la vita di coppia e in tanti avrete una giornata all'insegna del buonumore. Ogni cosa che andrete a fare in comune al partner darà nuove possibilità di rafforzare, ancora di più, l'intesa sentimentale e i legami familiari. Single, le stelle consigliano di intraprendere un nuovo percorso.

Che sia un viaggio o l'inizio di una nuova relazione ha poca importanza. Quello che conta è la linfa vitale che presto sentirete scorrere nelle vostre vene e che vi stimolerà non poco. Intanto, non male il vostro cielo in merito alle attività di lavoro. La buona posizione di Saturno faciliterà eventuali nuovi contatti a livello sociali o professionale. Vi sembrerà come se steste vivendo dentro un film, eppure le cose gireranno al meglio. Vi troverete in mezzo ad opportunità oppure relazionati con persone autorevoli. Buona la salute. Avrete voglia di divertirvi, di godervi la vita e la splendida forma fisica (che avete a fatica raggiunto) in questo momento vi permetterà di fare quello che più vi piace.

Frase del giorno : "La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente." (Arthur Schopenhauer).

Voto: 9.

L'oroscopo di venerdì 26 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. Questo fine settimana sarà interessato da una giornata classificata come abbastanza impegnativa. Cercate quindi di essere convincenti nel portare avanti discorsi e prese di posizione: prendendo spunto da vostri errori passati, riuscirete a trarre vantaggio su alcune situazioni in bilico in questi giorni. L'oroscopo sulla giornata di venerdì in campo sentimentale invita alla calma. Malgrado l'apparente dialogo in atto, con il partner eventuali motivi di dissidio andranno analizzati fino in fondo, prima che possa scoppiare una crisi capace di rovinare la giornata.

Single, vi aspetta una giornata di riflessione. Potreste riuscire a comprendere la vostra naturale forza: la sensibilità. Approfittatene di questa virtù, tra tutte la più rara, senz'altro in grado di rendervi affascinanti e ricercati soprattutto tra i vostri amici. In merito al lavoro, non è certo un periodo radioso quello che state vivendo da qualche giorno. La Luna, in opposizione a Nettuno e per voi speculare negativa al 85%, vi guarda di traverso. In alcune circostanze vi sentirete nervosi. Portare avanti i tanti impegni non sarà facile e dialogare serenamente con le persone neppure: almeno provateci! Per l'aspetto salutare, vista la mancanza di energia tutto potrebbe apparire più faticoso del solito.

Provate a staccare eventuali spine e mettetevi a riposo.

Frase del giorno : "Se continuate a ripetervi che le cose andranno male quasi sicuramente vi scoprirete profeta." (Isaac Bashevis Singer)

Voto: 7-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Giornata da non prendere troppo alla leggera questa in arrivo. Le congiunzioni astrali non sono del tutto positive, pertanto potrebbero favorire zizzania nei rapporti interpersonali, soprattutto in quelli in via di definizione. In amore l'oroscopo di venerdì a chi è in coppia prevede che la passione e la disinvoltura potrebbero dare una spinta alla relazione. Le stelle vedono in risalita l'intesa e il dialogo con il partner abituale: diciamo che se non sarà perfetto, renderà ugualmente positiva la giornata.

Single, in alcune situazioni il vostro sentimento difficilmente sarà ricambiato. Fate una analisi sincera sui motivi e tirate le somme, senza paura ma in tutta sincerità. Facendolo certamente avrete ottime chance di ottenere più di quanto avreste mai sperato, se non da questa, sicuramente da un'altra bella persona. Sul lavoro intanto, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere le vostre doti di qualità e attaccamento all'attività. Giocate il tutto sull'improvvisazione, al momento poco utilizzata. L'importante sarà avere un solo obiettivo per volta e portarlo sino in fondo. Andando sul concreto non sbaglierete mai strada. Invece un po' di movimento fisico, parlando si salute, gioverà anche ai più pigri tra voi. Questo lo suggerisce la stagione estiva: se non sapete cosa fare, inforcate la bicicletta e pedalate nelle strade del vicinato.

Frase del giorno : "Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni." (Jeremy Irons).

Voto: 8+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno per questo venerdì 26 giugno indica sarete carichi di energia positiva. Favoriti dalla Luna in trigono a Urano in Toro, saprete trasmettere una grande vitalità alle cose o alle situazioni con le quali andrete a interagire. Ottimo il rapporto di coppia, incoraggiato anche dalla positiva quanto inattesa partecipazione del partner, specialmente in ambito familiare. Single, da qualche tempo state riflettendo sulla vostra condizione di eterni cuori solitari. In questo caso le amiche stelle vi confidano uno scoop. Se state cercando una persona che vi porti all'altare, buttatevi senza paura nel party delle emozioni che prossimamente vi si presenteranno e seguite il cuore. Vedrete che un successo inaspettato tra corteggiatori e corteggiati finalmente potrebbe coronare il vostro sogno. In campo lavorativo buone opportunità. Avrete modo di realizzare qualcosa che durerà nel tempo. In più, lieviteranno i risparmi grazie a nuove entrate o alla vostra abilità nell'amministrare il budget. Riguardo la salute, godrete di una forma più che soddisfacente. Comunque, non tralasciate l'occasione per praticare una blanda attività fisica.

Frase del giorno : "Ho dei gusti semplicissimi, mi accontento sempre del meglio." (Oscar Wilde).

Voto: 9+.

