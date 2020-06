L'Oroscopo del weekend dal 5 al 7 giugno andrà ad approfondire i transiti planetari fortunati, a caccia di novità capaci di rivoluzionare le situazioni amorose in maniera costruttiva e fortunata. La presenza di Luna in Sagittario amplierà la mente a 360° e regalerà un atteggiamento più avventuroso nel vivere le emozioni con slancio. Domenica, Luna in Capricorno renderà il tutto più responsabile e rigoroso nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: gli influssi lunari saranno favorevoli a inizio weekend e amplieranno l'orizzonte amoroso grazie a una maggiore apertura mentale che orienterà le sensazioni nella direzione giusta.

Saturno consiglierà di approfondire il tutto con calma, prendendo le decisioni corrette senza fretta. Attenzione a Luna in dissonanza domenica.

Toro: gli astri regaleranno splendide sensazioni a due. L'astro d'argento quasi sfiderà a impegnarvi sempre di più per concretizzare i sogni amorosi. Dovrete puntare tutto sulla giornata di domenica che sarà decisiva per l'amore. Potrete avviare dei cambiamenti che risulteranno graduali ma radicali per la vostra situazione sentimentale.

Gemelli: l'astro d'argento venerdì remerà contro e sarà in opposizione con Venere e Sole. Così capiterà che potrebbero verificarsi dei conflitti emotivi, poiché ciò che Luna troverà molto sensibile non risulterà sicuro per Venere, sempre alla ricerca del bello e della sicurezza affettiva.

Ma non dovrete temere oltre poiché domenica la situazione migliorerà.

Cancro: l'astro d'argento dal Sagittario cercherà di farvi allargare gli orizzonti mentali, quasi sfidandovi a superare alcune incertezze e dubbi spesso infondati. Bando all'indecisione quindi e dovrete aprirvi a un modo di amare più avventuroso e socievole, benefico sia per voi in coppia che per i single.

Domenica attenzione a una Luna pessimista.

Leone: la presenza di Luna dal Sagittario tenderà a collegarvi con sensazioni lontane, così potrete captare in maniera molto empatica i pensieri e i sentimenti dei vostri interlocutori. Via libera all'ottimismo e a un modo di aprirsi alle nuove storie molto disinvolto e leggero.

Domenica sarete più rigorosi in amore grazie all'influenza di Luna in Capricorno.

Vergine: Giove e Plutone dal Capricorno spingeranno a essere ottimisti e ad apprezzare sempre il lato positivo di tutto ciò che accadrà. In amore dovrete valutare bene le situazioni senza prendere decisioni affrettate. Attenzione a una Luna un po' nervosa venerdì e sabato.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: venerdì e sabato potrete contare sull'influenza positiva del satellite notturno che regalerà entusiasmo e vivacità in amore. Attenzione voi single a non lasciarvi trascinare da una quadratura di Plutone che farà chiudere un po' la porta ai sentimenti, rendendovi poco loquaci. Anche voi in coppia cercherete di stabilire i vostri spazi con maggiore autonomia.

Scorpione: gli astri posizionati in Capricorno faranno attuare cambiamenti produttivi per l'amore. Mercurio favorevole del Cancro introdurrà belle novità sentimentali, quindi via libera all'amore sia che siate single che in coppia. Attenzione solo a non essere troppo permalosi.

Sagittario: Luna nel segno a inizio weekend vi renderà più positivi e dinamici, anche se un po' inquieti. Uno spirito avventuroso lambirà e darà campo libero all'amore. Voi single sarete più vivaci e molto indipendenti, baldanzosi anche voi in coppia per contrastare al meglio l'opposizione di Venere un po' pesante per i sentimenti.

Capricorno: sigillati tra Saturno e Luna, tenderete a meditare molto sulle relazioni sentimentali.

Così gli impulsi amorosi verranno equilibrati da un rigore che diventerà ancora più marcato domenica, grazie all'entrata di Luna nel segno. Voi single sarete più cauti nella scelta di un probabile futuro partner e voi in coppia sentirete forte il senso di responsabilità.

Acquario: in questo fine settimana potrete fare incontri interessanti e fortunati. Voi in coppia invece dovrete approfondire con calma alcune situazioni lasciate in sospeso. Venerdì e sabato una Luna molto avventurosa dal Sagittario vi spingerà a dare il massimo in amore, approfittatene.

Pesci: Luna a inizio weekend agirà in quadratura e potrebbe sprigionare un atteggiamento arrogante. Dovrete cercare di non essere indolenti nei confronti dell'amore e di approfondire le sensazioni, investendo sulle nuove opportunità sentimentali con maggiore impegno.

Luna risulterà positiva nella giornata di domenica, rendendovi più riservati e ambiziosi.