L'Oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno andrà ad analizzare i transiti favorevoli, a caccia di novità intriganti e fortunate per l'amore. Luna sarà presente dapprima in Cancro, poi in Leone e infine in Vergine, garantendo sensazioni affettuose e un modo di amare anche autoritario per alcuni segni zodiacali. Marte in Pesci, e in opposizione per alcuni simboli, potrebbe produrre nervosismi. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo della settimana di giugno

Ariete: lunedì e martedì Luna agirà in dissonanza e potrebbe farvi sentire incompresi e tendenti al vittimismo.

Mercoledì questo influsso passerà, anche se Mercurio in quadratura comunque cercherà di chiudervi a un dialogo che potrebbe essere produttivo per l'amore. Sabato l'astro d'argento sfiderà ad approfondire il tutto con maggiore apertura mentale e senso critico. Attenzione a una domenica un po' tesa per i sentimenti.

Toro: buoni gli influssi di Luna, Sole e Venere a inizio settimana, che faranno vivere l'amore con una nuova vitalità. Potrete beneficiare di splendide sensazioni a due e la sfera affettiva si riequilibrerà al meglio. Attenzione invece a una metà settimana difficile per i sentimenti, dove forse alcuni di voi troncheranno alcune situazioni amorose che non rispondono ai vostri bisogni già da tempo.

Gemelli: le idee nei confronti dell'amore saranno più chiare con Saturno in trigono a Venere, che farà stringere legami più consapevoli e stabili. Avrete una visuale più realistica dell'amore e riuscirete a superare eventuali attriti impartiti da Marte in quadratura, che cercherà di mettere i bastoni tra le ruote.

Attenzione a un weekend un po' lunatico per i sentimenti.

Cancro: la posizione di Luna nel segno a inizio settimana sarà benefica per potenziare gli affetti. Voi in coppia potrete approfondire intriganti emozioni, tutte da vivere nel focolare domestico e voi single potrete aprirvi alle novità con maggiore slancio e vivendo le sensazioni con un atteggiamento premuroso nei confronti degli altri.

Sole splenderà su di voi e proteggerà gli affetti; attenzione solo a una quadratura di Luna domenica che potrebbe provocare noie sentimentali.

Leone: Luna entrerà nel segno a metà settimana; voi in coppia tenderete a dominare il partner, attirando le attenzioni esclusivamente su di voi. Anche voi single sarete molto al centro dell'attenzione, forse per acquisire maggiore fiducia in voi stessi e arginare le insicurezze. Non dovrete quindi lasciarvi prendere da queste sensazioni negative e puntare sul fatto che Venere risulterà propizia per tutta la settimana.

Vergine: buona l'influenza del satellite notturno a inizio settimana, che sprigionerà sensazioni affettuose e protettive nei confronti delle persone a cui tenete.

Marte in opposizione sprigionerà nervosismi che riuscirete a fronteggiare solo attingendo a tanto senso pratico che fa arginare le difficoltà con l'intelligenza. Bando all'impulsività quindi e via libera a una maggiore capacità critica, benefica per l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a Luna in dissonanza a inizio settimana, che remerà contro; le emozioni potrebbero essere prepotenti poiché offuscate da un'impetuosità di Plutone in quadratura. Dovrete cercare di vedere maggiormente in voi stessi e avviare cambiamenti positivi per l'amore. Luna sarà benefica a metà settimana e tenderete a stare molto al centro d'attenzione.

Scorpione: lunedì e martedì via libera all'amore poiché il satellite notturno regalerà sensibilità e affettuosità, smorzando un po' le tensioni di Saturno in quadratura, che irrigidisce un po' le emozioni.

Sarete molto introspettivi, attenzione solo a una metà settimana in cui esigerete di attirare le attenzioni su voi stessi in maniera quasi megalomane. Luna sarà benefica nel weekend e si prevedono belle novità in amore.

Sagittario: Marte scatenerà scatti d'ira improvvisi e di certo Venere in opposizione non faciliterà il superamento di alcune difficoltà in amore. Ma la vostra apertura mentale priva di limiti farà sì che riuscirete a trovare le soluzioni giuste al momento giusto. Occhio ad alcune difficoltà sentimentali previste per il weekend.

Capricorno: attenzione a Luna in opposizione, che remerà contro e irrigidirà un po' gli affetti, poiché sarete poco indulgenti con voi stessi. Plutone e Giove, in compenso, splenderanno per voi e garantiranno un modo di amare più dinamico ed eccitante.

Attenzione solo a domenica quando Luna agirà in quadratura, provocando noie in amore.

Acquario: alti e bassi si prevedono a metà settimana e saranno causati da Luna in opposizione, che punterà un riflettore sui vostri bisogni e sminuirà un po' i vostri ideali, producendo scoraggiamento. Ma dovrete tenere presente che questo transito sarà passeggero e che Venere cercherà sempre di introdurre belle sensazioni avvolgenti ed entusiasmanti, cercando di farvi raggiungere affetti più stabili.

Pesci: l'astro d'argento diventerà vostro alleato lunedì e martedì, garantendo charme e un magnetismo che di certo non passerà inosservato sia che siate in coppia che alla ricerca dell'anima gemella. Dovrete cercare di arginare i ricordi di un passato che ha fatto soffrire e tenere a bada l'irritabilità.

La presenza benefica di Urano in Toro introdurrà sorprese eccitanti per l'amore. Attenzione a domenica dove potreste confondere il sogno con la realtà.