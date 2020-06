Nell'oroscopo della giornata di sabato 13 giugno, la Luna alle spalle del segno dell'Ariete, che potrebbe far provare ai nativi del segno emozioni confuse e contrastanti, mentre per Scorpione sarà un buon momento per dedicarsi alle attività sociali, magari in compagnia degli amici. Acquario avrà un forte potere attrattivo nei confronti degli altri, esercitando un certo fascino, non solo dal punto di vista fisico, mentre Venere in posizione favorevole per il Leone, aiuterà i nativi del segno a vivere momenti dolcissimi sul fronte sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di sabato 13 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 13 giugno segno per segno

Ariete: configurazione astrale non esente da difetti per voi nativi del segno, con Mercurio in quadratura dal segno del Cancro e la Luna in opposizione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste arrivare a provare emozioni contrastanti tra di loro, che potrebbero mettervi difficoltà nell'approcciarvi con il partner o con un familiare, o con la vostra potenziale anima gemella se siete single. Nel lavoro prestare particolare attenzione ai dettagli potrebbe esservi utile per ridurre al minino eventuali errori.

Voto - 6+

Toro: vi attendono momenti di grande serenità in amore secondo l'oroscopo di sabato, grazie anche alla Luna in posizione favorevole. Vi piacerà molto fare piacevoli sorprese alla vostra anima gemella, con il solo scopo di compiacere e rendere felici chi si ama. Se siete single questo potrebbe essere un bel periodo per andare in giro e fare qualcosa di piacevole.

Nel lavoro segnerete un punto a favore durante la giornata, anche se un po’ di stanchezza potrebbero farvi rallentare un po’. Voto - 8-

Gemelli: ancora un bel periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, anche se questa giornata potrebbe essere leggermente in calo per via della Luna in quadratura dal segno dei Pesci.

In ogni caso, sul fronte sentimentale non mancheranno bei momenti con il partner, magari saranno un po’ di meno, ma la qualità della vostra relazione di coppia sarà ancora buona. Se siete single sarà importante mantenere alta la concentrazione in vista di un evento particolare. In ambito lavorativo l'entusiasmo da parte vostra per un evento o per una riunione potrebbero aiutarvi a dare il meglio, ma attenzione a non esagerare e soprattutto a non distrarvi e prendere la questione sottogamba. Voto - 8

Cancro: ottimo Mercurio nel vostro cielo secondo l'oroscopo di sabato. Sarete propensi ad impegnarvi molto sul posto di lavoro in questa giornata. I risultati non si faranno attendere, e vi sentirete quasi spinti a fare ancora di più, non solo per gli altri.

Mossi da un buon affiatamento di coppia, sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia assumerà uno stile minimale, semplice, ma al tempo stesso riuscirà a brillare di luce propria per l'inaspettata originalità. Se siete single sarete decisi a guardare avanti e cambiare alcuni aspetti della vostra quotidianità. Voto - 8,5

Leone: oroscopo di sabato molto buono per quanto riguarda la sfera sentimentale grazie a Venere in sestile dal segno dei Gemelli. La vostra relazione di coppia attraverserà momenti dolcissimi, soprattutto se siete nati nella prima decade, e le vostre parole saranno quasi un mantra sia per voi che per il partner. Se siete single chiuderete la settimana con un po’ di spensieratezza con i vostri amici.

Nel lavoro la coerenza sarà un punto chiave del vostro modo di lavorare, soprattutto nel caso di progetti a lungo termine. Voto - 7,5

Vergine: voglia di spensieratezza e di vivere le novità del momento caratterizzeranno quest'ultimo periodo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di sabato, soprattutto per coloro che sono single. Se invece avete una relazione di coppia il periodo sarà solamente sufficiente, in quanto ci saranno pareri discordanti tra voi e il partner, al punto che non sarà facile la vita di coppia. In ambito lavorativo Giove in trigono dal segno del Capricorno vi darà una mano a superare una giornata di lavoro piuttosto impegnativa. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo di sabato che prevede il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli.

Questo cielo vi accompagnerà durante la giornata soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove riuscirete a mantenere una certa intimità con il partner, che solidificherà il vostro legame. Se siete single l'amore busserà alle vostre porte, e vi regalerà forti ed intense emozioni. Nel lavoro se riuscirete a non farvi turbare da niente e nessuno, i risultati saranno garantiti. Voto - 8,5

Scorpione: sarà una giornata ottima in amore secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Vi piacerà molto la compagnia della vostra anima gemella, non rinunciando a quei piccoli momenti di gioia che per voi significheranno moltissimo. Se siete single il periodo sarà molto buono per occuparsi delle attività sociali, con amici o parenti.

Nel lavoro metterete alla prova le vostre abilità, uscendo dal guscio e dimostrando agli altri che anche voi siete dei validi lavoratori, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8+

Sagittario: configurazione astrale ancora non molto soddisfacente per voi nativi del segno, considerato che avrete Venere e il Sole in opposizione, oltre alla Luna in quadratura dal segno dei Pesci. Sul fronte sentimentale sarà difficile mantenere la quiete in famiglia quando c'è un'atmosfera abbastanza pesante da respirare. Forse fareste meglio a mantenere le distanze per un po’. Se siete single non rinunciate ai vostri sogni solo perché ve lo dice qualcuno. Nel lavoro se lavorate in squadra potreste avere qualche difficoltà, quindi meglio evitare se possibile mansioni di questo tipo.

Voto - 5,5

Capricorno: oroscopo di sabato ottimo per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, con Giove e Marte in ottima posizione. Vi sentirete a vostro agio durante il vostro turno, tanto che riuscirete a piazzare tante mansioni, portandole al successo. Sul fronte sentimentale ci sarà una buona intesa di coppia con il partner, non eccellente, ma almeno godibile. Se siete single il vostro umore sarà buono e avrete voglia di fare nuove conoscenze. Voto - 7,5

Acquario: con il Sole e Venere in trigono dal segno dei Gemelli, l'oroscopo della giornata di sabato si appresta ad essere tra le migliori giornate della settimana. In amore avrete uno speciale magnetismo e un forte potere attrattivo, che vi permetterà di stupire la vostra anima gemella, con momenti iconici e senza dubbio da ricordare, oppure di attirare l'attenzione della persona che vi piace qualora siate single.

Nel lavoro avrete a vostra disposizione gli strumenti adatti per mettere a segno numerosi successi, soprattutto se si tratteranno di mansioni di gruppo. Voto - 8,5

Pesci: una fantastica Luna in congiunzione al vostro cielo completa una giornata ottima, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. In amore curate la vostra relazione di coppia in maniera originale, diversa dal solito, che possa lasciare felice il partner. Se siete single prendetevi tutto il tempo che vi serve per fare ciò che vi piace. Nel lavoro nuovi progetti potrebbero essere supportati con più entusiasmo se saprete esporli nel modo giusto alle persone giuste. Voto - 8