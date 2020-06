L'Oroscopo dell'amore di coppia della settimana dal 15 al 21 giugno punterà un riflettore sulle emozioni e su un modo di amare che potrebbe diventare impulsivo e istintivo per tutti i simboli zodiacali di Fuoco a inizio settimana. L'astro d'argento poi si trasferirà in Toro e in Gemelli, rendendo le sensazioni a due molto passionali, concrete e frizzanti, tutte da approfondire nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore settimanale dal 15 al 21 giugno

Ariete: riceverete la Luna nel segno lunedì, la quale sprigionerà sensazioni entusiasmanti in amore, anche se sarete alquanto permalosi.

Attenzione a non vivere le sensazioni con un'immediatezza troppo irruente, che vi farà desiderare di avere "tutto e subito". Domenica Sole in Cancro renderà le sensazioni un po' pigre.

Toro: gli effetti lunari nel segno mercoledì diventeranno intensi e voi molto passionali in coppia. Concreti e affettuosi, dovrete fare attenzione a non essere troppo possessivi con il partner. Potreste rischiare di intestardirvi in alcune idee capaci di creare uno stallo emotivo. Sole domenica sarà in posizione benefica per voi.

Gemelli: non resisterete ad affermare voi stessi poiché spinti da un influsso lunare che a metà settimana, sprigionerà istinti irrefrenabili in voi. Solo Venere e Sole potranno mitigare questa vostra irrequietudine d'amare, rendendo le emozioni più profonde e dolci.

Cancro: l'astro d'argento a inizio settimana potrebbe rendere le sensazioni amorose un po' tese. La Luna in Toro in compenso sarà complice a metà settimana e sprigionerà percezioni affettuose e grande bontà d'animo. Così potrete aprirvi all'amore in maniera più serena e arginando dubbi e paure.

Leone: le emozioni prenderanno il volo in coppia, grazie a una Luna benefica dall'Ariete che scalderà le sensazioni in maniera esplosiva a inizio settimana.

Così potrete spegnere per un po' quel senso di rigore tanto petulante inferto da Saturno in opposizione. Il weekend prometterà sensazioni avvolgenti e simpatiche.

Vergine: Luna e Urano in trigono dal Toro mercoledì e giovedì, potrebbero creare veri e propri "tumulti emotivi". Attenzione quindi a non essere troppo impulsivi in coppia poiché presi da un'eccessiva possessività.

Sole domenica assumerà una posizione favorevole in Cancro e sarete più affettuosi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: a inizio settimana potreste essere alquanto nervosi poiché presi da un'opposizione lunare che produrrà un modo di fare troppo arrogante in coppia. Non induritevi quindi sentimentalmente e dovrete contare sul fatto che nel weekend Luna, Venere e Sole sprigioneranno sensazioni stupende e appaganti.

Scorpione: attenzione a Luna e Urano in opposizione a metà settimana che produrrà enormi cambiamenti psicologici. Sarete molto eccitati all'idea di rivoluzionare la solita routine in modo impulsivo, prendendo le situazioni di petto anche in maniera imprudente. Sole domenica risulterà dinamico e vi renderà più ricettivi agli affetti del partner.

Sagittario: lunedì e martedì il vostro temperamento sarà forte e impetuoso. Gli astri in opposizione dai Gemelli purtroppo creeranno attrito e potrebbero ricollegare anche a sensazioni appartenute al passato. Dovrete cercare di arginare il tutto e progredire con consapevolezza.

Capricorno: la dissonanza di Luna a inizio settimana si farà sentire e i rapporti che puntano su basi emotive potrebbero subire uno scossone non indifferente. Potreste accumulare tensione in amore, poiché siete presi da un'ostinata affermazione delle vostre idee e tenderete a far venire sensi di colpa nel partner. Attenzione anche a Sole in opposizione che potrebbe rendervi capricciosi e suscettibili.

Acquario: attenzione alla quadratura di Luna e Urano con Saturno che potrebbe farvi perdere la pazienza nei confronti del partner.

La tolleranza neutralizzerà i problemi e potrete avviare un'introspezione fortunata e costruttiva per la relazione a due. Il weekend si preannuncerà brioso e frizzante per gli affetti.

Pesci: martedì e mercoledì l'amore prenderà il volo e oserete, anche attuando alcune mosse impulsive scaturite dal bisogno di affermare il vostro io in coppia. Sarà un periodo di cambiamento, ma anche di turbamento se non indirizzerete al meglio le energie dinamiche di Marte nel segno, che produrrà molta sensualità.