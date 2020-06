L'Oroscopo di domani, mercoledì 1 luglio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il piano astrale avremo ancora la Luna in Scorpione, che favorirà i segni d'acqua. Saranno 24 ore interessanti per ciascun segno zodiacale. C'è chi si sentirà sorridente e affascinante, c'è chi avrà ancora del lavoro da svolgere e c'è chi si preparerà per le vacanze. Amore, lavoro, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - Le vostre emozioni risulteranno molto accentuate, ma fate attenzione alle complicazioni dell'ultimo secondo dovute alla Luna in un segno d'acqua. Se dovete concludere un affare o consegnare un lavoro, cercate di rivedere ogni cosa. Prima di uscire sinceratevi di aver preso tutto. Incontri speciali per i cuori solitari, ma non tuffatevi a pesce in nuove relazioni.

Acquario - 11° in classifica - Qualche nativo si sentirà poco in forma, forse per via del solito mal di testa o per colpa del caldo che tollerate a malapena. Ultimamente state dormendo poco e male, le zanzare vi tormentano e l'afa anche. Chi è in coppia sta vivendo un periodo così così, ma per fortuna si tratta di una situazione passeggera.

Chi ha dei figli dovrà tenere gli occhi ben puntati su di loro.

Sagittario - 10° posto - Questo 1 luglio sarà caotico a livello generale, ma a voi un po' di caos piace e ci sguazzate dentro perché vi fa sentire vivi. Cercate solamente di non trascurare i figli e il partner con durante l'estate. Se siete single, il divertimento sarà elevato, ma se siete in coppia da poco e non ve la sentite di dedicare tempo all'amato/a, allora dovrete rompere.

Sfruttate queste 24 ore per sistemare ogni questione irrisolta.

Bilancia - 9° in classifica - Le stelle parlano dei sentimenti di coppia che risultano in bilico. In amore c'è una certa distanza da colmare, cercate di essere più presenti. Magari il partner vi sembra distratto e poco attento nei vostri confronti: in tal caso sarà meglio parlarne con pacatezza e cercare di incollare eventuali cocci rotti.

Da giorni siete stressati e poco produttivi, avete bisogno di una vacanza al mare o di una pausa da tutto e tutti.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° posto - I più affaticati saranno i liberi professionisti e coloro che hanno un'attività commerciale o turistica. Per quest'ultimi infatti l'estate è la stagione migliore per battere cassa. La sfida della giornata sarà quella di cercare di mantenere un degno equilibrio. Riuscirete a risolvere dei conflitti. La tempesta si placherà entro metà pomeriggio e potrete rimettervi in gioco.

Gemelli - 7° in classifica - Sfruttate luglio e agosto per ammorbidirvi, ossia cercate di delegare o di lasciare in stand by qualche responsabilità o faccenda lavorativa.

Avete bisogno di riposare e permettere alla mente di rigenerarsi. Cercate di essere meno testardi del solito. Esponete i vostri concetti con calma e non infuriatevi se gli altri non dovessero comprenderli. Salute al top.

Vergine - 6° posto - Sarete molto risolutivi. In genere durante l'estate tirate fuori tutta la vostra caparbietà. Entro domenica i cuori solitari avranno modo di fare un incontro al cardiopalma. Troppo lavoro vi stressa quindi considerate di prendervi una pausa o di fare il meno possibile fino a fine agosto. Attenzione alla disidratazione e alle scottature dei raggi solari. Dovrete bere più acqua e cercare di non soggiornare troppo tempo al Sole.

Ariete - 5° in classifica - Luglio partirà con il piglio giusto per voi nativi dell'Ariete che siete sempre in cerca di stimoli, avventure e amore.

Dentro di voi ancora ci saranno delle incognite da chiarire. Considerate l'idea di trascorrere del tempo in solitudine, magari ascoltando il rumore della natura. Quest'estate vi offrirà tanto a patto che vi mettiate in gioco. Una migliore gestione sarà di grande utilità.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Cancro - 4° posto - L’oroscopo del 1 luglio vi invita a fare degli aggiustamenti. Anziché incrementare il lavoro, diminuitelo il più possibile. Avete un gran bisogno di prendervi del tempo per voi stessi e per i vostri affetti. Una pausa, sia a luglio che ad agosto, vi aiuterà a tornare alla carica a settembre: inoltre sarete di gran lunga più produttivi e smaglianti per lo sprint finale dell'anno.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà alle prese con il solito lavoro e le faccende domestiche. Chi partirà per le vacanze prossimamente dovrà prediligere un albergo piuttosto che un appartamento, perché o si va in vacanza per riposare o si sta a casa a cucinare e pulire. Dopo un anno così pesante e degradante avete bisogno di staccare la spina e spegnere le preoccupazioni.

Leone - 2° posto - Siete molto ambiziosi perciò le previsioni astrali di questo 1 luglio si concentrano maggiormente sull'attività lavorativa e sui rapporti sociali. Durante l'estate avrete modo di conoscere gente importante e soprattutto interessante, ma già in queste 24 ore avrete da fare al di fuori delle mura domestiche e potreste avere un incontro particolare.

A fine giornata fate una bella passeggiata per scaricare la tensione accumulata.

Scorpione - 1° in classifica - La giornata di per sé risulterà estremamente buona. L'amore rischierà di essere messo a dura prova durante l'estate. Se la relazione è solida, riuscirà a sopravvivere alla prova del tempo, ma se una relazione dovesse risultare fragile, allora naufragherà miserabilmente. Comunque sia, in queste 24 ore sarà possibile finalizzare qualcosa di importante. Forse sarete impegnati in banca o in ufficio postale oppure dovrete accompagnare qualche parente. Il sorriso e il fascino non vi mancheranno.