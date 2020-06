Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 1°luglio, le stelle inviteranno i nativi Toro a regalarsi un po’ di libertà, magari per riprendersi dalla loro vita quotidiana, mentre Bilancia dedicherà il suo tempo a impegnarsi nel lavoro, proponendo idee molto valide. Sagittario cercherà di esprimere i propri sentimenti in maniera chiara e precisa, mentre Scorpione riuscirà a stabilire un buon affiatamento di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di mercoledì 1°luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 1°luglio 2020 segno per segno

Ariete: avrete voglia di interrompere la vostra routine quotidiana e tentare di fare qualcosa di diverso dal solito secondo l'oroscopo di mercoledì.

Sul fronte sentimentale esprimerete i vostri sentimenti in maniera diversa, cercando di stupire la vostra anima gemella, magari scoprendo qualcosa che possa piacere ad entrambi. Se siete single, essere maggiormente coinvolti nella vostra cerchia di amici, sarà un'esperienza gratificante per voi. Nel lavoro attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe farvi compiere le scelte sbagliate. Voto - 7+

Toro: oroscopo di mercoledì molto bello per voi nativi del segno, con Mercurio rispettivamente in sestile dal segno del Cancro. Sul fronte lavorativo vi prenderete le vostre libertà, e inizierete a fare ciò che più ritenete sia giusto per massimizzare i vostri guadagni. In amore le nuove storie che nasceranno in questo periodo potrebbero essere convincenti, ma poco durature, quindi se volete che sia qualcosa di serio, cercate di impegnarvi al massimo.

Se avete una relazione fissa riuscirete ad affermare la vostra emotività ed affettività. Voto - 8

Gemelli: ottimo periodo per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi nativi del segno, con Venere stabile nel vostro cielo. Chi sta aspettando delle risposte in amore potrebbe essere accontentato, con grande soddisfazione.

Se siete impegnati in una relazione stabile, il partner potrebbe farvi piacere con una bella sorpresa. In ambito lavorativo Marte in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe portare qualche piccolo imprevisto, di conseguenza fareste meglio a non lasciare nulla in sospeso e non dare nulla per scontato.

Voto - 8-

Cancro: nel corso della giornata di mercoledì, il pianeta Mercurio e il Sole si trovernno in congiunzione al vostro cielo, regalandovi splendidi momenti soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Non abbiate paura di impiegare il vostro tempo in cose che potrebbero sembrare prive di senso; prima che finisca il giorno cominceranno ad averne. Sul fronte sentimentale nonostante un leggero disaccordo con il partner, alla fine riuscirete a fare ciò che avrete pianificato. Se siete single invece troppo insistenti nei confronti degli altri per non risultare prepotenti. Voto - 8-

Leone: dovrete fare il punto della vostra situazione finanziaria per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di mercoledì.

Avrete bisogno di saperlo in quanto potrete gestire al meglio le vostre prossime spese da compiere. Nel frattempo impegnatevi a svolgere bene le vostre mansioni. Sul fronte amoroso se siete single avrete bisogno di essere al centro dell'attenzione, ma dovrete cercare di non essere ossessivi. Se avete una relazione fissa non trascurate la vostra dolce metà e preparatevi per vivere al meglio il vostro rapporto. Voto - 7,5

Vergine: fare il passo più lungo della gamba sul fronte lavorativo potrebbe non essere una buona idea per risolvere tutti i vostri problemi e le vostre mansioni arretrate. Ciò che dovrete fare in realtà sarebbe risolvere un problema uno alla volta, e vedrete che ce la farete. Sul fronte sentimentale occhio a Venere in quadratura che potrebbe procurarvi qualche difficoltà a gestire le vostre emozioni.

Se siete single rimanete in contatto con una persona che potrebbe rivelarsi utile. Voto - 6+

Bilancia: dedicherete buona parte del vostro tempo verso l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di mercoledì. Avrete delle idee molto valide che con un po’ di fortuna potrebbero convincere i vostri colleghi. Attenzione solamente a Mercurio in posizione sfavorevole. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Sole e Venere in trigono promettono una relazione di coppia stabile, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single potreste riuscire a conquistare la fiducia di una persona che vi piace. Voto - 8-

Scorpione: oroscopo di mercoledì molto romantico per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia procederà in maniera incantevole grazie soprattutto alle parole che userete durante la giornata.

I cuori solitari potrebbero sfruttare queste abilità oratorie per riuscire magari a fare una passeggiata o qualcosa del genere in compagnia della persona che amano. Nel lavoro Marte e Mercurio favorevoli vi garantiranno discreti risultati, senza faticare troppo. Voto - 8,5

Sagittario: gli influssi di Venere in opposizione continuano a darvi non pochi problemi per voi nativi del segno, soprattutto in amore. Ciò nonostante i sentimenti che provate verso gli altri sono veritieri, di conseguenza per una volta date più spazio al vostro cuore e parlate con esso al partner. Se siete single gli amici si riveleranno un ottimo sostegno. Nel lavoro se siete preoccupati per una mansione in particolare, forse dovreste dargli una seconda occhiata, magari con più attenzione.

Voto - 7

Capricorno: oroscopo della giornata di mercoledì tra alti e bassi per voi nativi del segno, con Mercurio in opposizione e Giove in congiunzione. Con questo cielo nel lavoro qualche piccolo imprevisto potrebbe anche accadere, ma forse con un po’ d'astuzia potreste anche evitarli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi piacerà molto sentirvi indispensabile, ma sappiate che ogni tanto potrete concedervi una pausa senza necessariamente sentirvi inutili. Se siete single gli amici saranno un'ottima compagnia durante la giornata. Voto - 7,5

Acquario: una sferzata d'energia in questa giornata vi permetteranno di agire in maniera diretta, chiara e precisa sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Sul fronte sentimentale invece la vostra relazione di coppia procederà un po’ a rilento, senza litigi tra voi e il partner, ma faticando un po’ a spiccare il volo. Se siete single date più ascolto al vostro cuore e potreste incontrare persone molto simpatiche. Voto - 7,5

Pesci: sarà una giornata molto buona per voi nativi del segno, da sfruttare appieno fino alla fine, secondo l'oroscopo di mercoledì, con Nettuno ormai stabile nel vostro cielo da diverso tempo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il vostro rapporto con il partner sarà molto entusiasmante, incentivandovi a dare sempre di più per la persona che amate. Se siete single scoprire nuovi lati di voi stessi che vi piaceranno particolarmente.

Sul fronte lavorativo le attività professionali vi prenderanno tanto, al punto che vi piacerà tantissimo portarle a termine. Voto - 7,5