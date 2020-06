L'Oroscopo del 1° luglio riserva tante novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste della giornata sarà possibile osservare, tra i transiti principali, il Sole in congiunzione a Mercurio, la Luna in opposizione a Urano e Giove in congiunzione a Saturno. Inoltre ci sarà la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone.

Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di mercoledì 1° luglio dei segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 1° luglio: Toro innamorato, dolcezza per Gemelli

Ariete: avvertirete il bisogno di ritrovare una parte importante di voi.

Sentirete di esservi concentrati poco sui vostri desideri, per questo darete maggiore spazio alla vostra personalità e proverete a coltivare tutte quelle capacità che riterrete utili per il futuro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare la forza di una buona autostima. Grazie alla fiducia in voi stessi sarete in grado di prefissare obiettivi sempre più ambiziosi e stimolanti. Attenzione all'invadenza altrui.

Toro: i battiti del vostro cuore aumenteranno davanti al potenziale partner. Vi sentirete travolti da sentimenti positivi e d'affetto, ma avrete anche paura di ricevere una delusione. Preferirete non esporvi eccessivamente e aspettare che sia la persona amata a compiere il primo passo.

Potrebbe volerci del tempo affinché ciò avvenga e gli amici vi sproneranno ad accelerare lo svolgersi degli eventi. Voi, però, resterete fermi sulla vostra posizione. Attenzione a non accumulare troppo stress.

Gemelli: per voi il contatto fisico sarà un elemento imprescindibile all'interno della coppia.

Desidererete ricevere affetto e tenerezza e andrete subito in allarme di fronte al minimo accenno di distacco. Il partner potrebbe accusarvi di essere un po' troppo appiccicosi, ma voi non sarete d'accordo con tale affermazione. Gli amici proveranno a richiedere maggiori attenzioni e vi proporranno qualcosa di divertente da fare insieme.

Vi terranno in considerazione anche come consiglieri dei loro problemi sentimentali.

Cancro: dovrete combattere contro una velata tristezza. Nonostante le cose vadano nel verso giusto, vi sembrerà di non avere abbastanza colore nella vostra giornata. Vi impegnerete per ampliare la vostra cerchia di amici e trovare persone che condividano i vostri stessi interessi. Inizierete a riflettere sull'idea di cambiare lavoro o di chiedere un cambio di mansioni. Sarà una decisione difficile da prendere e che necessiterà di un'accurata riflessione: la fretta non sarà una buona consigliera.

Previsioni zodiacali di mercoledì 1° luglio: creatività per Vergine, shopping per Bilancia

Leone: inizierete il mese con grinta e voglia di eccellere.

Pianificherete accuratamente gli impegni principali della settimana e cercherete di essere il più precisi possibili. Vi prefisserete di trascorrere più tempo con gli amici e di organizzare qualche attività piacevole da fare insieme. Prediligerete il contatto con la natura e proverete a evitare, per quanto possibile, l'inquinamento della città. Il partner vi sarà accanto, ma verso il tardo pomeriggio potrebbero esserci delle piccole incomprensioni.

Vergine: deciderete di dare spazio all'arte e alla creatività. Riterrete possibile che dalla vostra passione possa nascere un impiego. Vi impegnerete per andare alla ricerca di materiali utili e sarete fieri delle vostre creazioni. In famiglia non tutti mostreranno il vostro stesso entusiasmo, ciò vi deluderà e vi farà riflettere sulla natura dei vostri rapporti.

In ogni caso, non vi arrenderete davanti a queste reazioni sconfortanti e continuerete nel vostro intento. Il partner sarà più incline a supportarvi.

Bilancia: proverete a far emergere il lato più sensuale di voi. Giocherete con la moda e dedicherete tempo a un'intensa sessione di shopping. Sarà divertente coinvolgere gli amici nel cambio del vostro look e osservare l'espressione degli affetti più cari di fronte a insoliti abiti. Sul lavoro sarete costanti e determinati, avrete voglia di mettervi in gioco e di farvi notare. Non riceverete i complimenti desiderati, ma basterà perseverare e i risultati non tarderanno ad arrivare. Non trascurate il partner.

Scorpione: in genere non tendete ad abbandonarvi all'indecisione, ma questa volta vi troverete a riflettere attentamente.

La paura di sbagliare e di compiere azioni compromettenti vi metterà in seria difficoltà. Tenderete ad agire cautamente e a rinunciare ad alcuni desideri. L'oroscopo di domani suggerisce di non sotterrare completamente il vostro istinto. Sarà importante godere dei piccoli momenti quotidiani e dare spazio agli amici. Dal punto di vista sentimentale tutto andrà per il verso giusto.

Previsioni astrologiche di domani 1° luglio: Sagittario allegro, Acquario altruista

Sagittario: il senso del dovere lascerà spazio a un'insolita allegria. Vi troverete a tenere banco nel gruppo degli amici più stretti. Contagerete tutti con la vostra voglia di fare e vi divertirete a organizzare potenziali gite da fare insieme.

Il partner, non abituato a questo ritmo, potrebbe chiedervi di rallentare un po' e di progettare qualcosa solo per voi due. Le sue parole non riusciranno a distogliervi dai vostri piani, ma vi faranno accendere dei campanelli d'allarme. Che ci sia sotto della gelosia?

Capricorno: sentirete il bisogno di lasciarvi alle spalle tutto ciò che vi ha causato sofferenza. Proverete a concentrarvi solo sulle cose belle e a far emergere tutto il vostro ottimismo. Sarà importante evitare il ritorno di vecchie questioni irrisolte. Il partner non condividerà questo atteggiamento e cercherà d'intavolare discussioni importanti. Sarete pronti ad ascoltarlo, ma preferirete rivolgere le vostre attenzioni su qualcosa che vi sia da stimolo.

Amici e parenti daranno un tocco di colore a questa giornata.

Acquario: vi sentirete altruisti e desiderosi di aiutare le persone più in difficoltà. Sacrificherete tempo ed energie per andare incontro agli altri, ma vi renderete conto che non tutti ve ne saranno riconoscenti. C'è chi percepirà il vostro aiuto come un intromissione nella sua quotidianità e questo atteggiamento vi ferirà molto, ma vi spingerà anche a riflettere sulle vostre intenzioni. Deciderete di dedicarvi solo a chi realmente vi è amico. Con il partner la situazione andrà a gonfie vele.

Pesci: vorrete maggiore dolcezza all'interno della vostra quotidianità. Vi metterete alla ricerca di una persona speciale che sappia amarvi e supportarvi.

Sarete molto esigenti nei confronti di un potenziale partner, perché non vorrete accontentarvi di una relazione superficiale e poco stimolante. Gli amici cercheranno di aiutarvi nella vostra missione, ma avranno idee molto diverse dalle vostre. Dal punto di vista lavorativo subirete una piccola battuta d'arresto: con fiducia e serenità tornerete sulla cresta dell'onda.