L'Oroscopo del giorno 9 giugno 2020, è pronto a mettere in evidenza le previsioni astrali di martedì. L'Astrologia in questa sede, come da titolo, è applicata all'amore, al lavoro e alla salute per i soli segni della prima sestina dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di martedì? Allora iniziamo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito alla sestina analizzata in questo contesto.

Spulciando in anteprima all'interno della scaletta con le stelline quotidiane (la andremo a svelare tra pochissimo), tra i segni in esame solo quattro potranno contare su una giornata positiva.

A gongolare saranno in primis gli amici che hanno nel proprio Tema Natale i simboli del Toro e della Vergine, entrambi considerati in giornata fortunata valutata a cinque stelle. La fortuna non guarderà solamente in direzione di quest'ultimi, questo è poco ma sicuro: in base a quanto espresso dalle previsioni di domani 9 giugno, c'è da scommettere sul buon periodo messo in preventivo a coloro appartenenti a Cancro e Leone entrambi a pari merito, considerati a quattro stelle.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 9 giugno

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai segni zodiacali attualmente in analisi.

Come sempre il tutto è riportato fedelmente nella nostra classifica stelline quotidiana, in questo frangente generata sulla giornata di martedì. Come annunciato in apertura ad essere valutati su amore, lavoro e salute i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale compresa dall'Ariete fino a Vergine.

In evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, i segni Toro e Vergine, meritatamente al primo posto della scaletta. Si presume possa essere un giorno positivo anche per Cancro e Leone. In questo caso i predetti segni sono posizionati al secondo posto in classifica. In coda al gruppo dei sei, purtroppo, Ariete e Gemelli, rispettivamente al penultimo ed ultimo posto.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Ariete, Gemelli;

★★: NESSUNO.

Le previsioni zodiacali del 9 giugno: la giornata

Gli astri di martedì 9 giugno svelano una situazione abbastanza in linea con i giorni precedenti. Unica nota, il transito della Luna dal Capricorno all'Acquario. Invariata intanto la presenza di Sole e Venere, entrambi presenti nel segno dei Gemelli. Purtroppo negativa la posizione di Marte in quadratura a Venere. In Cancro domina Mercurio, mentre in Capricorno restano sulle solite posizioni sia Plutone che Giove. In Acquario, oltre all'arrivo della Luna, il comparto ritrova la presenza di Saturno.

Il Toro intanto conferma il pianeta Urano nel proprio segno.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 9 giugno da Ariete a Vergine

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. Sarà propizia per il riposo e poco altro la giornata di martedì in imminente arrivo, diciamo pure per niente altro. In questo caso, le predizioni giornaliere vedono poco soddisfacente questa parte della settimana, con il respiro abbastanza tirato soprattutto in merito agli affetti e ai sentimenti in generale. Lasciate stare tutto ciò che vi circonda in termini di stress e negatività concentrandovi esclusivamente sugli aspetti positivi della vita.

Amore: l'oroscopo di domani martedì per il segno dell'Ariete considera la giornata abbastanza pesante da portare a fine. Dubbi, sospetti e dispiaceri si intrecceranno tra di voi e chi avete a fianco. Se in coppia, qualcosa non girerà nel verso giusto. Qualche pecca però l’avrete anche voi, troppo chiusi in voi stessi per appagare pienamente l’altro. Forse per paura di chissà cosa, lo tenete prigioniero tra le vostre incertezze. Single, cercate di incanalare al meglio le energie, non molto favorevoli nel periodo. Gli aspetti planetari per questa giornata vi sfidano a manifestare chiaramente i vostri sentimenti. Evitate di chiudervi in voi stessi. Lavoro: non brillerete come altre volte, ma non per questo vi mancheranno le energie.

Con la dovuta calma riuscirete a portare a termine quello che vi sarà richiesto. Salute: sarete un po' scombussolati e turbolenti. Prendetevi i giusti tempi per fare tutto con calma. Frase del giorno: "Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti, leggi loro delle fiabe. Se vuoi che siano più intelligenti, leggi loro più fiabe." (Albert Einstein). Voto: 6+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Si preannuncia una giornata davvero ottima per ''fare'' o eventualmente anche per ''disfare''. Martedì non sarà certo difficile da affrontare per voi nativi, nemmeno per coloro con questioni pesanti sul groppone. Diciamo che in maggioranza sarete dinamici e intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che (giustamente) ritenete siano alla vostra portata.

Sarà effettivamente così? Speriamo per voi. Amore: sarà una giornata piacevole ed armoniosa, piena di affetto e dolcezza. La routine quotidiana si tingerà di nuovi colori e questo porterà molto entusiasmo tra voi e la persona amata. Single, riuscirete a vincere la timidezza, così da conquistare chi vi sta a cuore. Sfoderate pure un po' d'intraprendenza, senz'altro le vostre magiche arti di seduzione avranno la meglio. Lavoro: l'oroscopo giornaliero punta tutto sulle vostre spiccate qualità organizzative. Queste vi saranno di grande utilità, come le intuizioni. Questo vi aiuterà a realizzare progetti vincenti e gratificanti sotto ogni profilo. Salute: vi sentirete invincibili. Il corpo risponderà benissimo agli sforzi ed il cervello manterrà un'elevata concentrazione tutto il giorno.

Frase del giorno: "Il talento colpisce un bersaglio che nessun altro può colpire. Il genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere." (Arthur Schopenhauer). Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. Questo martedì armatevi di pazienza e tanto coraggio: il periodo avrà i toni poco chiari del "sottotono". Pertanto, si presume possa arrivare a voi Gemelli una giornata piatta ed abbastanza insicura, soprattutto nelle prime ore. Per poter puntare su qualche cambiamento positivo dovete avere ancora un po' di pazienza, presto arriveranno discrete soddisfazioni. Amore: nella coppia i momenti di insicurezza possono capitare. Pertanto, guardare avanti con fiducia dovrà essere il vostro obbiettivo.

Sappiate che l'attuale altalena emotiva sarà passeggera, presto tutto (o quasi) si risistemerà secondo le vostre aspettative. Single, i nuovi incontri saranno poco promettenti, questo per via di Marte dissonante (quadratura al vostro Sole nel segno). Qualcosa potrebbe accompagnarsi ad una sensazione di maggiore affaticamento. Lavoro: vi sentirete sotto pressione. Seguire gli impegni quotidiani vi costerà molta fatica, ma non potrete esimervi dal farlo. Prestate attenzione a non prendere sottogamba le trattative in corso. Qualcuna tra queste, forse, potrebbe nascondere degli intoppi. Salute: sarà una giornata dove regnerà la pigrizia e tutto il vostro corpo ne risentirà. Frase del giorno: "Se non riesci a spiegarlo a un bambino di 6 anni, non l’hai capito nemmeno tu." (Albert Einstein).

Voto: 7-.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. La giornata del 9 giugno, in questo caso interessante la parte della settimana appena iniziata, si presume possa portare poco. Almeno non quello che molti di voi Cancro state sperando. Quindi, non puntate troppo sul periodo in questione, per la precisione maggiormente sulla parte centrale. Invece nella parte iniziale si farà sentirete la benevola influenza della Luna in ottimo trigono a Venere. Amore: nella giornata di martedì i nervi saranno distesi, sarete molto positivi. Passerete la parte della giornata a stretto contatto con il partner, magari anche cucinando insieme. Progettate quel viaggio o quella vacanza da tempo desiderati. Single, Marte in trigono vi conferirà la carica energetica giusta per attuare i vostri progetti amorosi.

Tanta la determinazione: unitela ad un pizzico di aggressività e sarete a posto. Lavoro: un intuito sostenuto dalla logica darà vita a buone idee. Sarete così straordinariamente concentrati e produttivi. Salute: le energie non vi abbandoneranno nemmeno dopo una giornata intensa come quella che vi aspetta. Approfittatene! Frase del giorno: "La buona educazione non sta nel non versare la salsa sulla tovaglia, ma nel non mostrare di accorgersi se un altro lo fa." (Anton Čechov). Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Questo martedì partirà col piede sbagliato ma si riprenderà quasi subito, già verso la tarda mattinata. In qualche caso, le stelle annunciano una giornata positiva ed anche tante belle novità soprattutto per coloro nativi di seconda e terza decade.

Molti tra quest'ultimi saranno in vena di fare progetti per il futuro. Alcuni altri preferiranno trascorrere una giornata tranquilla insieme a familiari, amici o magari da soli con se stessi. Amore: il pronostico astrale di martedì per chi è in coppia prevede fantasia e curiosità. Sfruttate questo influsso così positivo per stupire il partner con qualche effetto speciale o con qualcosa che mai si aspetterebbe da voi. Single, l'astro dell’amore (la Luna) sarà in posizione favorevole, quindi gli incontri di certo non si faranno attendere. Giocate d'anticipo sugli eventi. Lavoro: potrete ripartire con iniziative professionali ambiziose. Questo vi darà modo di sviluppare e concretare nel corso della settimana ogni relativo aspetto. Salute: avrete molta forza e determinazione, vi sentirete in netto recupero e la vostra dinamicità farà la differenza. Frase del giorno: "Discutere con una persona che ha rinunciato all'uso della ragione è come somministrare una medicina a un morto." (Thomas Paine). Voto: 8-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. Si preannuncia molto buona la giornata in questa parte della settimana, con un martedì in linea con i vostri migliori auspici. In generale, diciamo che eventuali slanci collaborativi, d'aiuto o gesti affettuosi, saranno in grado di stupire le persone che avete attorno. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi, condizionerà non poco le prossime scelte. Amore: l'oroscopo del giorno per questo martedì 9 giugno indica che le buone stelle favoriranno tanta serenità. In tanti riuscirete ad assaporare ogni minuto di tempo trascorso con il partner, il quale si dimostrerà tenero e dolce nei vostri confronti. Serata e dopo- cena all'insegna della passione... Single, i riflettori stellari saranno puntati sul settore delle amicizie. Basterà un nonnulla per ottenere l'aiuto sperato o per avere al vostro fianco la persona che state corteggiando da tempo. Lavoro: il vostro momento è arrivato. Non lasciatevi sfuggire questa splendida opportunità, magari per realizzare o portare a termine ciò che vi preme maggiormente. Salute: potrete spendere diverse ore di questa giornata per il vostro benessere personale, soprattutto a livello fisico. Questo vi renderà calmi e rilassati. Frase del giorno: "La vera felicità costa poco; se è cara, non è di buona qualità." (François-René de Chateaubriand). Voto: 9+.

