Una Luna molto futuristica in Acquario anima l'Oroscopo di giovedì 11 giugno, puntando un riflettore su un'emotività che diventa più bizzarra e simpatica. La presenza di Saturno nel segno esorta a vivere gli eventi della vita con fermezza e responsabilità, mentre Sole splende in Gemelli e insieme a Venere garantisce sensazioni appaganti. E gli altri segni? Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: siete molto fermi nel portare avanti i progetti a cui ambite, sia in campo lavorativo che in quello sentimentale. Il senso di giustizia è spiccato in voi al punto che se non lo portate avanti con coraggio, poi vi sentite sconfitti e demotivati.

Avanti quindi, gli astri sono dalla vostra parte e garantiscono successo.

Toro: alcune possibilità amorose sono in serbo per voi single, ma non dovete lasciarvi prendere dalla sfiducia o dalla pigrizia. Purtroppo Luna rema contro dall'Acquario, ma la grinta che vi è consona dissipa ogni nube all'orizzonte. Alti e bassi sul lavoro.

Gemelli: il rapporto con le emozioni diventa complicato a causa di Luna e Saturno, che dall'Acquario cercano di raffreddare un po' tutto con la razionalità. Ma Sole e Venere nel segno riscaldano i cuori e producono entusiasmo e sensazioni appaganti in amore. Attenzione solo a Marte in quadratura che sprigiona nervosismo.

Cancro: Luna dall'Acquario risulta particolarmente favorevole per concretizzare i desideri attraverso nuove idee fortunate, sia per il lavoro che per l'amore.

Cercate di arginare un'eccessiva introversione

Leone: Luna e Saturno sono in opposizione e forse vi sentite soli e sradicati da tutto ciò che fino a poco tempo fa faceva parte del vostro mondo. Alcune relazioni amorose possono chiudersi a causa di queste sensazioni negative. Voi single, invece, cercate di contrastare questa freddezza che crea attrito nei confronti delle nuove opportunità.

Ricordate che questo transito di Luna risulta passeggero e che potete contare sempre su Venere e Sole benefici per voi.

Vergine: occorre maggiore discernimento in amore, forse siete troppo presi da una persona che vi ha rapito il cuore, mentre un corteggiatore è lì che brama un vostro sì. Fate chiarezza voi single e fate pulizia tra le amicizie.

Voi in coppia non siate gelosi, ma approfondite le sensazioni con maggiore serenità. Si prevedono notizie positive sia in amore che sul lavoro.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna simpatica dall'Acquario anima anche il vostro cielo astrologico e nutre l'esigenza di avere amici. Siete quindi molto simpatici ed eccentrici, anche se un po' irrequieti, poiché Saturno cerca di regolare, soprattutto la sfera lavorativa, con uno spiccato senso di giustizia che vi richiama all'ordine e al rigore. I single devono attendere ancora un po' per ricevere novità in amore.

Scorpione: attenzione a questa Luna in quadratura dall'Acquario che fa sminuire i legami sentimentali e punta l'attenzione su un modo di fare troppo stravagante, che procura irritabilità da parte di chi sta accanto.

Gli astri dai Gemelli, in compenso, cercano d'illuminare il tutto con un entusiasmo caldo e avvolgente. Alti e bassi sul lavoro.

Sagittario: la libertà risulta di fondamentale importanza in questo periodo: combattete per affermarla con coraggio, ritagliandovi uno spazio tutto vostro in cui vivere in maniera indipendente. Capita quindi che voi in coppia delimitate le emozioni, delineando dei confini immaginari, e voi single preferite attendere ancora un po' per aprirvi all'amore.

Capricorno: non siate troppo critici con voi stessi poiché presi da un modo di approfondire le emozioni che diventa troppo profondo e può produrre un senso di solitudine e sconforto. Che ne dite di frequentare di più gli amici?

Magari voi single potete fare nuove conoscenze interessanti. In ambito lavorativo siate più loquaci.

Acquario: una Luna futurista anima il vostro segno e garantisce un modo di agire eccentrico, che va fuori dagli schemi. Saturno cerca sempre di farvi avviare un'introspezione interiore, ma risulta difficile con questa Luna così originale. Via libera all'amore, gli astri dai Gemelli fanno il tifo per voi. Ottimi prospettive si aprono in campo professionale.

Pesci: siete molto nervosi e orgogliosi a causa di Marte e Nettuno nel segno che creano attrito con Venere in quadratura. Non vi accorgete che una persona nutre un sentimento dolce per voi, che difficilmente riesce a uscire allo scoperto. Attenzione voi single a non perdere un'occasione importante per l'amore, dovete solo lasciare da parte i rancori e vivere l'amore in maniera più positiva.

È previsto l'arrivo di una proposta lavorativa.