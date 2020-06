L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 11 giugno garantisce sensazioni entusiasmanti e introduce il desiderio di dare svolte radicali facendo sì che i segni zodiacali chiudano con il passato e progrediscano in maniera più innovativa. La Luna in Acquario acuisce il tutto con un'originalità che non ha limiti e lambisce anche l'Ariete, il Sagittario, Bilancia e Gemelli. Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrali.

Sensazioni innovative nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: Saturno e Luna diventano molto critici e fanno sì che tanti dubbi amorosi affollino la vostra mente. Se riuscite ad approfondire il tutto nel modo giusto, senza deprimervi ma analizzando la relazione a due in maniera più obiettiva, riuscite a rendere quest'introspezione davvero costruttiva per la coppia.

Toro: non siate eccessivamente eccentrici in amore e ricordate che la Luna risulta in dissonanza e rende il tutto molto instabile. Siete altalenanti poiché presi dall'impetuosità di Urano che fa passare da una gioia immotivata a una disperazione più nera. In compenso, Marte e Nettuno splendono per voi dai Pesci.

Gemelli: la Luna dall'Acquario e Sole nel segno creano un bell'equilibrio in coppia, garantendo una buona intesa amorosa. Cogliete al volo alcune opportunità che giungono improvvise, seguendo un'intuizione che in amore risulta decisiva per progredire e arginare un eccessivo nervosismo impartito da Marte in quadratura.

Cancro: gli astri in opposizione sprigionano pigrizia e spesso vi fanno diventare spettatori più che attori della relazione a due.

Che ne dite quindi di scrollarvi di dosso l'apatia? Puntate più sul dialogo con il partner che sulle coccole, poiché al momento risultano appropriate e volete starvene per conto vostro.

Leone: il satellite notturno rema contro dall'Acquario e produce instabilità emotiva. Cercate di non vivere l'amore in modo distaccato, ma aprite il cuore ad alcune novità entusiasmanti per la coppia.

Siete alquanto insofferenti e il desiderio di dare dei tagli radicali è forte. Ma prima di decidere, cercate di non essere precipitosi e di approfondire il tutto con maggiore obiettività.

Vergine: in amore sorgono delle discussioni a causa di Nettuno e Marte in opposizione che intristiscono la relazione a due.

Venere non risulta nelle posizioni migliori, ma diventare polemici nei confronti del partner non serve a nulla. Piuttosto cercate di risolvere i problemi analizzandoli da angolazioni diverse.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: anche per voi Mercurio e Plutone chiudono un po' la comunicazione e vi rendono schivi nei confronti della persona amata. Portate avanti i vostri ideali con determinazione e ciò fa sì che non accettiate di essere soggiogati dall'opinione del partner. Attenzione che alcuni conflitti salgono a galla e sono da approfondire con maggiore rigore logico.

Scorpione: l'influenza dell'astro d'argento dall'Acquario quasi sfida a rendere l'amore molto dinamico e avventuroso.

Siete alla ricerca di maggiori stimoli che rendano piccante la relazione a due e tanti cambiamenti sono alle porte. Accoglieteli con entusiasmo e ricordate di non assumere un atteggiamento arrogante nei confronti del partner.

Sagittario: con la Luna dalla vostra parte, riuscite a fiutare eventuali ostacoli e a superarli, giocando d'anticipo poiché quasi riuscite a prevedere gli eventi prima che essi accadano. Saturno così diventa un potente alleato per consigliare la strada giusta, quella che porta alla concretizzazione dei desideri agendo con fermezza e rigore.

Capricorno: la comunicazione in coppia diventa difficile a causa dell'opposizione di Mercurio. Ma riuscite a superare questa chiusura, solo arginando alcune idee ossessive nei confronti dell'amore che risultano spesso infondate.

La vicinanza di Luna nel domicilio astrologico adiacente, cerca di rendervi più cordiali e socievoli nei confronti della persona amata.

Acquario: siete molto estrosi con la Luna nel segno e l'amore prende il volo, divenendo originale e fantasioso. Attenzione a eventuali dubbi e incertezze sprigionati da Saturno anch'esso nel segno, che cerca di offuscare queste sensazioni stravaganti con la sua fermezza rigorosa.

Pesci: c'è una brutta aria in coppia a causa di Venere e Sole in dissonanza che indeboliscono gli affetti. Per fortuna gli astri nel segno cercano di acuire il tutto con una maggiore sensibilità, anche se spesso il nervosismo è eccessivo. Le energie positive spronano al dialogo, ma non siate polemici.