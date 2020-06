L'oroscopo di sabato 13 giugno riserva molte novità per i diversi segni zodiacali. Nella luminosa volta celeste sarà possibile trovare Sole e Venere in Gemelli. Luna, Marte e Nettuno, invece, saranno in Pesci. Mercurio in Cancro, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e infine Urano in Toro. Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno la giornata del 13 giugno per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 12 giugno: Ariete sognatore e solitudine per Gemelli

Ariete: tenderete a sognare a occhi aperti. Vi distaccherete dalla realtà, rifugiandovi nelle fantasie più profonde.

La quotidianità, purtroppo, vi apparirà spoglia e priva di stimoli. Date maggior valore alle persone che vi circondano: un'ottima idea potrebbe essere quella di organizzare qualche attività piacevole da fare insieme. A fine giornata, forse, vi sentirete insoddisfatti, ma avrete tempo per recuperare e tornare a mettervi in gioco.

Toro: avrete voglia di una scarica di adrenalina. Ricercherete il pericolo e non ascolterete chi proverà a mettervi in guarda su determinate cose. Istinto, desiderio e spirito d'avventura saranno i tre elementi chiave di questa giornata. Il partner vi appoggerà solo in parte infatti, di fronte all'esternazione di alcune intenzioni, proverà a farvi tornare sui vostri passi.

L'oroscopo suggerisce di non compiere azioni che potrebbero farvi pentire successivamente.

Gemelli: non sentirete il desiderio di trascorrere del tempo con altre persone. Preferirete rimanere chiusi nella vostra solitudine e rimuginare riguardo al vostro vissuto. Sarà difficile metabolizzare determinati errori, forse avvertirete l'esigenza di non soffermarvi troppo su ciò che ancora vi fa tanto male.

Allontanate lo stress concentrandovi su azioni pratiche. Il partner cercherà un contatto con voi, ma non vi sentirete disposti a concederglielo.

Cancro: sentirete la necessità di dare una scossa positiva alle vostre giornate. Non saprete in che direzione andare, ma avrete in mente determinati obiettivi che, nella situazione attuale, non potrete mai realizzare.

Il vostro animo romantico si scontrerà con quello più freddo del partner. Cercherete di stimolare la sua dolcezza in tutti i modi, ma rimarrete delusi quando noterete una certa resistenza. Non esagerate con le provocazioni.

Oroscopo del 12 giugno: divertimento per Leone e dinamicità per Vergine

Leone: non riuscirete a rinunciare al divertimento. Avrete voglia di mettere gli impegni da parte e di lanciarvi in sfide del tutto nuove. Da soli o in compagnia sarete pronti a esplorare nuove ed entusiasmanti novità. Tenderete a dare ascolto al vostro cuore e cercherete di non reprimere i vostri sentimenti. Il partner si sentirà molto incoraggiato da questo vostro atteggiamento e assumerà dei comportamenti più audaci.

Dentro di voi sarete molto contenti di ricevere simili attenzione, ma farete finta di rimanere un po' sulle vostre.

Vergine: la vostra mente attiva avrà bisogno di stimoli per sentirsi soddisfatta. Cercherete di fare nuove conoscenze e non vi arrenderete davanti a chi vi dirà che non potrete mai raggiungere un determinato obiettivo. Farete fatica a inquadrare le attività da svolgere, perché avrete così tante idee da non sapere quale scegliere. In amicizia le cose non andranno molto bene, qualcuno a voi molto vicino vi deluderà in un modo che non ritenevate possibile. L'oroscopo consiglia d'indagare bene sulle cause prima di chiudere i rapporti.

Bilancia: avvertirete il bisogno di viaggiare e di abbandonare la vostra quotidianità.

Purtroppo al momento sarete costretti ad accontentarvi della vostra fantasia. Sarà comunque bello iniziare a pensare alla prima gita che farete dopo questo difficile periodo. Potreste parlarne anche con gli amici: sicuramente troverete qualcuno disposto a darvi corda. Il partner si mostrerà molto comprensivo nei vostri confronti e sarà di grande supporto, ma ci potranno essere alcuni suoi atteggiamenti che vi infastidiranno.

Scorpione: dovrete fare molta attenzione alle vostre reazioni. Non sempre, infatti, riflettono ciò che state provando. Compensate questo atteggiamento con il dialogo. Provate a esprimervi con chiarezza e a spiegare agli altri il perché di certi comportamenti. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete molto vicini al vostro partner.

Avrete voglia di trascorrere dei momenti insieme, ma non vi abbandonerete all'eccessivo romanticismo, preferendo un rapporto più concreto.

Previsioni astrologiche di sabato 12 giugno: Sagittario stanco e chiusura emotiva per Acquario

Sagittario: la stanchezza la farà da padrona in questa giornata. Proverete a contrastarla con tazze di caffè e bibite energizzanti, ma alla fine sarete costretti ad ascoltare le esigenze del vostro corpo. L'oroscopo consiglia di fare le cose con calma, di concedervi un pisolino pomeridiano rigenerante e di vivere secondo le vostre passioni. Se seguirete uno stile di vita sano, non impiegherete molto a ricaricare le vostre energie. La situazione con il partner rimarrà stabile e non ci saranno imprevisti.

Capricorno: gli amici saranno per voi un importantissimo punto di riferimento. Cercheranno, infatti, di tenere alto il vostro umore e proveranno a farvi ridere in tutti i modi. I loro tentativi avranno buon esito solo se sarete pronti ad accettare il loro aiuto. Un atteggiamento di chiusura da parte vostra potrebbe scoraggiarli e spingerli a gettare la spugna. L'Oroscopo consiglia di provare a far emergere tutto il vostro ottimismo. Aiuterà voi stessi e farà felice chi vi sarà accanto.

Acquario: per voi sarà molto importante sapere di avere il controllo su ogni situazione. Proverete a reprimere le vostre vulnerabilità e a nascondere sentimenti di disagio. Saprete farlo bene, ma chi vi conosce a fondo non si farà ingannare dal vostro atteggiamento.

Cercherà d'indagare sui motivi che vi spingono a fare ciò. Non sarà semplice per voi aprirvi all'altro forse, in un primo momento, vi rifiuterete di parlare, ma alla fine cederete. Questo potrebbe costituire anche un'ottima valvola di sfogo.

Pesci: dovrete fronteggiare una difficile situazione in famiglia. Cercherete di convincervi di non avere alcun problema, ma alla fine sarete costretti a guardare in faccia la realtà. Non fatevi prendere dal panico: usate la razionalità e l'affetto che vi lega ai famigliari. Dovrete fare appello alle vostre capacità comunicative e provare a mettere fine a determinate discussioni. Sarà importante scegliere con attenzione le battaglie da portare avanti e quelle da evitare accuratamente.