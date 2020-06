L'Oroscopo di domani, domenica 14 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà per ciascun segno zodiacale. Luna in Ariete rappresenta un transito importante, destinato a portare a galla dei vecchi ricordi o delle ferite passate. Qualcuno si ritroverà a trascorrere una domenica tradizionale. Altri, invece, sceglieranno di riposare affidandosi ai confort delle mura domestiche. Domenica emozionante per i nativi dei Cancro.

Approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno, con l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° in classifica - Ogni azione incide sul futuro. In questa giornata del 14 giugno 2020 avrete voglia di cambiare abitudini e di eliminare i vizi nocivi. L'amore sarà dalla vostra parte, le coppie esulteranno di gioia. Con un collega o un compagno di studio c'è astio, ma cercate di non pensarci e dedicate queste 24 ore alla vostra ripresa psicofisica. Avete bisogno di nuovi stimoli, forse sentite di essere al limite.

Acquario - 11° posto - Solo perché qualcosa non ha funzionato come sperato, non significa che è stata una perdita di tempo. Siate più analitici e imparate a correggere il tiro dei vostri sbagli. L'oroscopo annuncia una domenica importante sul versante sentimentale.

Un vecchio amore potrebbe tornare nei vostri pensieri ma ricordate che le minestre riscaldate non sono buone. Non restate impantanati nel passato, guardate sempre avanti.

Pesci - 10° in classifica - In amore e in guerra, tutto è lecito. Marte nel vostro domicilio amplifica la forza, la carica passionale e soprattutto il desiderio di emergere.

In queste 24 ore, qualcuno comprenderà di essere al limite della sopportazione, forse c'è una storia d'amore segreta o un lavoro precario e degradante che si trascina avanti da molto tempo. Siete dei perfezionisti, forse troppo. Cercate di non mettere i vostri sogni nel cassetto in un angolo.

Sagittario - 9° posto - Tornerete a vedere il bicchiere mezzo pieno e questo darà inizio ad un periodo fertile di buone idee e di intenti.

I settori che per il momento vi stanno a cuore sono il lavoro e le finanze. Appuntate su un'agenda tutte quelle cose essenziali che dovrete fare nella prossima settimana, in tal modo non rischierete di trovarvi incasinati. In famiglia, dovrete prestare molta attenzione alle esigenze del partner e dei figli.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Vergine - 8° in classifica - In questa domenica farete ogni cosa con calma e ritroverete spago. In famiglia, chi ha dei figli piccoli, sarà impegnato a dedicarli attenzione e amore. La Luna in Ariete porterà a galla degli eventi verificatisi in passato e che vi daranno da pensare. Le donne single sognano ad occhi aperti il grande amore, ma sarà il caso di ridurre le aspettative perché il principe azzurro non esiste.

Prendetevi tutto il tempo che vi serve.

Leone - 7° posto - Pensare in grande vi aiuterà a superare i vostri limiti e a vedere oltre quello che già c'è. Sognare non è mai sbagliato. Ogni giorno cercate di portare al termine anche una sola attività: è con i piccoli passi che si arriva al traguardo. Qualcuno potrebbe non sentirsi soddisfatto del proprio lavoro, dunque, sfruttate queste 24 ore per prendere in considerazione delle alternative. Coloro che hanno un partner, stanno cercando di portare la relazione ad un grado successivo.

Toro - 6° in classifica - In questa domenica vi alzerete più tardi del solito, poiché non dovrete correre come avete fatto nella settimana scorsa. Qualcosa vi darà da pensare, forse un vecchio amore con cui credevate di aver tagliato i ponti per sempre.

Capirete di desiderare qualcosa di più della solita monotonia quotidiana e il banalissimo flirt. Forse state valutando la cessione di una seconda casa o l'acquisto di un'immobile più grande, insomma c'è qualcosa che bolle in pentola.

Cancro - 5° posto - L’oroscopo del 14 giugno fa presente che avere Mercurio nel proprio domicilio stimola l'intelletto, l'apprendimento e la voglia di dare il massimo nella quotidianità. Sarà una domenica emozionante. Ultimamente avete voglia di spiccare il volo, di accrescere i vostri risparmi e gli incassi. L'amore conta ancora tanto, ma forse per il momento avete bisogno di dedicarvi ai vostri interessi personali. Occhio a non strafare, cercate di capire come godervi l'estate seguendo le indicazioni del vostro cuore.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° in classifica - La Luna in Ariete attiva la casa dell'amicizia e degli incontri. Queste 24 ore potrebbero rivelarsi molto emozionanti, ma tutto dipenderà da voi. Se scegliete di starvene a casa tutto il giorno, vi precluderete delle possibilità mentre se uscirete, anche solo per un caffè al bar, avrete modo di divertirvi. Avete pianto abbastanza, dunque è giunto il momento di sorridere. Un'idea geniale vi arricchirà la vita. Nel complesso sarà una domenica tradizionale.

Bilancia - 3° posto - Le previsioni astrologiche si presentano nel complesso buone. Vi lascerete alle spalle una settimana insipida, ma quella che verrà sarà estremamente soddisfacente.

Qualcosa bolle in pentola da diverso tempo, forse un viaggio o un nuovo programma lavorativo che vi apporterà una maggiore flessibilità. Dopo la pioggia spunta sempre l'arcobaleno, dunque, preparatevi ad un'estate ricca di appagamenti personali.

Scorpione - 2° in classifica - In questa domenica avrete voglia di fare una miriade di cose che durante la settimana non avete trovato il tempo di portare a compimento. Avrete modo di rilassarvi, in compagnia di una persona speciale, le stelle prevedono una serata ricca di passione e intimità. La vostra mente risulterà stimolata e avrete una buona carica di energia. Anche se le finanze vi preoccupano un po', siete sicuri di voi stessi.

Ariete - 1° posto - Aspettatevi una giornata ricca di avventure o di amore, proverete delle sensazioni importanti e da non sottovalutare.

La Luna nel vostro segno vi lancerà una sorta di sfida invitandovi a uscire dalla vostra zona di comfort. Siete stati per troppo tempo in balia degli eventi e vi siete adagiati sugli allori. Cercate di riprendere in mano la vostra vita e scrollatevi ogni preoccupazione lavorativa o o familiare di dosso.