Nell'oroscopo della giornata di domenica 14 giugno, i nativi Toro vivranno un clima piuttosto piacevole, soprattutto in amore grazie a Mercurio in sestile dal segno del Cancro, mentre Bilancia potrebbe dover superare alcuni ostacoli prima di raggiungere i propri obiettivi. Momento di grande impegno e di coerenza per i nativi sotto il segno dello Scorpione, grazie a Marte in trigono dal segno dei Pesci, mentre Vergine potrebbe essere piuttosto stressato in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di domenica 14 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 14 giugno 2020 segno per segno

Ariete: giornata niente male per voi nativi del segno, in quanto Venere e il Sole in sestile rispetto al segno dei Gemelli promettono momenti piuttosto soddisfacenti durante la giornata.

In amore se state pensando di fare una sorpresa al partner, cercate ovviamente di non farvi scoprire da quest'ultima, soprattutto se si tratta di qualcosa di veramente grosso. Se siete single l'oroscopo prevede una giornata di relax, magari in compagnia dei vostri amici. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo dovrete affrontare mansioni sicuramente non facili, ma avrete le competenze necessarie per portarle a termine. Voto - 8

Toro: oroscopo della giornata di domenica molto piacevole per voi nativi del segno, soprattutto considerato che avrete Mercurio in sestile dal segno del Cancro, che porterà un clima piuttosto sereno in ogni ambito. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non avrete bisogno di organizzare qualcosa di veramente complicato per rendere felice il partner, perché la semplicità a volte sarà la vostra carta migliore.

Se siete single lasciatevi alle spalle il passato e trovate l'amore altrove. Nel lavoro sarà una buona giornata per dedicarsi a mansioni particolari. Voto - 8,5

Gemelli: giornata di domenica positiva per voi nativi del segno, con Venere e il Sole nel vostro cielo che vi daranno una mano nelle vostre mansioni.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete sfruttare il periodo per trascorrere qualche ora in più insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single sarete spesso radiosi e sorridenti, pronti a contagiare di allegria voi e i vostri amici. In ambito lavorativo vi troverete in situazioni un po’ controverse, ma che riuscirete a risolvere.

Voto - 8

Cancro: oroscopo di domenica molto buono per voi nativi del segno, considerato che avrete Mercurio in congiunzione al vostro cielo. In amore siete possessivi di natura, ma in questa giornata preferirete condividere tutto con la vostra anima gemella, riempiendo il vostro cuore di gioia. Se siete single sarete decisamente più socievoli e comunicativi del solito, in particolare con i vostri amici. Nel lavoro non abbiate fretta di concludere alcuni lavori, perché questi richiederanno tempo per essere svolti alla perfezione. Voto - 8

Leone: sarete più propensi a lavorare con più determinazione dopo un periodo che non ha dato i risultati sperati secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Avete notato infatti qualche miglioramento, che vi darà più fiducia in voi stessi e una maggiore voglia di fare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete nati alla fine del segno sarete i più fortunati e non avrete problemi ad andare d'accordo con la vostra anima gemella. Se siete single apprezzerete maggiormente la compagnia dei vostri amici. Voto - 8

Vergine: un po’ di stress potrebbe mettervi a disagio in questa giornata per colpa di Venere in quadratura. In amore potrebbe sembrarvi che chiunque abbiate intorno sia arrabbiato con voi, rischiando di conseguenza di creare litigi inutili. Se siete single non rimandate i vostri problemi e affrontate la realtà. Per quanto riguarda il lavoro invece non fatevi tentare da soluzioni poco affidabili, che potrebbero solamente danneggiare la vostra reputazione.

Voto - 6

Bilancia: Venere in trigono dal segno dei Gemelli, assieme a Saturno in trigono dal segno dell'Acquario vi mandano influssi benefici secondo l'oroscopo di domenica. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single sarete fortemente tentati da una persona che vi piace molto. State al gioco, ma non cadete in trappola. Se avete una relazione fissa riuscirete a mantenere vivo e fresco il rapporto con la vostra anima gemella, senza la necessità di strafare. Nel lavoro ci saranno alcuni ostacoli da superare prima di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, ostacoli che sarete in grado di superare. Voto - 7,5

Scorpione: ottimo Marte in trigono dal segno dei Pesci vi darà una marcia in più per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di domenica.

Dunque non c'è alcun motivo di mettersi in competizione con i colleghi, poiché potreste solamente compromettere le vostre prestazioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single siate fiduciosi, e vedrete che presto trovare l'amore. Se avete una relazione stabile Plutone in sestile dal segno del Capricorno vi riempirà di fascino da mostrare alla vostra anima gemella. Voto - 8,5

Sagittario: giornata discreta per voi nativi del segno, con Saturno in sestile che vi darà una mano sul fronte sentimentale. Il vostro atteggiamento sarà decisamente più morbido, e sarà più facile dunque instaurare una discussione con il partner. Se siete single un colpo di fulmine potrebbe cambiare decisamente le vostre giornate.

Discorso differente per quanto riguarda il lavoro in quanto dovrete portare a termine incarichi molto pesanti, che potrebbero mettervi in difficoltà. Voto - 7

Capricorno: oroscopo della giornata di domenica discreto per voi nativi del segno, con Giove in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo vi sentirete a vostro agio e vi sembrerà più semplice portare a termine le vostre mansioni. Sul fronte sentimentale sarà il momento di portare dei cambiamenti nella vostra vita di coppia, cercando di andare d'accordo con il partner e migliorare l'affiatamento di coppia. Se siete single avrete una certa curiosità per una persona in particolare. Voto - 7

Acquario: oroscopo di domenica discreto per voi nativi del segno, con Venere e il Sole in trigono dal segno dei Gemelli che vi regaleranno piacevoli soddisfazioni.

In amore il vostro spirito romantico vi porterà a fare una bella sorpresa alla vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single avrete una gran voglia di dichiararvi, ma lasciate che sia la mente a decidere quando sarà il momento adatto. Nel lavoro vi darete tanto da fare per superare voi stessi e svolgere in maniera impeccabile le vostre mansioni. Voto - 8

Pesci: ottimo momento sul posto di lavoro per cercare di sviluppare al meglio le vostre mansioni ed ottenere buoni risultati secondo l'oroscopo di domenica. La pigrizia di farà sentire di meno e sarete più decisi a svolgere per bene i vostri incarichi. In amore preferirete che sia il partner a decidere per voi in questa giornata, l'importante sarà che riusciate ad andare d'accordo.

Se siete single potreste rivedere un vecchio amico che non sentivate da molto tempo. Voto - 7