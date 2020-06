L'Oroscopo di luglio per il Capricorno si aprirà un po' sottotono a causa di Mercurio in opposizione e Marte in quadratura. Questa influenza planetaria farà sentire i nati del segno un po' stanchi e depressi, ma grazie all'influenza di Venere e del Sole le cose pian piano miglioreranno. I Capricorno continueranno a lavorare intensamente, anche se sarà forte il desiderio di andare in vacanza. Ci sarà un periodo di blocco per quanto riguarderà la sfera sentimentale e i single faranno fatica a cercare l'anima gemella poiché si sentiranno demotivati, ma dalla fine del mese le cose miglioreranno. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo del lavoro per il Capricorno di luglio

L'oroscopo del mese di luglio per voi amici del Capricorno introdurrà varie sfide sul piano lavorativo, a causa di tante influenze planetarie non tutte benevole. Questo vi porterà a lavorare tantissimo e a non vedere subito i risultati sperati. Ma questo sarà solo un periodo passeggero e prima della fine del mese le cose miglioreranno. Saturno, il vostro pianeta, Giove retrogrado e Plutone influenzeranno tantissimo facendovi cambiare completamente il vostro modo di pensare. Il Sole nel Cancro fino al 22 e Mercurio in opposizione regaleranno comunque tanta energia positiva, sarete molto simpatici ma anche emotivi, mentre Nettuno vi farà sentire ispirati.

In questo mese lavorerete molto sull'introspezione e avrete dalla vostra l'aiuto di Venere in Gemelli nel campo professionale. Attenzione però all'influenza di Marte in Ariete in quadratura nel vostro segno che spingerà ad essere molto impulsivi nel risolvere i problemi e a prendervela con gli altri.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Dovrete in questo senso mitigare la potente energia datavi da Marte, altrimenti potreste risultare anche un po' aggressivi nei confronti degli altri. Vi sentirete per tutti questi motivi come ingabbiati e demotivati, colpa di Giove e Saturno che bloccheranno i vostri progetti e non li lasceranno fluire nel verso giusto.

Vorreste andare in vacanza, ma purtroppo dovrete buttarvi a capofitto nel lavoro per sbloccare i tanti progetti che stanno a cuore e che sono fermi già da un po'. Dovrete avere pazienza e tutto si risolverà verso la fine del mese, quando le cose cominceranno a migliorare.

La sfera amorosa nelle previsioni astrali mensili del Capricorno

Il mese di luglio non sarà un periodo brillante per voi amici del Capricorno, ma non dovrete disperare perché sarà solo una fase passeggera e già dal 22 luglio le cose miglioreranno. Mercurio, anche se in opposizione, porterà tanti momenti belli in amore per voi Capricorno che vivete una bella storia d'amore, anche grazie alla benevola influenza di Venere. Chi di voi invece ha vissuto nei mesi precedenti delle crisi nel proprio rapporto, questo mese potrebbe definitivamente chiudere la storia senza avere dei rimpianti.

Il transito di Urano risveglierà il campo dell'amore e l'influenza del Sole farà sentire simpatici e pieni di fascino. Mercurio farà vivere dei bei momenti amorosi a voi in coppia, ma dovrete ricordare che i problemi lavorativi dovranno essere lasciati fuori dal vostro rapporto, altrimenti potreste generare delle fastidiose incomprensioni. Questo mese non sarà molto favorevole per voi Capricorno single, anche se avrete dalla vostra l'aiuto di Venere. Giove, Saturno e Mercurio in opposizione, insieme alla quadratura di Marte, faranno sentire bloccati, un po' aggressivi e non agevoleranno gli incontri. Ma dopo il 22 luglio le cose miglioreranno e l'opposizione di alcuni pianeti, capaci di portare qualche complicazione imprevista, risulteranno da stimolo per superare in modo ottimistico la sfida che si porrà davanti e uscirne così più forti di prima.