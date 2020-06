L'Oroscopo di domani, sabato 20 giugno, svela che questa non sarà una giornata banale, dato che la primavera lascerà il posto all'estate. Questa stagione calda riserverà numerosi accadimenti a ciascun segno zodiacale, ma più di tutti al Cancro. Occhi bene aperti per i nati del Sagittario che avranno 24 ore decisamente sottotono. Nel complesso le stelle prevedono situazioni interessanti. Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - Siete in attesa di una promozione o di un incarico di notevole importanza. La settimana vi ha prosciugato le energie e questo potrebbe intaccare il vostro umore che risulterà lunatico. Rischierete di litigare poiché nulla vi andrà bene. Imparate a godervi quei piccoli attimi di evasione che, durante la giornata, vi colgono. La noia ha una sua funzione e non va sottovalutata. Evitate di trascorrere troppo tempo sui social altrimenti finirete per lasciarvi sfuggire una valida occasione. Presto giungerà il riconoscimento che tanto desiderate. All'orizzonte si defila una festa o una cerimonia affascinante.

Sagittario - 11° in classifica - Per voi l'estate è una stagione così così, forse non vi piace per via del troppo caldo o per le zanzare.

Ogni cosa ha i suoi lati positivi e negativi: infatti di questa stagione apprezzate il divertimento serale e la compagnia. Purtroppo sarà un sabato un pochino scoraggiante, dato che vi sentirete spossati. Qualche nativo di questo segno potrebbe ritrovarsi a soffrire di alcuni piccoli dolori fisici. Sarà meglio fare attenzione ai mezzi pubblici dato che potrebbero verificarsi dei ritardi o dei disagi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Comunque sia, avrete modo di riflettere sulla vostra vita e su quella delle persone a voi care.

Capricorno - 10° posto - Domenica la Luna transiterà in un segno opposto quindi, se ci sono delle questioni da risolvere o del lavoro da sbrigare, sarà meglio farlo entro le 24 ore di questo sabato. Siete un segno saggio, ma a volte tendete a smarrirvi per strada.

Sarà meglio rimandare le discussioni a un altro momento così da non sciuparvi la giornata. In questo periodo sentite un gran bisogno di certezze e garanzie. Con il partner o con i familiari avrete modo di trascorrere un sabato quieto e di vicinanza. I vostri pregi verranno riconosciuti.

Acquario - 9° in classifica - Giornata appena sotto la sufficienza, dato che avrete a che fare con una certa indisposizione. Se qualcosa dovrà andare storto, lo farà a prescindere dalle vostre azioni. Non vale la pena preoccuparsi di eventi che non sono accaduti e che forse non accadranno mai. Focalizzatevi sul presente e combattete la distrazione. Chi è in coppia potrebbe non sentirsi dell'umore giusto per abbandonarsi alla passione, ma attenzione a non allontanare il partner.

Tempo al tempo e tutti i nodi verranno al pettine.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Vergine - 8° posto - Per raggiungere le stelle è necessario continuare a sognare! Questo sabato vi vedrà un po' assenti e stanchi, la settimana è stata decisamente impegnativa. Forse qualcuno ha intrapreso un lavoro da poco o forse ha avuto dei conti da saldare. Comunque sia, avrete 24 ore favorevoli per la cura della persona, quindi via libera alle visite dal dentista o dal medico. Bene anche i trattamenti estetici. Siate onesti con voi stessi e smettetela di denigrarvi o sottovalutarvi. Amatevi così come siete e non rinnegate gli errori passati; del resto le esperienze pregresse vi hanno condotto lì dove siete.

Cupido sta per scagliare la sua freccia nel cuore dei single.

Leone - 7° in classifica - Eccoci giunti a metà anno: è tempo di fare un bilancio. Sarà un sabato ricco di domande. Vi interrogherete su ciò che avete combinato nei mesi scorsi e su ciò che vorrete fare entro la fine del 2020. Nulla riuscirà a intralciarvi. Se c'è una persona che vi ha fatto palpitare il cuore, entro l'estate vi dichiarerete ma c'è la possibilità che il sentimento non venga ricambiato. Detto ciò, questo sabato sarà entusiasmante per le coppie innamorate: la passione sarà stellare!

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà fare dei significativi progressi. La settimana vi ha lasciato a corto di soldi o forse avete ricevuto un invito particolarmente interessante.

Qualcuno sarà a riposo e potrà staccare la spina, scrollandosi di dosso ogni preoccupazione e impegno. Dedicatevi al vostro benessere poiché sarà la giornata ideale per farlo. Le azioni valgono più delle parole, quindi badate al sodo e non perdetevi in lunghi discorsi. L'amore di coppia risulterà compatto, qualcuno ha tra le mani un bel progetto.

Scorpione - 5° in classifica - La giornata vi spalancherà gli occhi, dato che vedrete tutto sotto un'altra luce. Chi è genitore si renderà conto che i figli sono cresciuti e maturati. Niente vi risulterà più insipido. Sfruttate questa giornata piena di ispirazione per tuffarvi in progetti inediti o per avanzare nella carriera. La relazione di coppia, a breve, passerà a un livello superiore.

Le stelle svelano che, nei prossimi mesi, succederanno molte cose, quindi assaporate ogni istante a partire da queste promettenti 24 ore. Sarà possibile divertirsi in compagnia ma anche da soli; quello che conta è stare bene e non sentirsi un pesce fuori d'acqua.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche dicono che "chi ben comincia è a metà dell'opera". Ci sono dei lavori in corso riguardanti la vostra vita e il vostro futuro. Le coppie giovani stanno vivendo un periodo magico; inoltre, a breve, sarà possibile intraprendere un percorso di convivenza o matrimoniale. Questo 2020 si chiuderà con i fuochi d'artificio. Nel lavoro avrete modo di percorrere un nuovo sentiero che vi porterà a primeggiare e a superare i vostri personali record.

Siete ambiziosi e in queste 24 ore lo sarete ancora di più. Una persona a cui volete molto bene dimostrerà quanto tiene a voi.

Ariete - 3° in classifica - Finalmente sabato, aspettavate il weekend da tutta la settimana! La forza e il coraggio non vi mancheranno, quindi potrete affrontare qualsiasi prova. Nessuna sfida vi risulterà difficile e la vostra carica sarà talmente smagliante da sfondare muri e barriere. Sarà la giornata giusta per organizzare un viaggio, una cenetta romantica con la persona del cuore o un'uscita di svago con le amicizie più care. Buttatevi nella mischia, ma rispettate gli altri e i loro spazi. Chi cerca una nuova casa avrà modo di visitare un immobile. Cercate di non perdere lo slancio e rimanete focalizzati sui vostri obiettivi.

Cancro - 2° posto - L’oroscopo del 20 giugno dice che, a partire da questa giornata, inizierete a sbocciare come una rosa. L'evoluzione che da inizio anno vi portavate dentro si paleserà. Inizia l'estate, la vostra stagione! I più intraprendenti stanno portando avanti un progetto di vita davvero notevole e in queste 24 ore l'ispirazione e lo sprint saranno maggiori. Per buona parte dell'estate beneficerete di un grande supporto astrale. Il fuoco della passione si infiammerà ulteriormente e questo spingerà le coppie verso una strada emozionante. Anche chi è single trascorrerà una giornata piacevole, ma la stagione estiva riserverà molte cotte e innamoramenti. Quello che accadrà nei prossimi mesi sarà indimenticabile.

Gemelli - 1° in classifica - La Luna nel vostro domicilio accentuerà le sensazioni e le emozioni. Ogni cosa vi sembrerà speciale e profonda. La primavera è stata ricca di vicissitudini, sia belle che brutte. Nella vita bisogna pur andare avanti anche se fa male o non ci si sente positivi. Comunque sia, avrete tanta voglia di godervi la stagione estiva, magari in riva al mare o sulle colline dove l'aria è pulita. Desidererete fare un tuffo nel passato, visitare i borghi storici e riscoprire le tradizioni di un tempo. Insomma questo sabato sarete nostalgici, ma anche carismatici e fortunati. Un ammiratore segreto potrebbe finalmente dichiararsi. Aspettatevi un messaggio o una telefonata, qualcosa movimenterà la giornata.