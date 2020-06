L'oroscopo di sabato 20 giugno avrà in serbo tantissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella scintillante volta celeste di domani, sarà possibile trovare: Sole, Luna e Venere in Gemelli, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e, per finire, Urano in Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 20 giugno di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 20 giugno: confronto in famiglia per Gemelli e Cancro sognatore

Ariete: non sarà facile gestire il vostro umore altalenante.

Vi troverete ad affrontare situazioni che vi metteranno a dura prova, ma sarete molto soddisfatti quando riuscirete a risolverle. Il partner vi mostrerà tutto il suo coinvolgimento emotivo e vi spingerà ad aprire il vostro cuore. Forse, sarete un po' restii nel rivelargli tutto, ma apprezzerete molto le sue parole. Dal punto di vista lavorativo, la situazione rimarrà stabile. Vi impegnerete, ma avrete troppe cose per la testa. Le previsioni zodiacali consigliano di riservare degli spazi solo a voi stessi.

Toro: la giornata sarà caratterizzata dall'esigenza di appagare i vostri desideri. Cercherete di togliervi dei sfizi che avevate da tempo e di coltivare tutte le vostre passioni. Nei rapporti con gli altri, sarete aperti e spigliati.

Non mostrerete traccia di timidezza e saprete coinvolgere tutti con la vostra solarità. L'oroscopo di domani consiglia di allontanare tutte quelle persone che tenteranno di risucchiare la vostra energia. Avrete bisogno di chi sia in grado di trasmettervi gioia e ottimismo!

Gemelli: avrete modo di confrontarvi con la vostra famiglia riguardo a questioni molto importanti.

Non sarà facile mettere d'accordo più punti di vista, però, alla fine, riuscirete ad arrivare a una soluzione adeguata per tutti. Sul lavoro, deciderete di dare una svolta del tutto nuovo alla vostra carriera. Avrete molte idee da sfruttare, ma poco tempo per metterle in pratica. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di scegliere una sola questione sulla quale concentrarvi: mettere troppa carne al fuoco potrebbe essere controproducente.

Cancro: guarderete il mondo circostante con gli occhi di un bambino. Rimarrete incantati davanti a piccole cose come una passeggiata nel parco o la vostra musica preferita. Dal punto di vista personale, vi sentirete liberi di sperimentare in ogni campo della vostra vita. Non amerete creare dei vincoli con luoghi o persone e cercherete sempre di cogliere cose nuove. Il rapporto con il partner non subirà dei cambiamenti particolari perché non sarete pronti, per ora, ad affrontare un impegno maggiore.

Oroscopo del 20 giugno: azioni concrete per Vergine e stanchezza per Bilancia

Leone: sarete ottimi leader. Il vostro carattere deciso e determinato vi spingerà a ricoprire posizioni importanti sul lavoro e anche nelle relazioni sociali.

Non avrete alcun problema nell'intavolare conversazioni con persone sconosciute. Preferirete farvi ascoltare che prestare attenzione alle parole degli altri e darete poco spazio a chi si opporrà al vostro punto di vista. L'oroscopo suggerisce di puntare su questo lato di voi, ma senza diventare scontrosi verso le persone che vi saranno accanto.

Vergine: metterete da parte l'aspetto più astratto della vita e vi concentrerete su azioni concrete. Non amerete perdervi in sogni e fantasie perché avrete molte responsabilità a cui badare. Dal punto di vista sentimentale, desidererete ricevere qualcosa di tangibile dal vostro partner. Le parole, per voi, non avranno un grandissimo valore perché saranno i fatti a parlare.

Potreste dover affrontare qualche incomprensione in amicizia. Non si tratterà di questioni serie, ma starà a voi decidere se troncare i rapporti o andare avanti.

Bilancia: non avrete molta voglia di affrontare questa giornata. Preferirete rimanere nel letto a sonnecchiare, ma non avrete altra scelta che alzarvi dal vostro giaciglio. Il lavoro e le mansioni domestiche consumeranno tutte le vostre energie e vi costringeranno a rallentare il ritmo. Da una parte potreste sentirvi frustrati, ma dall'altra sarà un' occasione per riposare e per ricaricare le batterie. Basteranno veramente poche azioni per permettervi di tornare alla vita di sempre: molto importante sarà la compagnia degli amici.

Scorpione: sarete molto ambiziosi e vi porrete degli obiettivi difficili da raggiungere.

Tenderete a dare il massimo in ogni cosa che farete e non vi farete spaventare da eventuali problematiche. Sul lavoro, forse, ci saranno delle incomprensioni con alcuni colleghi. Sarà importante non farvi mettere i piedi in testa, ma anche non esternare un atteggiamento troppo aggressivo. Dal punto di vista amoroso cercherete di spronare il vostro partner a essere più aperto nei vostri confronti. Non vi arrenderete davanti alle sue possibili resistenze.

Previsioni astrologiche di sabato 20 giugno: Sagittario curioso e Capricorno autonomo

Sagittario: esplorerete il mondo circostante con molta curiosità. Vi renderete conto che, in assenza di opportunità, dovrete essere voi a buttarvi per crearne delle nuove.

Non sarà un concetto facile da realizzare, ma la semplice consapevolezza vi spingerà a guardare oltre i limiti che credete di avere. Darete molta importanza al rapporto romantico. Sarete esigenti e desiderosi di essere trattati in un certo modo. Odierete qualunque tipo di mancanza di rispetto e non vi tratterrete dall'esprimere la vostra opinione.

Capricorno: lavorerete molto sulla vostra autonomia personale. Non sopporterete l'idea di dipendere da qualcuno e per questo tenderete, anche, ad isolarvi. Vi sentirete in grado di poter scalare una montagna, ma dovrete prestare attenzione ai vostri sentimenti. Sarà importante non soffocarli e permettergli di colorarvi la giornata. Una persona speciale vi farà battere il cuore.

Forse, all'inizio, rifiuterete di approfondire la vostra conoscenza, ma non avrete modo di resistere davanti al suo sorriso coinvolgente.

Acquario: passione e desiderio saranno gli elementi principali di questa giornata. Vi guarderete attorno alla ricerca della persona giusta con la quale condividere intensi momenti. Nel partner, cercherete caratteristiche molto particolari. Non vi accontenterete di trovare qualcuno semplicemente disposto ad ascoltarvi o a vivere con voi esperienze divertenti. Sul lavoro, sarete molto altruisti. Darete consigli preziosi ai colleghi, ma ci rimarrete male quando noterete un certo disinteresse da parte loro.

Pesci: farete appello a tutta la vostra vivacità per condire la giornata con allegria e divertimento.

Cercherete di rapportarvi con gli altri senza impedimenti di alcun tipo e vi mostrerete disponibili al dialogo. Forse, dovrete prendere delle decisioni importanti riguardo al vostro lavoro. Il vostro carattere sbarazzino e sognatore vi verrà incontro anche in questo campo perché vi consentirà di farvi guidare dal cuore. Proverete sentimenti molto intensi verso il partner tanto da immaginare già un possibile futuro insieme.