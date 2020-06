Mercurio è un pianeta tra i più piccoli del nostro sistema solare ed è molto vicino al Sole. A questo astro viene attribuito l’arte di comunicare e Mercurio garantisce sorprese e novità in tutte le sfere vitali. Il suo domicilio risulta nel segno dei Gemelli dove sprigiona empatia e socievolezza, mentre in Vergine diventa più riflessivo e intuitivo. La funzione di Mercurio è quella di entrare in contatto con i sentimenti, ecco perché in dissonanza questo pianeta sprigiona timidezza ed eccessiva introversione.

Di seguito approfondiamo le caratteristiche e curiosità di Mercurio.

Il significato di Mercurio in astrologia

Mercurio nell’Oroscopo rappresenta la comunicazione, che si espande attraverso l’intelligenza e l’introspezione.

I simboli zodiacali che ricevono Mercurio nel segno potenziano l’intelletto e ricevono tanto senso pratico, per lasciare campo libero alle idee e trovare la direzione giusta per concretizzare i desideri in modo fortunato. L’attività mentale viene potenziata da questi influssi favorevoli che regalano una capacità di analisi molto spiccata, indispensabile per avviare un’evoluzione che lambisce tutte le sfere vitali.

Mercurio nella mente crea una vera e propria rinascita che fa escogitare mille strategie utili per uscire fuori da situazioni sconvenienti e portare avanti idee più concrete e promettenti, sia per l’amore che per il lavoro.

A questo pianeta appartiene anche la promessa dell’arrivo di novità, piacevoli sorprese collegate comunque alla comunicazione, notizie benefiche per il lavoro o un flirt sentimentale produttivo per sprigionare sensazioni emozionanti. In dissonanza questo astro causa sfuggevolezza e difficoltà nell’entrare in relazione con gli altri.

Mercurio nei primi sei segni dello zodiaco

Il pianeta dell’intelletto e della comunicazione in oroscopo, acquista un significato diverso a seconda del suo transito planetario in ciascun segno zodiacale. Nel primo simbolo dello zodiaco, l’Ariete, Mercurio in aspetto armonico garantisce grande forza di volontà, vivacità di pensiero da attuare in tutte le sfere vitali per ottenere successo.

In dissonanza indica uno spiccato senso critico troppo aperto alla polemica.

In Toro invece acuisce il senso pratico e spinge ad avviare idee preziose per progredire in positivo. Sono favoriti i guadagni e l’amore diventa più dinamico. In dissonanza, questo astro produce mancanza di senso pratico.

Nella terza casa astrologica, quella dei Gemelli, l’astro mercuriano acuisce le capacità di apprendimento, produce simpatia e intelligenza brillante. In quadratura o opposizione, può creare una mancanza di logica e sprigionare un atteggiamento inaffidabile.

In Cancro, l’azione di questo astro regala diplomazia e una creatività che fa indirizzare le energie positive nel verso giusto. Se l’astro è leso, punta un riflettore su idee troppo utopiche scatenando eccessivo stress.

Nel Leone, l’apertura mentale è fervida e le relazioni interpersonali acquistano spessore. Una perseveranza sul lavoro e in amore fa portare avanti i progetti con determinazione. Se leso, l’astro mercuriano può produrre incostanza e tendenza al bluff.

Infine in Vergine, Mercurio si trova in domicilio e acuisce l’intelligenza, sprigionando ampio senso pratico. Il lavoro viene svolto con logica e in amore gli orizzonti mentali si ampliano con maggiore chiarezza. In dissonanza, questo pianeta potrebbe provocare un atteggiamento pedante e insopportabile.

Mercurio in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

Mercurio domiciliato in Bilancia e in aspetto armonico, garantisce un oroscopo equilibrato poiché potenzia l’intelligenza e la diplomazia.

Si prevedono novità anche in campo amoroso, ma attenzione a un aspetto dissonante che può causare confusione nei confronti di tutte le sfere vitali.

Mercurio in Scorpione diventa più introspettivo e avvia un’intuizione quasi premonitrice. L’intelligenza è sopra la media e la riuscita in tutte le sfere vitali è certa. In opposizione o quadratura, l’astro della comunicazione può portare a pronunciare bugie e sprigionare un atteggiamento polemico e pungente.

In Sagittario invece si riscontrano buone capacità intellettuali e una maggiore apertura mentale alle novità. Se leso, Mercurio causa ipocrisia e furberia.

Per quanto riguarda il segno del Capricorno, si evince che l’astro della comunicazione rende le sensazioni più espansive, ma l’atteggiamento risulta guardingo e circospetto.

Buono il lavoro di calcolo matematico, mentre se in dissonanza questo astro provoca capricciosità e tirannia.

In Acquario invece Mercurio armonico rafforza l’ambizione e uno spiccato individualismo. Si riesce a trovare una soluzione decisiva e risolutiva per qualsiasi problema, mentre in dissonanza i rapporti interpersonali diventano difficili.

Infine in Pesci, Mercurio accentua la sensibilità, l’immaginazione e l’estro creativo. Se leso, causa una mancanza di perseveranza nel portare avanti i progetti ambiti.