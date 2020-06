L'Oroscopo di domani, domenica 21 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Non saranno 24 ore da prendere sottogamba dato che ci sarà una forte influenza astrale. La Luna Nuova in Cancro porterà incanto e magia all'interno della sfera amorosa della maggior parte dei segni zodiacali. Sarà una domenica perfetta per riposare e stare con gli affetti stabili. Per i nati dei Pesci si prospetta una giornata spensierata, ma ci saranno ulteriori risvolti interessanti. Amore, famiglia e carriera, approfondiamo il discorso scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Capricorno - 12° posto - Ultimo posto in classifica a causa della Luna in segno opposto. Sarà il caso di tenere gli occhi bene aperti. Siccome domenica per molti è un giorno di riposo, sarà meglio approfittarne e fare meno cose possibili. L'astro luminoso vi darà del filo da torcere causandovi perplessità e intoppi. Ambite alla realizzazione interpersonale e lavorativa, ma per avere successo dovrete cercare di essere più comunicativi ed estroversi. 'Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi', quindi se avete subito un'ingiustizia, presto otterrete la rivincita. Sfruttate questa giornata per riflettere e interrogarvi sull'andamento della vostra vita in generale e occupatevi del vostro corpo.

Leone - 11° in classifica - Disputa in corsa. La Luna di questo 21 giugno vi renderà nervosi e colmi di pensieri contrastanti. In amore sarà meglio cercare di dosare le parole, dunque cercate di essere meno schietti del consueto. L'estate metterà alla prova le coppie perciò sarà meglio andarci cauti.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Agosto sarà la vostra stagione vincente, possibili viaggi in vista. In questa giornata l'ansia rischierà di travolgervi, forse siete degli stacanovisti e avete sottoposto mente e corpo ad un perpetuo sforzo. Andrà meglio la serata dato che si preannuncerà tranquilla e assonnata.

Toro - 10° posto - Non tutto è perduto!

Il fallimento non è altro che un'occasione di ricominciare daccapo e migliorare. La Luna in Cancro rimetterà a posto le questioni di cuore e d'amicizia che forse ultimamente hanno tremato. L'estate sarà una stagione valida in cui trarre il massimo e compiere dei significativi progressi. Non siete un segno che se ne sta tutto il giorno in panciolle o a tentare la sorte. Amate la vita, il divertimento, i soldi e i viaggi, ma date il massimo nel lavoro e nella carriera. Gli imprenditori e i liberi professionisti presto si ritroveranno a muovere una sostanziale somma di denaro. Sfruttate questa domenica per ricaricare le pile mentali e prepararvi ad affrontare la seguente settimana.

Ariete - 9° in classifica - Domenica senza arte ne parte.

Potreste sentirvi apatici o poco in forma perché forse la settimana non è andata come sperato. Tuttavia, ci vuole ben altro per scoraggiare un Ariete! Tutto ciò che dovrete fare sarà ripescare dentro di voi il coraggio e la grinta di cui disponete di natura. In questo modo riuscirete a raddrizzare ogni eventuale stortura. Generalmente state avendo un po' di difficoltà a lasciarvi andare con il mondo esterno, ma non permettete alle vostre perplessità di guastare un'amicizia o di allontanare la persona amata. Andrà meglio in famiglia, con i figli o i nipoti ci saranno dei momenti di emozione e svago.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Sagittario - 8° posto - In giornata non dovrete lasciarvi affliggere da quei soliti dubbi.

Forse questo non è il vostro anno migliore, ma ogni tempesta è destinata a fare spazio al sereno. Fidatevi di più del vostro istinto. Anche se l'amore di coppia forse non viaggia sullo stesso binario, potete sempre ricucire il rapporto e sorprendere il partner. Tutto è possibile nella vita se lo si vuole veramente, non esistono ostacoli insuperabili. In questa domenica avrete una chance in più per tentare il salto di qualità. Qualcuno potrebbe invitarvi ad una festa o ad una cerimonia, non declinate l'invito perché vi farà bene frequentare nuovi ambienti e fare nuove conoscenze.

Gemelli - 7° in classifica - Le stelle svelano che avrete una domenica parecchio affaccendata. Dopo una settimana estremamente faticosa, non potrete ancora staccare la spina poiché ci sarà da fare il bucato, le pulizie o magari certe commissioni importanti.

Comunque sia, il vostro sprint risulterà strepitoso e quindi niente potrà intaccarvi! Ultimamente l'ansia vi ha colpito in maniera maggiore del solito, forse avete difficoltà ad allacciare nuovi contatti o a stare in mezzo alla gente con la stessa spensieratezza di una volta. Non imponetevi di fare o di accettare qualcosa che non vi va. Seguite sempre il vostro cuore, ma allo stesso tempo date ascolto alla mente e all'istinto. Occhio ai consumi, se potete tagliare qualcosa, fatelo.

Acquario - 6° posto - Questo è un periodo in cui reinventarsi è quasi d'obbligo. Per uscire da una fase di stallo, niente è meglio di un rinnovamento generale. Sarà una domenica da trascorrere alla ricerca di spunti e stimoli.

Se c'è un problema spinoso che vi attanaglia da tempo, chiedete aiuto ad uno specialista e non al primo che passa. Sulle vostre spalle forse avete troppe responsabilità, dunque, considerate l'idea di delegare. Non insistete sugli errori di vecchia data ma lasciateveli alle spalle e guardate oltre. Avete tutta la vita davanti, non perdete tempo.

Vergine - 5° in classifica - In genere i weekend vi riservano delle spiacevoli sorprese, ma questa sarà una domenica insolita e soprattutto tranquilla. Potrete accantonare le brutture della settimana appena conclusa e prepararvi a vivere quella nuova. Forse la primavera ha messo a dura prova la vostra carriera e la vostra mente, magari avete avuto la sensazione di stare sulle montagne russe.

L'anima gemella si cela ovunque, anche online o tra le amicizie di vecchia data. Durante l'estate vi renderete conto di aver dato per scontato un sacco di cose.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno alla ricerca di qualcosa capace di scuotere la vostra quotidianità. Come già detto più volte, a breve sarete al centro di un cambiamento. Per voi potrebbero spalancarsi molte porte. Tutto ciò che reputate impossibile, presto potrebbe non esserlo più. Dunque, preparatevi a prendervi la rivincita! Con una persona del Cancro si registrerà la massima intesa possibile. Le coppie innamorate avranno l'opportunità di trascorrere una romantica serata mentre i cuori solitari avranno modo di approfondire una conoscenza affascinante.

Cercate di non fare le ore piccole perché dovrete farvi trovare ben carichi nel mattino seguente. La felicità è insita nelle piccole cose.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani vi vedrà trascorrere una domenica molto bella e spensierata. Gli svaghi non vi mancheranno di certo e con il partner di sempre sarà possibile uscire o organizzare qualcosa di profondamente romantico. Se c'è stato un po' di livore in famiglia, potrete riappacificarvi. Per quanto riguarda il capitolo finanze, fino alla fine di giugno dovrete evitare di spendere e spandere anche se non sarà facile per voi che amate fare compere. I single provano una cotta per un collega o una persona che vede abbastanza spesso in giro.

L'estate riserverà numerose piacevoli sorprese, cercate di non pensare più a niente e divertitevi!

Scorpione - 2° posto - La vera svolta giungerà nel prossimo autunno quando tutti i nodi verranno al pettine. Chi ha perso un impiego o un certo incarico lavorativo a causa dell'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l'economia, riuscirà a ristabilirsi. Questa sarà un'estate ricca di svago e di nuovi approcci, già in queste 24 ore avrete modo di rendervi conto di quante risorse avete a disposizione. Accettate l'andamento della vita senza farvi mille preoccupazioni irrazionali. Dopo un sabato estenuante, avrete voglia di dormire più a lungo e di recuperare le energie. La famiglia e l'amore per voi contano moltissimo, forse più di tutto il resto.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo del 21 giugno dice che sarà una domenica vincente e al top. La Luna Nuova nel vostro domicilio vi risveglierà dal lungo letargo dei mesi scorsi. Il vostro splendore sarà lampante. Amore, lavoro, soldi e famiglia, tutto ciò per voi conta davvero molto. Siete soliti compiere un'accurata selezione, perciò siete circondati da pochi ma fidati amici. In queste 24 ore potrete finalmente riposare, magari in spiaggia o in un qualsiasi altro posto rinfrancante. Vi dedicherete a voi stessi o all'esplorazione di luoghi nuovi. Un'amaca o un dondolo in giardino, magari in compagnia di un buon libro, sarà tutto ciò che desidererete. Chi è single sta per essere travolto dallo tsunami dell'amore.