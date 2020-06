L'Oroscopo di domani, lunedì 22 giugno, è pronto a scoprire le carte in merito a come potrebbe evolvere la ripartenza della settimana. L'astrologia del giorno si sofferma innanzitutto sui segni compresi da Bilancia a Pesci. Le configurazioni astrologiche sul periodo esaminato vedono la Luna in Cancro in opposizione diretta a Plutone e Giove in Capricorno. Per fortuna, il segno di terra avrà le spalle coperte dall'ottimo sestile con Marte e Nettuno ma soprattutto da Giove, nel contesto in congiunzione a Saturno e Plutone.

Invece l'instabilità astrale generata da Marte in quadratura al Sole vanificherà la buona riuscita del periodo per il Sagittario.

Infatti a pesare per quest'ultimo sarà la specularità negativa all'80% del Sole e della Luna, entrambi in Cancro. Tra i segni migliori del 22 giugno troviamo lo Scorpione e il Capricorno, ambedue sottoscritti da cinque stelline a corredo del segno.

Iniziamo a togliere il velo alla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di lunedì 22 giugno su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 22 giugno

L'astrologia del giorno è pronta a dare conto su come andrà la giornata del 22 giugno per i sei simboli dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. Ansiosi di conoscere il segno migliore del momento? A togliere eventuali dubbi o curiosità, come da prassi, è pronta la nostra classifica stelline.

Abbiamo già svelato in apertura i segni top e flop del periodo, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del 22 giugno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Nessuno

Previsioni zodiacali di domani 22 giugno da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di lunedì 22 giugno indica che il primo giorno della settimana sarà abbastanza positivo per voi della Bilancia. Nuove situazioni potrebbero portare qualcosa di molto importante, addirittura di definitivo. Le previsioni del giorno consigliano di essere pronti a qualsiasi cosa. Amore: diciamo pure che in molti troverete le parole giuste per mettere in discussione decisioni importanti oppure per argomenti delicati da valutare con il vostro partner.

Parlate liberamente di ciò che è veramente importante per voi, soprattutto se si tratta di scelte importanti relative alla vostra vita futura. Single, il cielo vi sosterrà egregiamente ed eventuali aspirazioni potranno concretizzarsi. Evitate però di essere troppo aggressivi per non rischiare di perdere le occasioni migliori. Lavoro: sarà una giornata da tenere sotto controllo. Qualcosa non va in questo periodo però potrete far conto su più energia all'attivo. Salute: una vita sociale troppo intensa può presentare il conto in termini di cattiva alimentazione, un po' di alcol di troppo e stanchezza diffusa. Frase del giorno: "Quando ti trovi d'accordo con la maggioranza, è il momento di fermarti e riflettere" (Mark Twain).

Voto: 7+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì preannunciano l'arrivo di un giorno valutato come "fantastico", perfettamente in linea con la parte iniziale di questa settimana. In generale, ottime chance arriveranno proprio in questa splendida giornata. Anche se alcuni problemi non sono del tutto risolti, grazie all'umore conciliante e alle stelle favorevoli riuscirete comunque a concludere bene il periodo. Amore: tutto dovrebbe andare a gonfie vele (il condizionale è sempre d'obbligo in questi casi, visto che si tratta di previsioni globali). Certamente il periodo sarà per tanti di voi denso di momenti magici da gustare soprattutto se vi troverete a condividerli con un partner premuroso e attento alle vostre esigenze di cuore.

Single, l'oroscopo di lunedì predice che un incontro inatteso attraverserà presto il vostro cammino risvegliando in voi appassionanti emozioni. Sotto un cielo costellato di aspettative sarete senz'altro pronti a cogliere al volo questa bella opportunità offerta dall'astrologia. Lavoro: se è vero quel detto che recita "il buon giorno si vede dal mattino", vedrete crescere l'entusiasmo per qualcosa di importante in fase positiva. Salute: rinnovate l'immagine affidandovi al vostro infallibile gusto estetico. Venere e Luna vi garantiscono risultati spettacolari. Frase del giorno: "Dimentichiamo facilmente le nostre colpe quando siamo i soli a conoscerle" (François de La Rochefoucauld). Voto: 9+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★.

L'oroscopo del 22 giugno al Sagittario prevede una giornata a toni opachi. Direttamente sotto le influenze relative alla speculare negatività di Sole e Luna, rispettivamente in quadratura a Marte e in opposizione a Plutone e Giove. Come si evince, nulla di positivo ci sarà da aspettarsi dalle stelle di lunedì. A prender piede potrebbero essere soprattutto tensioni o disaccordi, specialmente in ambito familiare. Amore: alcuni rapporti sentimentali potrebbero essere molto difficili da gestire in quanto in questo momento non potete contare su giuste soluzioni in grado di arginare eventuali problemi. Sarete un po' schivi e bisognosi di attenzioni: diciamo pure che (forse) avrete voglia di essere abbracciati e coccolati.

Single, questa parte della settimana sarà piatta e senza grossi stimoli, anche se tutto girerà sulla solita e scontata routine quotidiana. Potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Lavoro: nonostante la vostra adattabilità, non sopportate di sentirvi controllati. Pretendete la piena libertà d'azione, anche a costo di sbagliare. Salute: la pennichella pomeridiana è un'ottima invenzione. Avete proprio bisogno di qualche ora da dedicare al riposo, soprattutto a metà pomeriggio. Frase del giorno: "La scarpa che sta bene ad una persona sta stretta a un'altra. Non c'è una ricetta di vita che vada bene per tutti" (Carl Gustav Jung). Voto: 5+.

L'oroscopo del giorno 22 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 22 giugno è stato classificato come una giornata piena e decisa, pregna di interessanti opportunità da sfruttare sia nel sentimentale che riguardo la sfera professionale. Le stelle garantiranno energie e voglia di fare più che a sufficienza: probabilmente si prospetta un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita di novità e spunti deliziosi. Amore: comunque vadano le cose tra voi e il partner in questo periodo, sappiate sfruttare con la massima destrezza situazioni o nuove opportunità. Ottima l'intimità, finalmente efficace ed appagante per entrambi: approfittatene per vivere nottate all'insegna della passione.

Single, questo lunedì sarete ben motivati, gioirete per il percorso intrapreso. Eventuali successi già ottenuti consentiranno alla vostra vita di andare ancora meglio. In tanti sarete sotto un'ottima stella, pronti per il grande amore. Lavoro: sostenuti da Giove e Plutone, dovendo lavorare date il meglio, soprattutto se avete la fortuna di fare quello che vi piace. Non lasciate cose in sospeso, potreste trovare difficile riprenderle. Salute: nonostante i ripetuti strapazzi, il fisico rimane sempre fresco. Alcuni amici e amiche pagherebbero oro per sapere come fate. Frase del giorno: "Non essere amati è solo sfortuna; la vera disgrazia è non saper amare" (Albert Camus). Voto: 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★.

Le previsioni astrali del giorno annunciano un periodo decisamente buono. Sottoposto però ad alcuni distinguo dovuti ad effemeridi divise a metà tra il positivo e il negativo. Nella stragrande maggioranza dei casi, per i più tra voi Acquario, la giornata si presenterà normale: momenti brillanti e ricchi di ottimi spunti ci potranno pure essere, ma saranno da mettere in conto solamente a fine giornata. Amore: potrete vivere momenti piacevoli con il partner. Il periodo sprona a sfruttare la reale positività per rimettere in sesto qualche situazione sentimentale fuori controllo. In coppia l'intesa e la complicità saranno perfette e la passione riempirà i vostri cuori. In particolare, gli astri riusciranno a infondere coraggio in alcune scelte fondamentali riguardanti il prossimo futuro.

Single, l'atmosfera si prevede vivace ed abbastanza alla portata, il che invita alla distrazione e alle avventure. Qualcuno reclama da voi un impegno maggiore o esige un chiarimento. Lavoro: l'oroscopo di domani indica che non potete trascorrere tutti i giorni a controllare continuamente l'operato di colleghi o collaboratori. Iniziate a fidarvi di loro oppure è inutile continuare. Salute: guardatevi dai trattamenti di bellezza costosi e molto spesso insoddisfacenti. Molto meglio i rimedi di una volta per depurare la pelle. Frase del giorno: "La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo" (Jim Morrison). Voto: 7-.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di lunedì 22 giugno annuncia non troppe preoccupazioni per questo nuovo avvio di settimana.

Ovviamente molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo. In ogni caso, se riuscirete ad accettare alcuni ostacoli, ne trarrete senz'altro grossi benefici a lungo termine. Amore: potreste dover affrontare piccoli "impicci" a livello di scelte o progetti da realizzare con il partner. Suderete di certo le classiche sette camicie, ma alla fine riuscirete a trovare un'intesa soddisfacente per entrambi. Single, allontanatevi dal seminato cercando di superare quel fossato che tanto vi tiene in ansia. Imparate a mettere da parte certe inutili paure e, se vi piace qualcuno, fatevi pure avanti senza esitare. Intanto, la cosa che più vi piacerà di questa giornata sarà fare delle lunghe passeggiate in compagnia di amici o persone piacevoli, se non altro vi servirà a ricaricare le pile. Lavoro: non abbiate fretta di concludere, il tempo potrebbe fare il vostro gioco. Comunque, non è da escludere che sia in arrivo una novità interessante. Salute: il sonno ritempra, ma deve essere abbondante e senza interruzioni. Allontanate tutte quelle fonti di rumore che possono infastidirvi. Frase del giorno: "L'azione non sempre porta felicità, ma non c'è felicità senza azione" (Benjamin Disraeli). Voto: 7+.