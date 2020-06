Nell'oroscopo della giornata di lunedì 22 giugno la Luna entrerà nel segno zodiacale del Cancro, promettendo momenti brillanti e desideri molto forti in amore, mentre Bilancia dovrà fare più attenzione per quanto riguarda il lato economico. Per Capricorno potrebbe essere una giornata molto costruttiva, grazie a Giove favorevole, mentre Pesci sarà molto più fiducioso delle proprie capacità. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 22 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 22 giugno 2020 segno per segno

Ariete: partirà male la settimana per voi nativi del segno, a causa della Luna e di Mercurio in quadratura dal segno del Cancro.

Sul fronte sentimentale potrebbe sembrarvi di non riuscire a comunicare bene con la vostra anima gemella, invece dovreste semplicemente provare a vedere le cose da un'altra prospettiva. Se siete single riflettere sui vostri rapporti personali potrebbe essere molto istruttivo per voi. Nel lavoro potreste riuscire a lavorare in tranquillità in questa giornata, soprattutto se avete delle idee valide da proporre. Voto - 7-

Toro: se siete single la vostra ansia è notevolmente diminuita, e la vostra gioia sarà alle stelle in quanto adesso potrete godervi la vostra meritata libertà, grazie al Sole in sestile dal segno del Cancro. Se invece avete una relazione di coppia è importante per voi contare su sentimenti veritieri da parte del partner, e in questa giornata potreste averne bisogno.

Sul fronte professionale sarete in gran forma e manterrete un atteggiamento positivo, utile per portare avanti con tenacia le vostre mansioni. Voto - 8

Gemelli: una bella Venere in congiunzione al vostro cielo renderà il vostro oroscopo splendente dal punto di vista sentimentale. La compagnia della vostra anima gemella sarà la sola cosa a cui tenete di più in questo momento, e lo dimostrerete in maniera sempre più convincente ma soprattutto romantica.

Se siete single e ci tenete davvero alla persona che amate, allora dovete provarci. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste scoprire nuovi campi d'interesse, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8

Cancro: inizierà in maniera impeccabile la settimana per voi nativi del segno. L'arrivo della Luna e del Sole in congiunzione al vostro rendono l'oroscopo della giornata di lunedì ottimo sotto ogni punto di vista.

Sul fronte sentimentale brilla d'amore la vostra relazione di coppia, provando sia voi che il partner sentimenti e desideri molto forti. Se siete single con qualche piccolo sforzo potreste vivere un'interessante storia d'amore. In ambito lavorativo darete spazio ai vostri obiettivi, e non sarete soddisfatti finché non li avrete raggiunti. Voto - 9

Leone: sarete in ottima per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì. Potreste provare dunque a concludere qualcosa con qualcuno se vi decidete ad uscire di casa e, ovviamente, se siete single. Se avete una relazione fissa tentare di renderla più intrigante potrebbe essere una buona idea. In ambito lavorativo affrontate ogni situazione con lucidità e senza lasciarvi prendere dal panico.

Voto - 7,5

Vergine: con Marte in opposizione, l'ambito lavorativo potrebbe rivelarsi difficile in questa giornata secondo l'oroscopo. Magari ci sono alcuni ostacoli nelle vostre mansioni che non riuscite a superare, e la cosa vi mette in agitazione. Chiedete aiuto ad una persona più brava di voi qualora ne sentiate realmente la necessità. In amore se siete single curate meglio il vostro rapporto con gli amici, mentre se avete una relazione fissa potreste trovare un po’ di serenità in più nella vostra relazione di coppia. Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo di lunedì in calo per voi nativi del segno per via della Luna in quadratura dal segno del Cancro. Sul fronte lavorativo dovrete cercare di prestare maggiore attenzione alle vostre finanze in quanto ultimamente non sembrano messe molto bene.

Per quanto riguarda l'ambito amoroso voi single potreste provare sentimenti contrastanti e per questa giornata fareste meglio a rimanere a distanza dalla persona che vi piace, a meno che non sia necessario. Se avete una relazione fissa agire d'impulso potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, dunque attenzione a come la utilizzerete. Voto - 6,5

Scorpione: ottima Luna in trigono dal segno del Cancro, assieme a Marte in trigono dal segno dei Pesci, e Giove in sestile dal segno del Capricorno. Con questo cielo l'oroscopo della giornata di lunedì si rivelerà più che discreto sotto diversi punti di vista. Nel lavoro le vostre abilità sono molto più sviluppate in questo periodo e questo vi infonde sicurezza su diversi campi.

In amore darete molto valore ai vostri cari, cercando di vivere bei momenti insieme, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single potreste riuscire a capire meglio le emozioni che provate. Voto - 8

Sagittario: prima di prendere delle decisioni in questa giornata, cercate prima di considerare le conseguenze. La Luna e Venere in cattiva posizione potrebbero mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo, dunque fate attenzione, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Sul fronte sentimentale se il nervosismo vi assale, prendetevi qualche momento per voi stessi. Se siete single dovrete prepararvi al meglio in vista di un evento importante, dunque datevi da fare senza distrazioni.

Voto - 6,5

Capricorno: con Giove in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di lunedì si rivelerà molto costruttivo per voi nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potreste decidere di mettere in piedi nuovi progetti lavorativi, da cui vi aspetterete molto, impegnandovi per ottenere buoni risultati. In amore attenzione alla Luna in opposizione che potrebbe portare qualche malinteso di coppia. Siate cauti dunque ed evitate di parlare senza un valido motivo. Se siete single potreste preferire una tranquilla serata in compagnia dei vostri amici. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di lunedì che prevede i pianeti Saturno e Venere dalla vostra parte, pronti a sostenervi durante la giornata.

In amore voi single riuscirete a capire bene le persone intorno a voi, magari riuscendo a ad intensificare il rapporto che avete con una persona in particolare. Se avete una relazione fissa potrebbe essere il momento adatto per fare qualcosa di piacevole in famiglia. Nel lavoro sfruttate al meglio le energie che avete per raggiungere i risultati che sperate. Voto - 8+

Pesci: periodo impeccabile per voi nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Gli influssi di Marte in congiunzione e della Luna in trigono dal segno del Cancro promettono una giornata fatta di buoni guadagni e tanta tranquillità. In amore il vostro temperamento mostrerà oggi il suo lato forte e temerario per costruire una relazione di coppia forte e sana.

Se siete single potrete godere di molte emozioni e sentimenti in questa giornata. Voto - 8,5