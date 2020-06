L'Oroscopo di martedì 23 giugno approfondisce le sensazioni amorose di tutti i segni e punta un riflettore sulle possibilità lavorative che si apriranno domani. Luna in Cancro elargisce in particolare sensazioni affettuose e profonde, facendo vivere la vita in maniera più equilibrata: vediamo le previsioni segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo di martedì

Ariete: siete portati a vivere l'amore in maniera fragile poiché bisognosi di ricevere premure continue e conferme capaci di neutralizzare i vostri dubbi e le insicurezze. Luna agisce in quadratura e sprigiona una certa introversione anche in campo lavorativo.

Ma ricordate che Venere è dalla vostra parte e illumina tutte le sfere vitali, producendo vitalità e ricchezza emotiva.

Toro: più sensibili agli umori altrui, siete molto intuitivi e divenite quasi telepatici scavando in profondità nell'anima delle persone a voi care. Urano sprigiona sensazioni forti ed eccitanti in amore, che non aspettano altro che di essere concretizzate con grande forza di volontà. Buono il lavoro svolto con fantasia, attingendo a una spiccata immaginazione.

Gemelli: i nodi lunari presenti nel segno possono sprigionare ricordi nostalgici di un passato ormai obsoleto. Cercate anche in amore di attingere sapienza da queste esperienze, utili per progredire nel presente con maggiore consapevolezza.

Arginate alcuni nervosismi che in campo professionale possono nuocere al vostro operato solitamente impeccabile.

Cancro: beneficiate dell'entrata favorevole di Luna nel segno che emana splendide sensazioni premurose e protettive nei confronti dell'amore. Siete più affettuosi e pronti a vivere i valori tradizionali in famiglia, con maggiore trasporto.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In ambito lavorativo, attenzione ad alcuni alti e bassi capaci di produrre instabilità.

Leone: un po' indecisi sul da farsi, non tergiversate oltre poiché presi da dubbi e incertezze spesso infondati. Possono sorgere dei momenti di nervosismo in campo lavorativo, ma Luna garantisce un'intuizione preziosa per riequilibrare il tutto in maniera a voi favorevole.

In amore non lasciate tutto in sospeso e ricordate che Venere è dalla vostra parte.

Vergine: buona l'influenza di Luna dal Cancro che fa acquisire maggiore intensità emotiva. I sentimenti diventano più profondi in coppia e voi single riuscite ad aprirvi all'amore con maggiore sensibilità, vincendo la dissonanza di alcuni astri che quasi sfidano a superare le tensioni, anche quelle lavorative, con maggiore determinazione e forza d'animo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete talmente tanto premurosi nei confronti delle persone che amate, al punto da divenire dipendenti affettivamente e pronti a soddisfare ogni tipo di bisogno altrui anche sottomettendovi e accantonando per un po le vostre esigenze.

Attenzione che Plutone vi sprona a riflettere di più sulla sfera amorosa, mentre Saturno produce tanta determinazione da investire con successo in campo lavorativo.

Scorpione: ricevete l'influenza favorevole di Luna dal Cancro che avvia un approfondimento dell'amore, garantendo sensazioni profonde ed entusiasmanti. Voi single potete beneficiare anche dell'aspetto favorevole di Mercurio che facilita un dialogo costruttivo per l'amore. Buono il lavoro dove un'intuizione brillante fa afferrare le occasioni al volo.

Sagittario: lottate con grande forza d'animo in amore e superate alcuni ricordi, delegandoli a un passato che ha fatto soffrire. E' il momento di progredire e approfondire le conoscenze presenti.

Che ne dite di fare il primo passo in amore nei confronti di un ammiratore/trice timida? Buono il lavoro.

Capricorno: le emozioni diventano profonde e intense con Luna opposta a Plutone, ma attenzione a viverle nel modo giusto, accantonando un'impulsività che può far prendere le decisioni sbagliate. Forze inconsce offuscano un po la visuale della realtà e potreste vedere il tutto in maniera troppo suggestionabile. Bando alla pigrizia in campo professionale.

Acquario: in amore così come nelle amicizie, siate più selettivi e circondatevi di persone valide. Possono sorgere dei disguidi e dei pettegolezzi che mettono a repentaglio il vostro quieto vivere. Venere risulta benefica dai Gemelli e sprona a vivere gli affetti con maggiore leggerezza e brio.

Sono previste ottime possibilità di emergere in capo lavorativo.

Pesci: fatevi valere sul lavoro e prendete l'iniziativa, cogliendo la volo alcune opportunità promettenti. In amore, Marte sprigiona tanta sensualità e in sinergia con Luna benefica, fa portare avanti alcuni progetti sentimentali che avevate accantonato per un po. Dunque via libera al dinamismo.