Questa seconda giornata dell'ultima settimana di giugno si presagisce interessante per i Pesci, per i quali è iniziato un buon momento di recupero. Dopo un periodo faticoso, la Vergine ritrova un po' di serenità, mentre per il Toro potrebbe essere una giornata ricca di nervosismo e tensioni. Alti e bassi per il Leone. Di seguito l'Oroscopo completo della giornata di martedì 23 giugno per tutti i segni con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 23 giugno da Ariete a Pesci

Ariete: questa giornata potrebbe essere faticosa dal punto di vista fisico, qualcuno infatti potrebbe risentire di malesseri e fastidi soprattutto fegato e stomaco.

Meglio concedersi un po’ di riposo e curare l’alimentazione.

Toro: secondo l’oroscopo la giornata di martedì 23 giugno potrebbe portare alla nascita di malintesi e discussioni all'interno della sfera lavorativa. Cercate di agire con cautela ed evitate di prendere decisioni affrettate.

Gemelli: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno e lascia presagire una giornata interessante per gli scambi e le trattative. Le stelle vi proteggono in amore e anche gli incontri sono favoriti per i single.

Cancro: giornata vantaggiosa e produttiva soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Le stelle lasciano presagire la buona riuscita di affari e trattative. Al contrario qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, meglio non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

Leone: la settimana è iniziata con qualche ripensamento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma questi giorni di riflessione vi serviranno a prendere la decisione più giusta per le vostre esigenze. Amore passionale, incontri favoriti.

Vergine: l’oroscopo di martedì 23 giugno lascia presagire una giornata di recupero per il segno che con l’inizio della nuova settimana può tirare un sospiro di sollievo e vivere qualche momento di serenità e tranquillità.

In amore si possono trovare delle soluzioni e lo stesso vale per la sfera lavorativa. Attenzione al fisico.

Bilancia: un quadro astrale faticoso si riflette sul segno e lascia presagire una giornata sottotono soprattutto per il fisico. Lo stress e le agitazioni delle ultime giornate potrebbero ripercuotersi sulla salute della Bilancia e agitarne il sonno.

Bene l'amore.

Scorpione: dopo un mese dedito al lavoro finalmente il segno può respirare un po’ di leggerezza e dedicarsi all'amore. È un momento di recupero per chi vive un rapporto di coppia ma anche per i single che potrebbero fare degli incontri veramente interessanti e importanti per il futuro.

Sagittario: l’oroscopo di martedì 23 giugno lascia presagire un’agenda sotto tono, tuttavia in serata si inizierà un buon recupero di energie. Il consiglio è quello di evitare le polemiche e gli scontri e di concedere al proprio fisico il tempo necessario a ricaricare le energie.

Capricorno: questa giornata potrebbe portare delle preoccupazioni all'interno della sfera familiare, dove potrebbero esserci delle problematiche.

Il consiglio delle stelle è quello di evitare che queste preoccupazioni compromettano il vostro rendimento all'interno della sfera lavorativa o rischiate di rovinare il lavoro finora svolto.

Acquario: un quadro astrale faticoso si riflette sul segno che vive una giornata alquanto sottotono soprattutto per quanto riguarda il fisico. Meglio evitare gli sforzi e cercare di favorire un recupero. Serenità in amore. All'interno della sfera familiari è possibile trovare dei chiarimenti laddove necessario.

Pesci: un quadro astrale interessante protegge il segno durante quest’ultima settimana di giugno. Al momento vantaggioso per i rapporti sentimentali e l’amore, passione si accende e anche gli incontri sono favoriti.

Recupero in ambito lavorativo.