Plutone è l’ultimo pianeta del sistema solare. Questo astro in Oroscopo rappresenta la forza di rigenerazione, la passione e avvia nuove trasformazioni positive. Nel segno in cui transita, il magnetismo non manca di certo e l’energia lambisce non solo il segno che lo riceve, ma anche tutti gli altri che lo affiancano. In aspetto dissonante, questo pianeta può provocare dipendenze affettive, crisi, introversione e condizionamenti caratteriali. Di seguito le caratteristiche e curiosità di Plutone.

Plutone: ecco il suo significato in astrologia

Una forza distruttiva e al tempo stesso costruttiva si fa largo nei segni zodiacali che ricevono Plutone in transito.

Questo pianeta in oroscopo è molto estremista e produce un atteggiamento ambivalente: da un lato rende il carattere di chi lo riceve in transito inflessibile, dall’altro avvia un’evoluzione spirituale sensibile. Collegato anche alla creatività, questo astro garantisce ambizione ed estremismo in ambito lavorativo, regalando un’intelligenza fuori dal comune. Il carattere del simbolo zodiacale che lo ospita può diventare chiuso avviando quindi un’introspezione profonda, facendo salire a galla sensazioni accantonate in fondo al cuore. Ecco perché proprio da questa analisi dettagliata dei sentimenti, potrebbero poi seguire dei cambiamenti anche distruttivi per le relazioni sentimentali. In aspetto sfavorevole invece si riscontra una tendenza alla manipolazione, una forza travolgente che spesso porta a fare scelte sconsiderate.

Plutone nei primi sei segni dello zodiaco

In oroscopo Plutone rappresenta un grande “serbatoio dell’inconscio” in cui sono racchiuse tutte le sensazioni più profonde, che non aspettano altro che emergere per abbattere barriere mentali ormai obsolete e aprirsi a nuovi orizzonti mentali. In Ariete, questo astro si trova in esaltazione, quindi regala grande spirito d’iniziativa sul lavoro, vitalità e passionalità dirompente in ambito sentimentale.

L’individuo però tende ad affermare molto la sua volontà e se l’astro è leso, l’aggressività rasenta la violenza. In Toro invece si riscontra una certa possessività nei confronti delle persone amate, che agisce in maniera nascosta e sorniona, ma è pronta a esplodere in maniera improvvisa. In ambito professionale c’è molto idealismo e si desidera affermare le proprie idee a tutti i costi.

Se l’astro risulta in dissonanza, ciò comporta rapacità smisurata e tendenza alla mitomania. Nel segno duplice dei Gemelli, viene acuita l’intelligenza ma si sprigiona anche un ampio senso critico. La continua necessità di cambiamenti fa sì che gli amori risultino piuttosto superficiali. Se leso, Plutone causa difficoltà in amore e tendenza alla truffa. In Cancro, questo pianeta potenzia un attaccamento alla famiglia basato su valori tradizionali e patriarcali, sensibilità in amore e predisposizione per lo studio di materie psicologiche, esoteriche. Se leso, l’astro causa gravi metamorfosi caratteriali e infedeltà in amore. Per quanto riguarda il segno del Leone, invece, si nota la tendenza a imporre la propria forza mentale creativa e si avviano metamorfosi in campo affettivo.

Se in opposizione o quadratura, questi due aspetti planetari sprigionano un magnetismo capace di schiavizzare gli altri e bizzarrie pericolose che non hanno mezze misure. Infine in Vergine, lo spirito analitico viene potenziato al punto da indirizzare verso nuovi orizzonti. In ambito lavorativo si trasforma ciò che è statico, mentre in amore la sfera sentimentale diventa molto intensa e appagante. In dissonanza, Plutone può produrre reattività eccessiva e paranoia.

Plutone in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

In Bilancia, Plutone risulta in caduta e sprigiona severità nei giudizi. Si avverte una tendenza al rinnovamento in ambito sentimentale, ma se leso questo astro procura instabilità e infedeltà.

Per quanto riguarda lo Scorpione, invece, l’astro acquisisce potenza poiché in domicilio e potenzia la sensualità, il magnetismo. In ambito professionale, si afferma la personalità in maniera prepotente. Se leso, il pianeta produce passione sregolata e un modo di fare troppo vendicativo. In Sagittario, Plutone amplia la visuale mentale e favorisce i contatti di lavoro con l’estero, i viaggi. L’amore risente di un’eccessiva spiritualità che smorza un po’ la passione. In dissonanza, si riscontra insofferenza e ribellione. Nel domicilio astrologico del Capricorno è garantita la pazienza e una metodicità ottima per il lavoro. In amore invece si avviano lente e graduali rivoluzioni che danno i risultati nel tempo.

In opposizione o in quadratura i desideri diventano utopistici e l’atteggiamento risulta scoraggiato. Nell’undicesima casa astrologica, quella dell’Acquario, si avverte la demolizione e la successiva ristrutturazione sia in campo sentimentale che in quello lavorativo. C’è una grande evoluzione spirituale, mentre in aspetto astrale disarmonico si avverte un disadattamento alle novità e un atteggiamento troppo rivoluzionario. Infine in Pesci, Plutone diventa intrigante avviando trasformazioni spirituali e ampia comprensione nei confronti degli altri. Se leso, l’astro causa un atteggiamento subdolo e ipocrita.